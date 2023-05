Fairplay für Künstler: Startup „Artoui“

Von: Helena Grillenberger

Teilen

„Es hat sich herausgestellt, dass wir im Bereich Kunstkonzepte für Firmen am stärksten sind“ : Benjamin Gibtner. © SRO

Das Start-up „Artoui“ bietet eine Plattform für Gemälde, Kunstfotografien und Skulpturen. Dabei steht die faire Behandlung der Künstler im Vordergrund.

Eglharting – Den Fokus auf den Künstler legen – das war der Gedanke, der András Dobi, Benjamin Gibtner und Daniel Cid Gómez vor zwei Jahren auf die Idee brachte, ein gemeinsames Startup für Gemälde, Kunstfotografien und Skulpturen zu gründen.

Für „Artoui“ sammelten sie eine Million Euro, erstellten eine Website, auf der Künstler sich komplett selbst vermarkten können – angefangen beim Preis, über das Material bis hin zur Größe. Mittlerweile hat das Startup einen Showroom in München, bislang konzentrierte sich Artoui aber vor allem auf zwei Bereiche: auf den Verkauf von Gebrauchskunst online an Privatleute sowie auf das Firmenkundengeschäft.

Eine gemeinsame Kunstplattform

„Es hat sich herausgestellt, dass wir im Bereich Kunstkonzepte für Firmen am stärksten sind“, erklärt Benjamin Gibtner. Mit Anfang 20 hat sich der 34-jährige Zornedinger selbstständig gemacht, vor fünf Jahren seine Firma Media Complex gegründet, die mittlerweile nach Eglharting umgezogen ist. Relativ schnell habe sich die Firma auf Großdrucke spezialisiert, erzählt Gibtner.

„Wie’s so ist, als Gründer“, sagt er, „ist man natürlich in Unternehmernetzwerken vertreten.“ Über ein solches habe er Daniel Cid Gómez kennengelernt – Inhaber einer Galerie in München.

„Wir haben dann gesagt, du hast die Künstler, ich habe die Möglichkeit, sehr hochwertige Materialien oder Drucke zu produzieren“, führt der 34-Jährige aus. „Lass uns gemeinsam eine neue Kunstplattform aufbauen.“

Eigene, exklusive Materialien

Während seine Eglhartinger Firma noch weiter läuft, erweiterte er mit der selbst gebauten Artoui-Website sein Repertoire um den High-End-Druck, „und mittlerweile haben wir – neben dem Galeriestandard – eigene, exklusive Materialien entwickelt.“

Auch, wenn das Start-Up als Teilzeit-Geschäft gestartet war, „war das schon auch mit dem Ziel, wenn es wirklich gut läuft, dass wir dann auch mit 100 Prozent in dieses neue Projekt reingehen“, erklärt Gibtner. Mittlerweile seinen es bereits 80 Prozent seiner Arbeitszeit und -kraft, die in Artoui fließen.

Gibtner: „Der Künstler kann jeden Schritt mitverfolgen“

Konkret entstanden sei die Idee hinter dem Start-Up, weil die drei Gründer immer wieder von Künstlern gehört haben, dass die herkömmlichen Plattformen nicht transparent genug seien, so der Gründer. Man wisse nicht, was konkret und wohin es verkauft werde – das sei bei Artoui das Gegenteil: „Der Künstler kann wirklich jeden Schritt, den wir machen, mitverfolgen.“ Denn im Hintergrund laufe eine Software, über die jeder selbst Einfluss nehmen kann, zu welchem Preis, zu welcher Größe er verkauft und was direkt sieht, was am Ende vom Erlös übrig bleibt. Das sei bei Artoui mit 50 Prozent auch überdurchschnittlich gut, sagt Gibtner.

Ein weiterer Grund, aus dem die drei die Firma gegründet haben: „Egal wo man hingeht, überall gibt es Bilder auf Acrylglas oder Leinwänden.“ Die drei Gründer wollten etwas schaffen, erklärt der Zornedinger, das vom Standard abweicht. Die Firma biete zwölf verschiedene Materialien, bei denen die Künstler selbst entscheiden können, ob sie sie für ihre Werke anbieten wollen oder nicht. „Wir wollten eine Plattform schaffen, die die Künstler fair behandelt“, so Gibtner. Und dadurch Anlaufstelle für Sammler, Künstler und Firmen gleichermaßen werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.