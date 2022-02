Verdreckte Wertstoffinseln: Kirchseeon schickt Detektive los

Von: Robert Langer

Teilen

Saustall an der Wertstoffinsel Eglharting. © Robert Langer

Eine mögliche Strafe von 20 Euro für weggeworfene Zigarettenschachteln oder Pappbecher. Die Sätze bei anderen Müllsünden können noch bedeutend höher sein.

Kirchseeon – Illegal entsorgte Kühlschränke können schon mal bis zu 700 Euro Bußgeld kosten. Das kann teuer werden, wenn man erwischt wird. Die Gefahr ist ab sofort in Kirchseeon größer geworden. Zum einen, weil es dafür eine neue Regelung zu Ordnungswidrigkeiten gibt, zum anderen, weil ab sofort Mitarbeiter einer Detektei die Wertstoffinseln überwachen. Angesetzt sind derzeit 250 Stunden für ein Jahr. Das wurde jetzt im Gemeinderat mitgeteilt. „Es ist eine Testphase“, sagte Bürgermeister Jan Paeplow. Die Überwachung soll als Abschreckung dienen. „Wir wollen wissen, was es bringt.“

Bürgermeister spricht von Testphase

Die Detektive beobachten und machen Fotos. Teilweise können Personen wohl auch direkt angesprochen werden. Danach wird das Beweismaterial ausgewertet. „Auf frischer Tat ertappt“ sei dabei das Beste. Auch Bilder von Nummernschildern von Autos führten weiter. Verursacher erhielten eine Mitteilung. Wer nicht zahlen wolle, dem drohe ein Mahnverfahren. „Alles ist vorbereitet“, hieß es vom Rathaus. Auch Schilder mit dem Hinweis auf die Überwachung seien aufgestellt worden.

Hinweisschilder aufgestellt

Die Begründung ist klar: Durch Fehleinwürfe und Ablagerungen entstünden dem Markt erhebliche Kosten, die auf die Allgemeinheit umgelegt würden. In einer Debatte im Juli 2021 hieß es, an den Sammelstellen sehe es teilweise katastrophal aus. Da werde nicht nur zur Entsorgung bestimmtes Papier einfach vor die dafür vorgesehenen Container gekippt. Auch anderer Abfall landet kistenweise am Boden bis hin zu Kinderautositzen. Es sei eine Zumutung, nicht nur für das Ortsbild, sondern auch für die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes, die den Unrat wegräumen müssten.

Erfahrungen in anderen Gemeinden

Vom Rathaus Kirchseeon wurde auf ähnliche Überwachungen in Poing und in Ebersberg verwiesen. In der Kreisstadt sei man insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung. Die Rede ist von einem verbesserte Erscheinungsbild der Wertstoffinseln und zurückgegangenen Mengen illegaler Ablagerungen, auch wenn es natürlich weiterhin schwarze Schafe gebe. Ein zweiter wichtiger Aspekt sei, dass die Überwachung gut in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden könne und ein Mittel sei, um neuralgische Stellen in den Griff zu bekommen sowie Anwohner zu beruhigen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.