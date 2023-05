400.000-Euro-Pleite: Jetzt spricht der Landrat

Gymnasium Kirchseeon

Von Michael Acker schließen

„Wir wollten Steuergeld retten“: Nach dem verlorenen Rechtstreit um die Finanzierung des Gymnasiums Kirchseeon nimmt nun Landrat Robert Niedergesäß Stellung dazu.

Landkreis – Die 400 000-Euro-Pleite des Landkreises im Zusammenhang mit einem verlorenen Rechtsstreit um die Finanzierung des Gymnasiums Kirchseeon ist für den Steuerzahler ärgerlich, aber erklärbar. Diese Meinung vertritt zumindest Landrat Robert Niedergesäß (CSU) im Nachgang einer Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses in der vergangenen Woche, in der das Vorgehen von Landrat und Landratsamt kritisch hinterfragt worden war (wir berichteten).

„Dem Landratsamt ging es darum, den Steuerzahler vor 1 400 000 Euro unnötiger Zinszahlungen zu bewahren und damit einen Steuerschaden abzuwenden“, sagt Niedergesäß zur Finanzierung des Gymnasium-Baus, der über das sogenannte PPP-Modell (Public-Private-Partnership) erfolgte.

Finanzierung war dem Landkreis zu teuer

Der für den Landkreis ungünstige Finanzierungsvertrag aus dem Jahr 2007/2008 habe einen Zinssatz von 4,76 Prozent für die Komplettlaufzeit von 20 Jahren festgesetzt. Zudem sei diese Forderung bereits mehrfach unter Banken weiterverkauft, also als reines Finanzprodukt spekulativ einsetzt worden. „Um aus dieser teuren Finanzierung herauszukommen, hat der Landkreis mehrere Rechtsmeinungen eingeholt, ob eine ordentliche Kündigung nach zehn Jahren aussichtsreich ist und man den Restbetrag in einer Summe zurückzahlen könne“, so der Landrat in seiner Erklärung. Erst nachdem dem Landratsamt dies von „einer versierten Fachkanzlei“ bestätigt worden sei, habe der Landkreis den Vertrag zum Februar 2019 gekündigt. Als Reaktion auf die „ordentliche und fristgemäße Kündigung des Vertrags“ hätten die Vertragspartner den Landkreis verklagt. Das wiederum führte dann zu dem Rechtsstreit, den der Landkreis verlor. Folge: Er muss über 400 000 Euro Verzugszinsen und Verfahrenskosten zahlen.

„Wie wäre die Kritik wohl ausgefallen, wenn wir trotz klarer Empfehlungen von Fachjuristen den Vertrag nicht gekündigt hätten, um 1,4 Millionen Euro Steuergelder retten zu können?“, fragt Niedergesäß, der einen Fehler dahingehend einräumt, „dass der Kreistag nicht formal über die Fortführung des Verfahrens beschlossen hat, wenngleich er regelmäßig über den Stand informiert war“.

Menschliche Entscheidungen in Corona-Stresszeiten

Dieses Versäumnis führt der Landrat auf Corona zurück. „Vielleicht wäre uns dieser Fehler nicht passiert, wenn wir zu dieser Zeit nicht rund um die Uhr die Corona-Pandemie hätten bewältigen müssen. Wir können uns alle an diese verrückte Zeit erinnern, wo es auch darum ging, Menschenleben zu retten und eine Krise ungeahnter Größenordnung zu managen.“ Natürlich passierten in einer solchen Ausnahmesituation Fehler und es blieben Dinge liegen, so Niedergesäß. Das sei im Ergebnis sehr unerfreulich, „aber durchaus auch menschlich, hier arbeiten Menschen und keine Maschinen“. Die im Ausschuss einstimmig beschlossene Prüfung des Vorgangs durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband halte er für richtig.

