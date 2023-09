Goldgräberstimmung bei der Windkraft: Wo im Landkreis Ebersberg nun Rotoren geplant sind

Von: Josef Ametsbichler

Mehr oder weniger konkret sind diese Standorte derzeit für Windkraft im Gespräch - weil es konkrete Bauinteressenten gibt, und/oder eine Kommune die Planungen vorantreiben will. Es handelt sich um eine von der Redaktion aus verschiedenen Quellen zusammengetragene Maximalannahme, das heißt, es dürfte sich noch einiges in den Planungsphasen ändern. © merkur.de

Immer mehr konkrete Pläne für Windkraft-Standorte im Landkreis Ebersberg zeichnen sich ab. Eine Bestandsaufnahme.

Landkreis – Der Rückenwind für den Ausbau der Windkraft im Landkreis Ebersberg weht so stark wie nie. Rund zwei Dutzend mögliche Standorte sind derzeit mehr oder weniger konkret im Gespräch – das trägt die Ebersberger Zeitung aus Gesprächen mit Verwaltungen, Politikern, Grundbesitzern und Energiewende-Ehrenamtlichen zusammen. Viele der Projekte stehen noch ganz am Anfang. Standorte können sich verschieben, wegfallen, es können neue hinzukommen. Wie es nun mal ist, wenn Dinge in Bewegung geraten.

Meistens kristallisieren sich Initiatoren vor Ort heraus, die sich vorgenommen haben, das Planungsverfahren durchzuziehen. Andernorts geht es um Wunschstandorte der jeweiligen Kommune, zu denen es noch keinen Projektanten gibt. Gemeinsam haben sie: Der Wille ist da. Wie etwa rund um Glonn, Zorneding und Kirchseeon, wo sich Grundstückseigentümer in unterschiedlichen Findungsphasen befinden.

Windkraft im Kreis Ebersberg: Der politische Wille ist da

Das liegt auch am politischen Willen in den Kommunen – und das, obwohl formal in Bayern immer noch die 10H-Regelung gilt, die nach 2014 den Windkraft-Ausbau im Freistaat quasi zum Erliegen gebracht hat. 2019 ergrünte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plötzlich mit dem Vorhaben, Windkraft in den Staatsforsten voranzutreiben. Das beflügelte auch das umstrittene Fünf-Rotoren-Vorhaben im Ebersberger Forst.

Und spätestens mit der Angst vor einer winterlichen Energiekrise Ende 2022 schärfte sich auch das Bewusstsein der hiesigen Bevölkerung für die Abhängigkeiten, die Energieimporte aus dem Ausland mit sich bringen. In den Rathäusern im Landkreis Ebersberg holt man nun angestaubte Potenzialanalysen aus den Schubladen und treibt neue Standortgutachten voran. Bürgermeister und Stadt- und Gemeinderäte erweisen sich unterm Strich eher als Antreiber denn als Bremser für den Windkraft-Ausbau. Hemmnis ist eher der Standortmangel, etwa in den dicht besiedelten Nordgemeinden oder im Südosten, wo es zwar viel Natur, aber kaum geeignete Potenzialflächen gibt.

Die Initiatoren des Hamberger Windrads beraten nun andere, die solche Pläne haben

„Wenn mir vor einem Dreivierteljahr jemand gesagt hätte, dass das so eine Fahrt aufnimmt, hätte ich geantwortet: Trink erst mal einen Schluck, dann schauen wir weiter“, sagt Werner Stinauer (46). Der Elektriker und sein Geschäftspartner Hans Zäuner (49) aus der Gemeinde Bruck haben sich in der Windkraftszene einen Namen gemacht. Sie sind das entscheidende Duo hinter dem Bau der ersten Windkraftanlage im Landkreis Ebersberg – die Anlage in Hamberg bei Bruck haben sie argumentativ, finanziell, behördlich und juristisch durchgekämpft.

Diese Erfahrung macht sich nun bezahlt. Zäuner hat seinen Garten- und Landschaftsbaubetrieb quasi stillgelegt. Gemeinsam haben sie eine Firma, die Windkraft-Vorhaben im Landkreis und darüber hinaus vorantreibt – mit Leistungen vom Berater bis hin zum Generalunternehmer, der sich um die Planung kümmert. Werbung haben sie dafür keine machen müssen. „Die Leute kommen zu uns“, sagt Stinauer darüber, dass die zwei Brucker fast im ganzen Landkreis mitmischen, wenn ein neuer Rotor entstehen soll.

Antreiber in Sachen Windkraft sind Werner Stinauer (li.) und Hans Zäuner, hier vor ihrem Windkraftwerk in Hamberg bei Bruck, dem ersten im Landkreis. Ihr Credo: Der Ausbau muss über Bürgerbeteiligung laufen. © ja

Bürgerbeteiligung als entscheidendes Kriterium

Zu einzelnen Projekten plaudern sie dabei betont nicht aus dem Nähkästchen. Zäuner nennt aber für seine Mithilfe eine regionale Beteiligung als Grundvoraussetzung, eine Lehre aus seinem eigenen ersten Projekt in Hamberg: „Die Leute vor Ort müssen Betreiber und Besitzer sein. Sie müssen damit ein bisschen Geld verdienen und eine Freude haben, wenn sie es anschauen.“ Natürlich müsse man mit Gegenwind rechnen. Aber gegen eine Mehrheitsmeinung ein Projekt durchsetzen, das wolle man nicht. „Ich will mich in der Region noch überall sehen lassen können“, sagt Zäuner. Bürgerbeteiligung: „Nur so geht das!“, sagt Werner Stinauer.

Als „Windkraft-Projektanten“ bestreiten die beiden Infoveranstaltungen, informieren Grundbesitzer und Kommunen. Mehr als 150 Mal haben sie ihr eigenes Windrad schon in Führungen hergezeigt, vor Politikern, Journalisten, Grundbesitzern, Schulklassen. Und haben naturgemäß die häufigsten Bedenken eine Antwort.

Erfahrung mit häufigen Bedenken - Landschaftsbild wird sich wohl verändern

Werner Stinauer stellt seinen Kaffeelöffel aufrecht und kurvt mit dem Finger drum herum, malt einen „Schattenwurfschmetterling“. Den Schlagschatten könne mittlerweile jeder selbst im Bayernatlas simulieren. Oft befürchteter Infraschall sei als Problem völlig überbewertet, sagen Zäuner und Stinauer aus ihrer eigenen Erfahrung. Für Fledermäuse gebe es gezielte Schutzabschaltungen – ein Erkennungssystem für Vögel sei in der Entwicklung.

„Die Leute springen auf den Naturschutz auf“, vermutet Stinauer die Argumentation von Windkraft-Gegnern in diese Richtung. Dabei seinen die Prüfungen „total extrem“ – gerade der Naturschutz erfordere ordnerweise Gutachten, Anträge, Formulare. „In Norddeutschland leben die Leute auch noch“, fasst Hans Zäuner seine Pro-Windkraft-Argumente zusammen. „Und wir werden alles an Energie brauchen – da geht es auch um regionale Wertschöpfung. Bayern will ja Industriestandort sein, das geht nicht ohne Energie.“ Neben dem planerischen Aufwand – rund 300 000 Euro koste dieser bis zum fertigen Plan – sei die Standortsuche im dicht besiedelten Oberbayern die größte Schwierigkeit. Der Abstände wegen werde deshalb meist in Waldgebiete ausgewichen. „Ganz verstecken kannst du sie nicht“, sagt Werner Stinauer über die heute über 200 Meter hohen Anlagen, die das Landschaftsbild in der Region verändern.

