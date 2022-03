Kirchseeoner Metal-Band „Serious Black“ steigt ganz hoch in die Charts ein

Von: Sabine Heine

Ein starkes Stück Melodic Metal: Promo © fürs neue „Serious Black Album“.

„Vengeance is mine“ schlägt voll ein: Das neue Album der Melodic-Metal-Band „Serious Black“ aus Kirchseeon kommt auf Anhieb auf Platz 16 in den deutschen Album-Charts.

Kirchseeon – Mario Lochert ringt nach Worten. „Großartig. Unfassbar. Es war wie mein allererstes Konzert im Leben.“ Nach zweieinhalb Jahren ohne irgendeinen Auftritt mal wieder auf der Bühne: Für den Kirchseeoner Musikproduzenten und Bassisten Mario Lochert und seine Band „Serious Black“ ist nach so langer Corona-Konzertabstinenz endlich ein Traum wahrgeworden. Das Quartett konnte zum ersten Mal wieder Konzerte spielen. In Ciudad Real und in Sevilla stellte Serious Black das neue Album „Vengeance is mine“ vor – vor gar nicht so großem Publikum. Aber dennoch: „Wir haben uns gefühlt, als spielten wir vor Tausenden Fans in Wacken.“ Endlich wieder über die Bühne rocken, endlich wieder Kontakt mit den Fans, Selfies mit ihnen machen – so wie früher. „Ja, es war fast so wie in alten Zeiten“, jubelt Mario Lochert.

Es war aber nicht nur dieses erste Wochenende mit der Konzertreise nach Spanien. Es gab reichlich mehr zu feiern, insbesondere die tolle Chartplatzierung, die das neue Album von Serious Black erreichen konnte: Auf Anhieb ging’s auf Platz 16 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Erste Erfolgsmeldungen auch aus dem Ausland

In den deutschen Albumcharts werden nicht nur Heavy-Metal-Bands gelistet. In dieser Rangliste ist alles vertreten, da steht Hiphop oder Pop neben hartem Rock. „Ein wahnsinniger Erfolg“, freut sich der Kirchseeoner, der als Texter, Musiker und Produzent über ein Jahr lang an dem Album gearbeitet hat. „Darauf können wir aufbauen.“ Inzwischen, so Lochert, trudeln auch sehenswerte Zahlen aus dem Ausland ein. Bis aus Australien: Die Scheibe macht Furore. „Ja, wir sind alle happy!“, sagt Mario Lochert – und verabschiedet sich erstmal in den Urlaub. Im Herbst, kündigt er an, startet die große Europatour – traditionell mit dem Abschluss im Münchner Backstage.

