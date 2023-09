Bahnschwellenwerk ist „zu politisch“: Maulkorb für Kämmerin

Von: Michael Seeholzer

Der Wasserturm auf dem Gelände des Bahnschwellenwerks. Wie es mit dem Areal weitergeht, ist unklar. © Rossmann

Am 8. Oktober entscheiden die Kirchseeoner, wie es mit dem Bahnschwellenwerk weitergeht. Die Kämmerin der Gemeinde darf sich zu dem Thema nicht äußern.

Kirchseeon – Das Schicksal des ehemaligen Bahnschwellenwerks in Kirchseeon hängt seit Jahrzehnten in der Luft. Eine 16,5 Hektar große Fläche mitten im Ort würden vermutlich nicht wenige Kommunen in Oberbayern als ausgesprochenen Glücksfall betrachten. Hier ist die Sachlage aber kompliziert. Weil im Untergrund bei Bodenuntersuchungen Quecksilber, Teeröle und krebserregende Stoffe in erheblichem Ausmaß festgestellt wurden, landete die Entwicklung der Landreserve auf der langen Bank und blieb dort für Jahrzehnte. Es geht um Altlasten der Bahn.

Jetzt gibt es mit der Otto Gruppe Hamburg endlich einen Investor. Der verspricht nicht nur eine Bodensanierung, sondern viel neuen Wohnraum und erhebliche Infrastrukturmaßnahmen. Diesen Versprechen will ein Teil der Kirchseeoner Bürger gerne glauben. Andere wiederum warnen. Zur Fraktion der Skeptiker gehören die Mitglieder der Grünen Liste im Kirchseeoner Gemeinderat.

Grüne wollen Stellungnahme der Kämmerin

20 000 Quadratmeter neue Gewerbefläche und der Anteil an der Einkommensteuer von 3000 neuen Kirchseeoner Bürgern versprechen zusätzliche Einnahmen für die kommunale Kasse Kirchseeons. Dem gegenüber stehen allerdings die Folgekosten der umfangreichen Baumaßnahmen, die durch die Gemeinde zu schultern wären. Es müssten beispielsweise neue Kindergärten gebaut und in den kommunalen Straßenbau investiert werden. Um unter anderem das Verhältnis zwischen kommunalem Ertrag und Aufwand abschätzen zu können, wurde ein Gutachten beauftragt. Darin ging es auch um eine „bisherige Fiskalanalyse“, auf die die Grünen im Gemeinderat jetzt abhoben. Sie stellten den Antrag, dass Kirchseeons Kämmerin Christiane Prosser in diesem Zusammenhang ihre eigene Einschätzung zur künftigen finanziellen Entwicklung des Marktes geben sollte.

Der Antrag fiel mit sieben zu zwölf Stimmen durch. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) hatte vorher unumwunden angekündigt: „Ich werde dagegen stimmen.“ Es sei bereits ein Gutachten erstellt worden, argumentierte der Rathauschef. Gemeinderat Dominik Zacher (CSU) sah das ähnlich. Er äußerte Zweifel, ob die Kämmerei die Sachlage besser beurteilen könne, als es der Gutachter getan habe. Nathalie Katholing (Grüne Liste) hingegen meinte: „Ich fände es schade, wenn der Gemeinderat nicht wissen will, was die Kämmerin dazu sagt.“

Bürgermeister will sein Personal schützen

Paeplow bat um Verständnis dafür, dass er sich schützend vor sein Personal stellen müsse. Er hatte offensichtlich Bedenken, dass die Kämmerin als Verwaltungsangestellte mit ihrem Statement in die politische Auseinandersetzung um das Bahnschwellenwerk hineingezogen werden könnte.

Am 8. Oktober können die Kirchseeoner nicht nur ihre Stimme abgeben für den neuen bayerischen Landtag, sondern auch im Rahmen eines Bürgerentscheides zur Frage, ob für das Bahnschwellenwerk ein Bauleitplanverfahren eingeleitet werden soll. Bis dahin gelte, so versprach der Rathauschef: „Alle Fragen können gestellt werden und werden auch beantwortet.“

