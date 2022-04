Deutschkurse für Ukrainer: Vhs auf Spenden angewiesen

Von: Michael Acker

Frauen aus dem ersten Kurs in Markt Schwaben, der Anfang April in Markt Schwaben gestartet ist. Links im Bild: Christine Gehri-Kramer von der Vhs in Markt Schwaben. © VHS

Die Vhs möchte geflüchteten Ukrainern schnell und unbürokratisch bei der Integration helfen. Doch dabei stößt sie auf Schwierigkeiten - vor allem finanzieller Natur. Jetzt ruft sie zu Spenden auf.

Landkreis – Das Telefon der Volkshochschule steht nicht still. In den Vhs-Geschäftsstellen bilden sich lange Schlangen: Die Geflüchteten aus der Ukraine wollen sich über Deutschkursangebote informieren und diese möglichst zeitnah besuchen. Das Problem: „Auf die Berechtigungen für die Teilnahme an den Integrationskursen muss unter Umständen wochenlang gewartet werden“, erklärt Martina Eglauer, Leiterin der Vhs.

Wichtige Grundkenntnisse sollen schnell vermittelt werden

Die Bildungseinrichtung wolle schnell und unbürokratisch und freilich kostenlos Deutschkurse für diese Geflüchteten anbieten. Diese Kurse böten eine erste Einführung in die deutsche Sprache und fänden an Vhs-Standorten in Ebersberg, Grafing und Markt Schwaben statt, berichtet Eglauer. Innerhalb kurzer Zeit sollen die wichtigsten Grundkenntnisse für eine Verständigung im Alltag vermittelt werden. Für diese kostenlose Angebote ist keine Förderung vom Freistaat Bayern oder von der Bundesregierung vorgesehen.

Damit diese Kurse kostenlos angeboten werden können, bittet die Vhs um Spenden. Mit den Spenden werden die Kursleitungen honoriert und Unterrichtsmaterialien finanziert. Mittlerweile hat die Vhs eigenen Angaben zufolge bereits acht Kurse mit insgesamt 180 Teilnehmern auf den Weg gebracht. Ein neunter Kurs ist in Planung. Der Bedarf an weiteren Kursen ist groß. Eglauer: „Mit Ihrer Spende helfen Sie, das Angebot weiter ausbauen zu können. Die Vhs im Zweckverband stellt Spendenquittungen aus.“ ez

Spenden

Bankverbindung: Vhs im Zweckverband Kommunale Bildung Kreissparkasse Starnberg München Ebersberg IBAN: DE83 7025 0150 0029 8264 43 BIC: BYLADEM1KMS Verwendungszweck: Ukraine Deutschkurse