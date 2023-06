Während Einsatz: Mann (20) bestiehlt Sanitäter

Dreister Vorfall in Kirchseeon

Ein 20-jähriger Mann hat in Kirchseeon Sanitäter bestohlen, während diese für einen Einsatz ihr Fahrzeug verlassen musste. Die Polizei schnappte den Mann.

Kirchseeon - Die Rettungskräfte stellten ihren Krankenwagen am Donnerstag, 15. Juni, einsatzbedingt in Kirchseeon in der Nähe des Bahnhofes ab. Während die Sanitäter sich kurz nicht am Einsatzfahrzeug befanden, begab sich ein junger Mann zu dem nicht abgesperrten Wagen und stahl eine der Einsatzjacken vom Fahrersitz. Das teilte die Ebersberger Polizei mit.

Eine aufmerksame Mitbürgerin beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Täter, welcher bei der Polizei bereits hinreichend bekannt ist, durch zivile Einsatzkräfte angetroffen werden. Die entwendete Jacke trug er dabei noch immer über seiner Kleidung.

Kurz nach dem Diebstahl schlägt der Täter erneut zu

Die Jacke wurde ihm abgenommen und an den Besitzer zurückgegeben. Der Täter wurde zunächst nach Aufnahme des Sachverhalts entlassen, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls.

Kurze Zeit später wurde der 20jährige allerdings wieder auffällig. Dieses Mal stahl er aus der Bäckerei Getränke und war dabei deutlich alkoholisiert. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen, bis er wieder nüchtern ist.

