Klimaneutral bis 2030: Davon ist der Landkreis Ebersberg weit entfernt

Von: Josef Ametsbichler

Eine Fernwärme-Pipeline erträumt sich der Landrat für bis zu 70.000 Menschen im Landkreis. Symbolbild: imago © Stephan Pietzko via www.imago-im

Verkehr, Strom und Wärme: Auf allen Sektoren will der Landkreis Ebersberg seinen Energiebedarf ab 2030 CO2-neutral decken. Ein neuer Bericht nährt die Zweifel, ob das realistisch ist.

Landkreis – Auf den Tag genau vor zwei Jahren hat Landrat Robert Niedergesäß mit dem Öko-Hammer auf den Tisch gehauen. Bis zu 70.000 Menschen will der CSU-Mann per Fernwärme-Pipeline durch den halben Landkreis versorgen – von Vaterstetten die B304 entlang bis nach Ebersberg. Passiert ist in der Sache seither aber offenbar kaum etwas. Zwar treibt Vaterstetten, geplanter Hitzequell für alle Beteiligten, sein Geothermie-Projekt voran. Avisierter Start: 2025. Doch um den Anschluss der vier weiteren Kreis-Gemeinden, Zorneding, Kirchseeon, Grafing und Ebersberg, herrscht Stille.

„Messbar näher“ komme man dem klimaneutralen Landkreis - doch die Zeit schwindet

Nach der Ankündigung verschwindet ein Projekt in der Versenkung. Dafür mag es Gründe geben, doch ist dies symptomatisch für die Energiewende im Landkreis. Bis 2030 soll er seinen Energieverbrauch bei Strom, Wärme und Mobilität ganz aus erneuerbaren Quellen beziehen – Industrie, Haushalte, Kommunen. Und bisher stehen Landrat, Landratsamt und Energieagentur zu diesem Ziel. „Messbar näher“ komme man ihm, schreibt Klimaschutzmanagerin Lisa Rüttgers im Vorwort der am Mittwoch veröffentlichten Treibhausgasbilanz der Energieagentur für den Landkreis. Das ist nicht falsch, aber messbar ist vieles, auch wenn es mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist.

Erneuerbare Energien im Landkreis Ebersberg: 0,5 Prozentpunkte Zuwachs in zwei Jahren

Der tatsächliche Anteil klimaneutraler Energien am Energieendverbrauch im Landkreis ist von 2018 bis 2020 um nur 0,5 Prozentpunkte gestiegen, auf 14,5 Prozent. Auch das steht in der Bilanz, deren jüngste Daten sich auf 2020 beziehen. „Wir schreiben die positive Entwicklung der letzten Jahre fort“, lobt Landrat Niedergesäß das in seinem Vorwort.

Wer sich die Mühe macht, bis Seite 19 weiterzublättern, kann den Landrat für seinen Optimismus nur bewundern. Dort zeigen gestrichelte, steil ansteigende Diagramm-Linien, wie der Zuwachs an Wind, Photovoltaik und Geothermie aussehen sollte, damit es mit 2030 noch was wird. Noch fehlen 85,5 Prozent. Ernüchternd die Realität: Die meisten durchgezogenen Linien, die diese abbilden, dümpeln fast waagrecht vor sich hin.

Klima-Ziel 2030: Kein einziger Energie-Sektor ist auf Kurs

In keinem einzigen Bereich ist der Landkreis auf Kurs. Windkraft: Dauert. Photovoltaik: Zuwachs um 2,3 Prozentpunkte von 2018 bis 2020. Bis 2030 sind ja noch acht Jahre Zeit. Immerhin haben die Landkreis-Bewohner ihre individuelle Treibhausbilanz reduziert – in zwei Jahren um 0,7 Tonnen auf 6,5 Tonnen CO2 pro Kopf. Ein „eindrucksvolles Ergebnis“ nennt das der Landrat, räumt aber gleichzeitig ein, dass die Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf den Verkehr dabei eine gewichtige Rolle gespielt hätten – „so viel Ehrlichkeit muss sein“.

Zurück zum Beispiel Geothermie-Fernwärme, wo Soll und Haben am weitesten auseinanderklaffen. Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske teilt mit, dass sein Arbeitskreis Geothermie derzeit hinter verschlossenen Türen tage. Es gebe schon drei Gebiete, die für einen Start infrage kommen. „Mit viel zeitlichem Vorlauf und sehr viel Geld müssen erst mal Netze entstehen“, schränkt der parteilose Rathauschef aber ein. Ob Ebersberg auf den Rat seiner Energie-Experten hört und bei dem Projekt an Bord bleibt, soll der Stadtrat Anfang 2023 diskutieren.

Landrat: „Steiler und schwieriger Weg!“

„Der Stand ist natürlich sehr unterschiedlich“, so der Landrat auf EZ-Anfrage und verweist auf das in den Startlöchern stehende Vaterstetten. „Konkrete Zeitpläne in den anderen Gemeinden gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.“ Die fünf beteiligten Kommunen hätten sich aber im Beisein externer Fachleute mehrfach getroffen. „Das Landratsamt kann hier insbesondere nur koordinieren und organisieren.“ Das umfasse etwa Potenzialanalysen für die Gemeinden sowie finanzielle Unterstützung bei der Planung.

Der Kreis sei mit vielen Projekten auf dem Weg, die Energiewende zu stemmen, so Niedergesäß. Die Geothermie: „ein sehr effektiver und zielführender Mosaikstein“. Niedergesäß: „Der Weg ist aber insgesamt ein noch sehr steiler und schwieriger!“

Mitarbeit: Anna Liebelt

