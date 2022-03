CSU plant bildungspolitischen Doppelschlag: Schloss Zinneberg betroffen

Von: Michael Acker

Mittelfristig könnte die Fachakademie für Sozialpädagogik auf Schloss Zinneberg untergebracht werden, meinen CSU und FPD im Ebersberger Kreistag. © Stefan Rossmann

Viel Bewegung in der Bildungspolitik des Landkreises: Jetzt kommt ein neuer Vorschlag der CSU/FDP-Kreistagsfraktion. Davon betroffen wäre auch Schloss Zinneberg bei Glonn.

Landkreis – Thomas Huber spricht von einer einmaligen Chance und tollen Synergieeffekten. Der Grafinger CSU-Kreisrat glaubt, dass es möglich ist, zeitnah eine Berufsfachschule für Kinderpflege und eine Fachakademie für Sozialpädagogik im Landkreis Ebersberg zu errichten – erstere in Kooperation mit der Stiftung St. Zeno, Kirchseeon, zweitere mit den Schwersten von Guten Hirten in Schloss Zinneberg, Glonn. Einen entsprechenden Prüfantrag hat die CSU/FDP-Kreistagsfraktion Landrat Robert Niedergesäß (CSU) auf den Tisch gelegt. Der Antrag wird am Mittwoch, 23. März, im zuständigen Ausschuss behandelt.

Huber: „Im Berufsbildungswerk der Stiftung St. Zeno in Kirchseeon stehen zurzeit Schulräume der Berufsschule leer, ebenso suchen die Schwestern vom Guten Hirten neben der renommierten Jugendhilfeeinrichtung in Schloss Zinneberg eine zusätzliche Nutzung der Räume des alten Schlosses.“

Huber sieht Chance für „schnelle und gute Lösung“

Darin sehen der Landtagsabgeordnete und die CSU/FPD-Kreistagsfraktion die Chance, eine „schnelle und gute Lösung“ im Landkreis Ebersberg umzusetzen. Die Fraktion unterstütze die Initiative des Marktes Kirchseeon, der zusammen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe ein Konzept ausgearbeitet habe, das bereits zum September 2022 eine Fachakademie für Sozialpädagogik in den Räumen der Stiftung St. Zeno in Kirchseeon vorsieht.

Umzug in freie Räume auf Schloss Zinneberg

Ziel sei es, sowohl die schulische als auch die berufsbegleitende duale Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher anzubieten und damit die Kindertageseinrichtungen im Landkreis zu unterstützen. Später, nach den geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, könnte die Fachakademie in freie Räume auf Schloss Zinneberg umziehen. Die Regierung von Oberbayern hat laut Rückmeldung der Johanniter bereits Zustimmung für den Start in St. Zeno ab September 2022 signalisiert, Huber hält einen solchen allerdings erst für 2023 realistisch, wie er am Dienstag der Ebersberger Zeitung sagte.

Außerdem fordert die Fraktion die Verwaltung des Landkreises auf zu prüfen, ob neben der Fachakademie für Sozialpädagogik auch Räumlichkeiten zur Unterbringung der schulaufsichtlich bereits genehmigten Berufsfachschule für Kinderpflege in St. Zeno dauerhaft oder vorübergehend bis zur Errichtung des Berufsschulzentrums in Grafing-Bahnhof vorhanden wären.

Huber ist sich sicher: „Die Fachakademie für Sozialpädagogik in Kombination mit einer Berufsfachschule für Kinderpflege wäre ein zeitnaher wesentlicher Beitrag zur Fachkräftegewinnung im Landkreis Ebersberg.“

