Große Kunstausstellung: Wasserburg strahlt

Von: Sabine Heine

Teilen

Gunnar Becker, München: Analoging 2. © Katalogrepros: EZ

Sommer in Wasserburg: Das bedeutet Kunst erleben seit vielen Jahren. Immer im August lädt die Künstlergemeinschaft AK68 ins historische Rathaus und ins Ganserhaus zur Leistungsschau, zur Großen Kunstausstellung.

Wasserburg – Die Große Kunstausstellung, zu der die Wasserburger Künstlergemeinschaft AK68 seit vielen Jahren einlädt, ist ein Besuchermagnet in der gesamten Region – jetzt sogar offenbar auch noch bei Außerirdischen, denn vor dem Rathaus hat sich pünktlich zur Eröffnung der Ausstellung ein UFO platziert, das von fünf Künstlern gestaltet worden ist und bald schon zu neuen Ausstellungsstätten weiterfliegen wird.



Zurecht sind Künstler, die sich an dieser Leistungsschau beteiligen dürfen, stolz darauf, dabei zu sein. Die Jury (Rudolf Finisterre, Ursula Maren-Fitz, Katrin Meindl, Andreas Pytlik und Max Windholz) hat es sich auch in diesem Jahr nicht leicht gemacht. Denn sie weiß: „Hinter jedem eingereichten Werk steht ein Mensch“, wie AK68-Vorsitzende Katrin Meindl so treffend in ihrem Grußwort im Ausstellungskatalog schreibt. Sicher gab es auch dieses Jahr wieder Enttäuschungen, die anderen werden sich dafür umso mehr freuen. Immerhin hatten sich etwa 200 Künstler mit ihren Werken an der Jurierung beteiligt, zugelassen wurden etwa 100 davon.



Christa Bock-Köhler, Prien: Diana (Göttin der Jagd). © Katalogrepros: EZ

Tierisch viel zu sehen

Mit dem Blick von außen kann es in diesem Jahr nur heißen: Die Jury hat ihre Arbeit gut gemacht. In der Galerie im Ganserhaus sowie im Rathaus der Stadt Wasserburg sind wieder so viele verschiedene künstlerische Positionen zu sehen, dass es Spaß macht, da genauer hinzuschauen und sich in die Werke zu versenken. Schön ist, dass auch wieder Beträge aus dem Landkreis Ebersberg mit dabei sind. Arbeiten dieser Künstler zeigen wir hier.



Große Kunstausstellung: Die Ausstellung läuft im Ganserhaus und im Rathaus bis zum 27. August. Beide Häuser sind in dieser Zeit täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Termine zu Führungen sowie weitere Informationen gibt es online unter wwww.arbeitskreis68.de

Robert Lang, Forstinning. © Katalogrepros: EZ

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.