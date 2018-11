Frau Percht im Anmarsch

Die Perchten erinnern uns daran, dass die Zeit der Wintersonnwende eine „kritische“ Zeit ist. Der Jahreskreislauf der Erdfruchtbarkeit hat seinen dunklen Tiefpunkt erreicht, um von hier aus einen neuen Aufstieg zu beginnen.

Kirchseeon- Die Kirchseeoner Perchten machen zu dieser Zeit den Landkreis unsicher.

Nach aktuellem Laufplan starten sie ihre Auftritte heuer am Samstag, 24. November, um 19 Uhr am Gutsgasthof Stangl in Neufarn. Auch in Kirchseeon, in Höhenberg, Pienzenau, Grasbrunn, Grafing und Eglharting werden sie zu sehen sein.

Abschluss ist am Sonntag, 6. Januar, um 15 Uhr ab Brückenwirt in Kirchseeon. Alle Termine unter /www.perchten-kirchseeon.de/aktuelles