Unfall mit fünf Verletzten auf der B304 - Vollsperrung in Kirchseeon

Von: Josef Ametsbichler

Polizei, Unfall (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Fünf Menschen sind bei einem Unfall an der McDonalds-Kreuzung in Eglharting, Gemeinde Kirchseeon, am Freitagabend verletzt worden.

Kirchseeon - Am Freitagabend, 1. April 2022, gegen 20:35 Uhr kam es laut Bericht der Polizeiinspektion Ebersberg auf der B304 auf Höhe der Kreuzung Westring/Siriusstraße in Eglharting zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Beim Abbiegen übersehen: Renault-Fahrerin rammt Nissan

Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin fuhr demnach mit ihrem Renault die B304 in Richtung Wasserburg entlang und wollte an der Kreuzung nach links in die Siriusstraße abbiegen. Hierbei übersah sie laut den Beamten einen entgegenkommenden 30-jährigen Nissan-Fahrer, der ebenfalls auf der B304, aber ihr entgegen kommend in Richtung München fuhr. Beim Abbiegevorgang kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Leicht bis mittelschwer verletzt: Fünf Menschen müssen ins Krankenhaus

Die 34-jährige Pkw-Fahrerin, ihr Sohn sowie ihr Lebensgefährte wurden durch den Unfall mittelschwer verletzt, gibt die Polizei weiter an. Sie mussten für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 30-jährige Pkw-Fahrer und seine Mitfahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen meldet die Inspektion einen Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich der Schätzung zufolge auf ca. 13.000 Euro.

Unfall in Eglharting: Bundesstraße 304 in Kirchseeon über eine Stunde gesperrt

Aufgrund des Verkehrsunfalls kam es zwischen 20:45 Uhr und 21:55 Uhr zu einer Vollsperrung der B304.

Vor Ort waren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Zorneding, Eglharting und Kirchseeon sowie der Rettungsdienst Ebersberg.

