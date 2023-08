So gibt‘s 200 Euro geschenkt für Kino, Konzerte und Co. - Die meisten 18-Jährigen wissen es nicht

Von: Josef Ametsbichler

„Schmökern statt swipen“ – so wirbt Björn Hartung in seiner Buchhandlung in Ebersberg für den Kulturpass, der alle, die heuer 18 werden, mit 200 Euro Kulturbudget ausstattet. (Swipen: Englisch für das Wischen auf dem Handybildschirm) © Josef Ametsbichler

200 Euro geschenkt - da greifen die Leute zu, möchte man meinen. Doch die 1511 jungen Erwachsenen im Kreis Ebersberg, die den „Kulturpass“ nutzen könnten, wissen offenbar zumeist nichts von ihrem Glück.

Landkreis – 1511 Menschen aus dem Landkreis Ebersberg feiern im Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag, sagt die offizielle Zählung aus dem Landratsamt. Und sie alle haben neben ihrer frischen oder nahenden Volljährigkeit noch etwas gemeinsam: Sie bekommen 200 Euro geschenkt und brauchen nur zuzugreifen. Der Haken, wenn man das so nennen will: Das Geld gibt’s nicht in bar, sondern kann nur über eine App ausgegeben werden – und zwar ausschließlich für Geistesfutter. Darunter fallen Konzert- und Theatertickets, Zirkus- und Kinokarten, Park- oder Museumseintritte, der Kauf von Büchern, Musik oder Instrumenten. Bundesweit. „Kulturpass“ heißt die Aktion des Deutschen Bundestags gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Unter den 1511 infrage kommenden jungen Erwachsenen mit Jahrgang 2005 scheint sich die Gunst ihrer pünktlichen Geburt noch nicht herumgesprochen zu haben. Wer lässt schon 200 geschenkte Euro liegen, auch wenn sie zweckgebunden sind? „Viele wissen es einfach nicht“, sagt Markus Bachmeier, Geschäftsführer der Ebersberger Kulturstätte Altes Kino. Bisher habe er ganze drei Verkäufe über den Kulturpass verbucht, Konzerttickets für „Django 3000“ und „Wally & Ami Warning“. Trotzdem sagt Bachmeier: „Ich finde das eine gute Geschichte – wenn es einfacher wird.“

Kulturpass: Eine Hürde ist die digitale Umsetzung

Weder für Anbieter noch für potenzielle Nutzer ist die Registrierung beim Kulturpass ohne Hürden. Für die Nutzer Voraussetzung: ein Smartphone und ein online-fähiges Ausweisdokument. Die Funktion haben neuere Personalausweise ohnehin – in der Praxis ist sie aber wenig bekannt und verbreitet. Das Ebersberger Bürgerbüro berichtet, dass wegen des Kulturpasses vermehrt Jugendliche dort auftauchen, die die Online-Funktion ihres Ausweises freischalten möchten. Bundesweit haben über 150 000 Jugendliche den Kulturpass bereits genutzt, so jüngst Ministerin Roth.

Die Veranstalter müssen sich ebenfalls digital auskennen. „Ich habe lange hingebastelt“, sagt Bachmeier darüber, wie er seine Veranstaltungen in die Datenbank wuchten musste. Künftig will er das so halten wie etwa die Stadthalle Grafing oder das Bürgerhaus Pliening. Dort findet man Veranstaltungen in der App, die über externe Ticketdienstleister einfließen – die sich dafür einige Prozente einbehalten, was ein bisschen den Sinn schmälert, dass neben den jungen Nutzern die Kulturschaffenden vor Ort von dem ausgeschütteten Geld profitieren sollen.

Kulturpass im Landkreis Ebersberg: Angebot ist äußerst überschaubar

Wobei, das mit den Kulturschaffenden vor Ort ist halt so eine Sache. Das Kulturpass-Angebot im Landkreis Ebersberg ist bislang noch dünn. So sucht man etwa das Grafinger Kino in der App vergeblich. Insgesamt 27 Veranstaltungen findet man in der Kategorie „Konzerte und Bühne“ im Umkreis von 20 Kilometern rund um Ebersberg. Darunter etwa heute schon das Silvesterkonzert in Haar (Kreis München) und die Aßlinger Kabarettistin „De Stianghausratschn“ – bei allem Respekt beides nicht gerade Angebote, die bei der Zielgruppe der App, die ja ausschließlich die 18-Jährigen sind, für Furore sorgen dürften. Offenbar hat sich die Sache auch auf Angebotsseite noch nicht gänzlich herumgesprochen – oder der technischen Hürden wegen noch nicht durchgesetzt.

Buchhändler bietet sein ganzes Sortiment an - Zuspruch noch schleppend

Sucht man übrigens nach Büchern, wird man als Kulturpass-Inhaber im Landkreis Ebersberg glücklich – und sein 200-Euro-Budget locker los: 1.484.907 Ergebnisse spuckt die App bei Entstehen dieses Textes aus. Das liegt unter anderem an Björn Hartung. Der Inhaber von „Buch Otter“ am Ebersberger Marienplatz bietet sein ganzes bestellbares Sortiment per Schnittstelle über den Kulturpass feil. Er wundert sich, dass nicht mehr für die aus seiner Sicht sinnvolle Sache trommeln. Immerhin fünf Bestellungen habe er bisher verzeichnet. Ein Sachbuch, ein Jugendbuch-Klassiker, was von Kafka, quer durchs literarische Gemüsebeet.

Der Buchhändler macht die niedrigen Bestellzahlen daran fest, dass der Kulturpass erst seit wenigen Wochen läuft. Er kenne Kollegen in größeren Städten, die schon von zweistelligem Zuspruch täglich berichteten. „Das kommt jetzt langsam ins Laufen“, sagt Hartung.

In die gleiche Kerbe schlägt Markus Bachmeier vom Alten Kino, der dem Kulturpass durchaus eine Zukunft über die Testphase heuer hinaus bescheinigt. „Das Geld bleibt hier in der Gegend und fließt nicht an Amazon oder Spotify“, sagt er. „Das ist ein guter Ansatz.“ Und auch Grafings Kulturmanagerin Theresa König lobt das Pilotprojekt, obschon es derzeit auch in der Bärenstadt noch kaum angenommen werde. „Bei uns ist das Publikum nicht so jung“, sagt sie über das momentane örtliche Veranstaltungsprogramm. „Aber wenn ich noch mal 18 wäre, würde ich mir den Kulturpass auf alle Fälle holen!“

