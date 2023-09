Unfallflucht in Kirchseeon: Unbekannter Autofahrer verletzt Frau und fährt weiter

Von: Armin Rösl

Die Polizei fahndet nach dem Verursacher eines Unfalls in Kirchseeon (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Bei einem Auffahrunfall in Kirchseeon, an der Auffahrt zur B304, ist eine junge Frau verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei fahndet nach ihm.

Kirchseeon - In Kirchseeon ist am Samstag, gegen 17.45 Uhr, eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher ist weitergefahren, berichtet die Polizei. Geschehen in der Ebersberger Straße.

Wie es im Pressebericht heißt, wollte die junge Frau auf die B304 in Richtung Ebersberg einbiegen. Dabei fuhr ihr von hinten ein weißes Auto auf und flüchtete. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg zu melden, unter Telefon (08092) 8268-0.

