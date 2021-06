Bis zum Totalverlust: So hart traf das Gewitter die Landwirte von Kirchseeon bis Steinhöring

Felder zerstört

Von Robert Langer

Hagel und Platzregen haben entlang der B 304 Felder niedergebügelt. Das fällt dem Betrachter sofort ins Auge. Doch es gibt mit dem Unwetter verbundene Probleme, die weniger auffallen, wie etwa der Grünfuttermangel für das Vieh. Und die Landwirte stehen vor bürokratischen Schwierigkeiten.

Steinhöring – Josef Winkler, Geschäftsführer des Maschinen- und Betriebshilfsring Ebersberg/München-Ost hat zum Ortstermin Fotos mitgebracht, auf ein Schild geklebt und gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes gelehnt. „Das war mal Mais, das war Soja, schaut aus wie zermahlen“, sagt Winkler mit Blick auf die Hagelfolgen. Aufgeklebt sind Papierstreifen mit Orten und Zahlen in grüner und blauer Schrift. Zorneding: Schäden unter anderem ca. 350 Hektar Getreide, steht da zu lesen, Kirchseeon: 100 Hektar Mais, Ebersberg 400 Hektar Mais, 40 Hektar Soja. Besonders schlimm hat es Steinhöring erwischt, Schäden rund 370 Hektar Getreide, 400 Hektar Mais, Soja, Raps – bis hin zum Totalschaden. Deshalb findet hier, auf den Feldern nördlich von Tulling, das kurzfristig angesetzte Treffen regionaler Vertreter von Betroffenen statt, aus der Landwirtschaft, der Politik, vom Maschinenring, vom Bauernverband und den zuständigen Ämtern.

+ Wie Steppengras sehen die kläglichen Überreste der Wintergerste bei Tulling (Gde. Steinhöring) aus. © Stefan Roßmann

„Es ist alles platt“, sagt Benno Moritz, der in der Nähe des Treffpunktes seine Felder hat. Noch hat er nicht den gesamten Überblick. „Wir müssen erst einmal schauen, wie es sich entwickelt.“ Er verweist zudem auf Hagelschäden in den Wäldern, was bisher kaum ein Thema war. Die betroffenen Bäume könnten die Entwicklung des Borkenkäfers fördern, was weitere Schäden und finanzielle Verluste zur Folge haben könnte.

Hagel-Unwetter im Landkreis Ebersberg: So schlimm wie seit den 1980ern nicht mehr

Die Schilderungen der Landwirte sind drastisch. „Die Kartoffeln standen nur noch in der Suppe“ berichtet Georg Kanzler, Landwirt aus Eglharting, und meint damit Wasserflächen auf den Feldern. Die Unwetterschäden seien zuletzt in den 1980er-Jahren so schlimm gewesen. Einig sind sich alle, dass es immer wieder Hagelunwetter gebe. Berichtet wird, dass es sich diesmal aber wohl um einen Streifen von 200 Kilometern Länge und 30 Kilometern Breite gehandelt habe, mit entsprechenden Folgen.

Was das bedeuten kann, wird bei Max Reis aus Buch (Gemeinde Kirchseeon) deutlich. 60 Milchkühe hat er, zu noch einmal so viele Jungtiere. Für die braucht er täglich frisches Grünfutter. Der meiste Anbau auf seinen Feldern ist jetzt zerstört. „Es gibt noch manches am Waldrand, aber natürlich nicht genug“, erzählt er. Und da müsse man jede Menge Daxen rausziehen, also Zweige der Nadelbäume. Wo das Futter längerfristig herkommen soll, ist unklar. Es handelt sich ja nicht um ein kleines Unwetter, bei dem der verschont gebliebene Nachbar aushelfen könnte. Diesmal geht es um ein größeres Gebiet. Angedacht sind Lieferungen aus weiter entfernten Regionen. Doch das Futtergrün mit Traktor und Anhänger abzuholen ist kaum möglich. Und ob andere Landwirte etwas abgeben, ist fraglich. Sie könnten ja die nächsten Betroffenen sein.

Nach Gewitter mit Hagel und Platzregen: Ämter bieten Landwirten Hilfe an

Noch ein Punkt: Auf den jetzt betroffenen Feldern kann wieder etwas angebaut werden, nicht alles ist möglich, manches fraglich, unter anderem ob beim Mais im Handel ausreichend Saatgut vorhanden ist. Der spätere Ertrag wird wohl zu wünschen übrig lassen. Es ist eigentlich schon spät im Jahr, die Sonnenstunden werden weniger. Könnte auch wieder Futtermangel für die Winter bedeuten. Und dann könnten die Landwirte im komplizierten System der staatlichen Vorgaben und Zahlungen wegen ihrer Notentscheidungen Probleme und erneute, nach den Hagelschäden zusätzliche finanzielle Einbußen erleiden müssen.

+ Betroffen: Die Landwirte Max Reis (li.) aus Buch bei Kirchseeon und Georg Kanzler aus Eglharting. © Stefan Roßmann

Katharina Binsteiner, Bereichsleiterin am Landwirtschaftsamt Ebersberg rät deshalb den Bauern, sich zu melden und sich beraten zu lassen. Das Ebersberger Amt versucht derzeit, Informationen für Lösungen einzuholen und bietet den örtlichen Bauern Hilfe an.

Schwierig ist die Situation nach dem Hagelunwetter auch für landwirtschaftliche Lohndienstleister mit Maishäckslern oder Strohpressen, die oft selbst Landwirte sind. Deren Umsatz hängt wie bei Wolfgang Hofstetter aus St. Chistoph (Gemeinde Seinhöring) mit seinen Mähdrescher vom Umsatz bei den Erntearbeiten ab, die jetzt durch die Zerstörungen wegfallen. „Da wackeln Existenzen“, sagt Winkler vom Maschinenring.

