Filmreife Szenen an Tankstelle: Radler rastet komplett aus - Frau muss sich in Auto verbarrikadieren

Von: Michael Acker

An einer Tankstelle in Erding ist es zu filmreifen Szenen gekommen. © IMAGO/Rolf Poss

Diesen Schock an der Tankstelle wird eine 51-jährige Frau wohl so schnell nicht vergessen. Dabei geht es nicht um die Spritpreise, sondern um eine filmreife Szene, in der sie zu einer Hauptdarstellerin wurde.

Landkreis – Die Frau aus dem Landkreis Ebersberg wollte am Dienstagnachmittag an einer Tankstelle in Erding rückwärts aus einer Parklücke ausparke,. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Mann mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, der Mann stürzte und zog sich leichte Schürfwunden zu, wie die Polizei am Mittwoch berichtet.

Filmreife Szenen an Tankstelle: Wütender Radfahrer rastet aus - und will Frau am Hals packen

In seiner Wut ging der Fahrradfahrer auf die 51-Jährige los und versuchte sie am Hals zu fassen. Die Suzuki- Fahrerin flüchtete sich in ihr Auto und versperrte die Türen bis die Polizei eintraf. Der 30-Jährige war so in Rage, dass er mit seiner Faust die Heckscheibe des Autos einschlug und zudem eine Delle am Pkw verursachte, als er auf diesen einschlug. Er konnte erst durch die hinzugerufenen Beamten der Erdinger Polizei beruhigt werden.

Wie sich herausstellte, war der Mann mit über zwei Promille stark alkoholisiert. Er wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Erding gebracht, wo aufgrund seiner Alkoholisierung auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde, bevor er wieder entlassen werden konnte.

Nach Ausraster an Tankstelle: Betrunkener wird zur Versorgung in Klinikum gebracht

Sein Fahrrad, welches unbeschädigt blieb, wurde laut Polizei von einen Bekannten entgegen genommen, am Auto entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 2000 Euro. Die 51- Jährige kam mit dem Schrecken davon, gegen den Mann wird ermittelt.

