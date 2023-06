Rentner will Kirchseeoner Verkehr umkrempeln

Von: Robert Langer

Teilen

Eine neue Chance für einen alte Plan sieht das „Forum Bürgerbeteiligung“: Zumindest ein Bereich des westlichen Strangs der Trasse der nicht gebauten Südumfahrung Kirchseeon (rote Linie von West nach Ost) ist Teil der Überlegungen der neuen Bürgerinitiative. Ein neuer Ortsteil auf dem Gelände des Bahnschwellenwerks (graue Fläche rechts) könnte durch eine neue Straße (rote Linie von Nord nach Süd) angebunden werden. © Skizze: Forum Bürgerbeteiligung

Die Kirchseeoner Südumfahrungspläne sollen wiederbelebt werden. Das will eine Bürgerinitiative zumindest in einem Teilstück.

Kirchseeon – In der Marktgemeinde Kirchseeon hat sich eine neue Bürgerinitiative formiert. Sie strebt an, einen Teil der schon einmal geplanten Ortsumfahrung im Süden von Kirchseeon zu realisieren. Und sie startet auch gleich eine Unterschriftenaktion, um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen.

Wohnraum für 3000 Menschen

Hintergrund ist das Projekt der Bebauung des Bahnschwellenwerksgeländes durch einen Investor mit Wohnraum für rund 3000 Menschen. Ein Dauerthema in der Diskussion ist der zusätzlich zu erwartende Verkehr. Bereits jetzt ist die B 304 durch den Ort sehr belastet.

Eigenen Verkehrsanbindung

Die neue Initiative „Forum Bürgerbeteiligung“ will mit ihrem Vorstoß den geplanten neuen Ortsteil durch den Bau einer eigenen Verkehrsanbindung erschließen. Die Gemeinde soll dabei in Vorleistung gehen, so die Forderung. Angedacht ist eine Trasse vom neuen Ortsteil am Bahnschwellenwerk bis mindestens zur Kreisstraße EBE 12, also zur Verbindung von Buch nach Zorneding. „Durch den geplanten neuen Ortsteil ist nun eine einmalige Gelegenheit gegeben, die bereits seit 2013 beschlossene Ortsumfahrung im Süden Kirchseeons als Lückenschluss zwischen Ebersberg und Zorneding mit Nachdruck zu betreiben“, sagt Initiator Gabriel Bohner (65). Zumindest eine „Teilrealisierung eines Teilstücks“, nämlichen im Bereich des westlichen Strangs.

Gabriel Bohner will eine neue Straße. © kn

Initiative „Forum Bürgerbeteiligung“

Für die Initiative des Forums hat bereits eine Auftaktveranstaltung in Eglharting stattgefunden. Bohner, früher Kaufmann, jetzt Rentner, war mit der Resonanz und dem Ergebnis zufrieden. Rund 40 Personen seien da gewesen. Eine Reihe habe sich in die Unterschriftenlisten eingetragen. Benötigt werden für das Bürgerbegehren rund 1000 Unterschriften, sagt Bohner. Die Listen lägen mindestens noch bis Mitte Juli im Gasthaus Hamberger und der Apotheke in Kirchseeon am Marktplatz auf. Die nächste Informationsveranstaltung soll laut Bohner am kommenden Sonntag, 2. Juli, von 9 bis 12 Uhr in der Taverna „Bakalis“ in Kirchseeon stattfinden.

Ratsbegehren geplant

Geplant ist derzeit zum Thema Bahnschwellenwerk ein Ratsbegehren, also eine Initiative des Marktgemeinderats zum Großvorhaben. Die Fragestellung an die Bürger soll nach aktueller Planung der Gemeinderat am Montag, 24. Juli, festlegen. Abgestimmt werden könnte gemeinsam mit der Landtagswahl am 8. Oktober.

Überlegungen zu einem Bürgerbegehren gibt es auch beim Verein „Schutz des Kirchseeoner Südens“. Die Organisation beruft eine außerordentliche, nicht öffentliche Mitgliederversammlung am Dienstag, 4. Juli, ein. Der Verein hatte sich stets strikt gegen eine Umfahrung im Süden gewandt. Genau dieses Projekt verfolgt nun aber das „Forum Bürgerbeteiligung“ mit seinem Vorstoß.

Bürgerentscheid 2012

Zur Südumfahrung hatte es bereits 2012 einen Bürgerentscheid gegeben, mit einer sehr knappen Mehrheit für die Trasse – 40 Stimmen gaben damals den Ausschlag. 50,44 zu 49,56 Prozent. Mit der Entscheidung zum Bundesverkehrswegeplan 2016 wurde die Südumfahrung auf Eis gelegt. Eine vorgeschlagene große Tunnellösung unter der B 304 fiel ganz raus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.