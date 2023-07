Erhebliche Platzprobleme bei der Feuerwehr: „Wir sind am Limit“

„Es gibt zwei Duschen für 50 Aktive, davon neun Frauen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das geht einfach nicht“: Bernhard Hunscha, Kommandant der Feuerwehr Kirchseeon Markt vor dem Feuerwehrhaus am Rathaus

FFW Kirchseeon: Neuer Standort gesucht

Von Robert Langer schließen

Das Feuerwehrgerätehaus im Keller des Kircheeoner Rathauses wurde vor knapp 50 Jahren eingeweiht. Damals war dort ein einziges Löschfahrzeug. Doch die Anforderungen haben sich komplett geändert.

Kirchseeon – Die Debatte um das geplante Wohngebiet mit Platz für rund 3000 Menschen auf dem Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerks in Kirchseeon läuft auf vollen Touren. Betroffen könnte auch die örtliche Feuerwehr sein. Die hat aber schon jetzt ein erhebliches Platzproblem. Wir sprachen mit dem Kommandanten der Floriansjünger Markt Kirchseeon, Bernhard Hunscha.

Die Diskussion über ein neues Haus für die Feuerwehr Markt Kirchseeon läuft schon länger. Verschiedene Standorte waren im Gespräch. Jetzt plant der Hamburger Investor ECE (Otto Group), das Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerks zu bebauen. Wäre das Areal ein möglicher Standort?

Für den Neubau eines zeitgemäßen Feuerwehrgerätehauses, sinnvollerweise ergänzt durch Räumlichkeiten für das Rote Kreuz, ist heute eine Fläche von mindestens 7500 Quadratmetern anzusetzen. Grundstücke dieser Größen sind im bebauten Gemeindegebiet nur schwer zu finden. Daher ist eine Fläche auf dem Gelände des ehemaligen Bahnschwellenwerkes eine Option. Im Rahmen des Entwicklungsprozesses wurden auch die Bedarfe der Feuerwehren an die ECE herangetragen und werden in die weiteren Überlegungen einfließen.

+ Die immer höher werdenden Einsatzfahrzeuge machen Probleme, da die Tore nicht verändert werden können. © Artist S.ROSSMANN

Gibt es direkte Verhandlungen zwischen der Feuerwehr und dem Investor?

Die Freiwilligen Feuerwehren sind Teil der Gemeindeverwaltung und können nicht selbstständig Verhandlungen mit dem Investor führen. Der Marktgemeinderat weiß um die Problematik. Zuletzt im Beschluss zum Feuerwehrbedarfsplan vom Oktober 2022 wurde konkret auf die Notwendigkeit hingewiesen.

Warum ist aus Sicht der Feuerwehr Markt Kirchseeon überhaupt ein neuer Standort notwendig?

Das derzeitige Feuerwehrgerätehaus im Keller des Rathauses wurde vor knapp 50 Jahren eingeweiht. Damals waren dort das einzige Löschfahrzeug, zwei Anhänger und ein gemeindliches Fahrzeug des Winterdienstes untergebracht. Im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte haben sich die Anforderungen an die Feuerwehren komplett geändert. Heute sind sie multifunktionale Truppen, die von der Brandbekämpfung über technische Hilfeleistung bis hin zur Hilfe bei medizinischen Notfällen alles abdecken. Entsprechend sind auch die Anforderungen an Fahrzeuge, Ausrüstung und Ausbildung gewachsen.

Was heißt das konkret für Ihre Feuerwehr?

Heute verfügt unsere Wehr über vier Fahrzeuge und einen Anhänger. Die Stellflächen sind hinsichtlich Länge und Breite für die Fahrzeuge gerade noch ausreichend, Problem macht aber zum Beispiel die Höhe, da die neuen Fahrzeuge immer höher werden, die vorhandenen Tore aber aufgrund der statischen Gegebenheiten nicht verändert werden können. Noch ein Punkt: Es gibt zwei Duschen für 50 Aktive, davon neun Frauen. Sie sind nicht mehr zeitgemäß. Das geht einfach nicht.

Da gibt es aber noch ein weiteres Problem vor dem Rathaus.

Ein Hauptproblem ist der Parkraum vor dem Rathaus. Für die alarmierten Einsatzkräfte stehen am Feuerwehrhaus nicht ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Dann stehen die Autos auf der Straße und behindern den restlichen Verkehr. Bei einem Alarm muss es schnell gehen. Da können die Feuerwehrler nicht lange nach Parkplätzen suchen. Wir sind Ehrenamtliche, die normal im Beruf stehen. Wir sind keine Berufsfeuerwehr, bei der die Einsatzkräfte ständig vor Ort sind.

Fazit also?

Der Standort am Rathaus hat sich 50 Jahre bewährt, nur die Rahmenbedingungen passen nicht mehr.

Wirklich keine Erweiterung am Standort Rathaus möglich?

Das wird noch weiter geprüft. Aber entscheiden können wir als Feuerwehr das nicht. Das ist Sache der Gemeinde.

Es gab aber doch schon mal den Vorschlag für ein Gelände am Spannleitenberg. Ginge das auch?

Im Rahmen einer vorgesehenen Machbarkeitsstudie hinsichtlich eines möglichen Standortes für ein neues Gerätehaus wird auch dieser Standort untersucht. Wir machen uns natürlich unsere Gedanken. Und wir reden auch ständig mit der Gemeinde. Wir machen Vorschläge, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und nochmals: Wir entscheiden nicht.

Welche anderen Standorte wären noch möglich? Was spricht hier dafür oder dagegen? Warum gingen andere Vorschläge bisher nicht?

Wir stehen am Anfang der Überlegungen für einen neuen Standort. Es müssen erst einmal Flächen definiert werden, die hinsichtlich Größe, Zufahrtsmöglichkeit, Eigentumsverhältnisse und Verfügbarkeit und so weiter geeignet wären, um dann in eine tiefere Prüfung einsteigen zu können. Eine Studie wird darüber Klärung bringen.

Die Gemeinde Kirchseeon hat eigenständige Wehren in Kirchseeon Markt, Egl-harting, Kirchseeon Dorf und Buch. Könnte man da nicht etwas zusammenlegen?

Die vier Wehren in der Marktgemeinde Kirchseeon arbeiten seit Jahrzehnten hervorragend zum Schutz der Menschen, die hier leben, zusammen. Die Beschaffungen von Material erfolgen immer unter dem Gesichtspunkt: Eine Feuerwehr, aufgeteilt auf vier Standorte, die sich sinnvoll ergänzen. Die Beurteilung über eine Zusammenlegung und deren Folgen obliegt nicht der Feuerwehr Markt Kirchseeon.

Unabhängig von der positiven Funktion für das gesellschaftliche Leben in einem Ort mit seinen verschiedenen Ortsteilen und zur Ortskenntnis der einzelnen Wehren zu möglichen Einsatzorten: Eine rein fachliche Meinung hat die Feuerwehr Markt Kirchseeon zu einer Zusammenlegung aber schon, oder?

Die Anzahl der Feuerwehren einer Gemeinde ist eine Entscheidung der Gemeindeverwaltung und kann durch die Bewertung des Feuerwehrbedarfsplanes beurteilt werden. Eine strategische Einflussnahme durch die einzelnen Ortskommandanten erfolgt nicht. Es ist auch nicht Aufgabe als Ortskommandant, dies zu bewerten. Übrigens ein klarer Hinweis: Per Gesetz haben alle Ortsfeuerwehren Bestandsschutz. Die Gemeinde kann sie nicht einfach auflösen.

Würde eine Bebauung des ehemaligen Bahnschwellenwerksgeländes allein schon wegen zusätzlich möglicherweise 3000 Menschen zusätzliche Aufgaben für die Feuerwehr ergeben.

Eine Bebauung, unabhängig vom ECE Projekt, ergibt aus Sicht der Feuerwehr keine zusätzlichen Pflichtaufgaben. Das wäre beispielsweise bei einem zusätzlichen Gewerbegebiet anders. Die Häufigkeit der Einsätze wird jedoch durch die zusätzliche Bevölkerung zunehmen.

Was wäre für ein neues Feuerwehrhaus für die Feuerwehr Markt Kirchseeon notwendig und was würde das aus heutiger Sicht kosten?

Für einen Neubau ist von einigen Parametern auszugehen: Feuerwehr acht bis zehn Stellplätze für Einsatzfahrzeuge und wie schon erwähnt rund 40 Pkw Stellplätze für die Einsatzkräfte, die zum Feuerwehrhaus kommen. Sie kommen von zuhause oder aus der Arbeit. Notwendig wäre eine Geschossfläche des Gebäudes mit rund 2000 Quadratmetern, eine Grundstücksgröße, wie schon gesagt, von rund 7500 Quadratmetern. Nach vorne gerichtet macht es Sinn, auch den Standort für einen Rettungswagen und die Integration der BRK-Bereitschaft Kirchseeon mitzudenken. Die Kosten sind abhängig von der Planung und die muss sich am verfügbaren Grundstück orientieren. Somit ist eine Aussage hier derzeit nur sehr schwer zu treffen.

Wenn das ehemalige Bahnschwellenwerksgelände nicht bebaut wird, ist das neue Feuerwehrhaus dann noch notwendig?

Die Veränderung der Situation ist auch ohne Bebauung notwendig. Die Raumkapazität ist am derzeitigen Standort am Limit und muss dringend verbessert werden.

+ Beengte Platzverhältnisse: Als das Haus gebaut wurde hatte die Feuerwehr nur ein einziges Löschfahrzeug. © Artist S.ROSSMANN

Wie lange könnte es bis zu einer Einweihungsfeier noch dauern?

Bei realistischer Betrachtung muss man mindestens noch mit zehn Jahren rechnen. Denn erst muss ein entsprechendes Grundstück zur Verfügung stehen, dann kann nach dessen Gegebenheiten geplant werden.

Planungszeit, Bauzeit. Wie kann die Zeit bis dahin überbrückt werden?

Der derzeitige Standort wird unter dem Kosten/Nutzenfaktor soweit möglich in ordnungsgemäßem Zustand gehalten. Er ist aber bereits an seine Grenzen gestoßen.

Ist die Sicherheit der Bevölkerung in Gefahr?

Nein! Zu keinem Zeitpunkt.

Das Gespräch führte Robert Langer