Große Spendenaktion für Seenotrettung startet im Landkreis

Von: Peter Kees

Seenotrettung im Mittelmeer: Für die Hilfsorganisation „Sea Eye“ wird im Landkreis Ebersberg gesammelt. © dpa

Mehrere Organisationen haben sich zusammen, um Flüchtlinge vor dem Tod im Mittelmeer zu bewahren. Sie sammeln Geld- und Sachspenden.

Ebersberg – Die Zahl der Toten und Vermissten, so Leonhard Martz von der Ebersberger Seebrücke, gleichzeitig Referent beim Kreisjugendring, könne nur geschätzt werden. Die genaue Zahl der Opfer „werde für immer im Dunkeln bleiben.“ Die UNO Flüchtlingshilfe Deutschland geht von schätzungsweise 938 Menschen aus, die von Januar bis August 2022 die Überfahrt übers Mittelmeer nicht überlebt haben oder vermisst werden.

Deshalb organisieren die Gruppe „Seebrücke Landkreis Ebersberg“, der Verein „Seite an Seite“, der Kreisjugendring Ebersberg, sowie einige weitere Unterstützer aus dem Landkreis das zweite Jahr in Folge eine vierwöchige Spendenkampagne für die Organisation „Sea Eye“, eine Hilfsorganisation zur Rettung von in Seenot geratenen, meist geflüchteten Menschen im Mittelmeer.

5000 Euro sollen für „Sea Eye“ gesammelt werden

„Wir wollen damit einen Beitrag leisten, das Sterben auf dem Mittelmeer und die damit verbundenen Tragödien, zu verhindern,“ erklärt Martz. „Unser Ziel ist es, 5000 Euro für die Organisation „Sea Eye“ zu sammeln. 5000 Euro, das sind die Kosten für einen Tag Rettungsmission auf See.“

Bei der Spendenkampagne im vergangenen Jahr wurden ein voller Lastwagen an Sachspenden sowie knapp 4000 Euro gesammelt. Die Auftaktveranstaltung für die diesjährige Kampagne – mit einer großen Sachspendensammlung für die Flüchtlingshilfe Erding – findet am Samstag, den 29. Oktober zwischen 10 und 15 Uhr in der Volksfesthalle Ebersberg statt. Besucher können Sachen oder Geld spenden. Organisationen wie „Sea Eye“, die „Seebrücke Landkreis Ebersberg“, „Seite an Seite“, die Flüchtlingshilfe Erding und die Kinder- und Jugendbuchhandlung „Kuckuck“ werden mit einem Infostand vertreten sein. Außerdem werden eine Ausstellung von Pro Asyl installiert und eine Foto-Ecke aufgebaut, an der Besucher ihren persönlichen Spendenaufruf für Social Media Kanäle formulieren können.

Diese Artikel werden benötigt

Gebraucht werden: ungeöffnete Hygieneartikel, gewaschene Alltagskleidung, saubere Schuhe, Spielwaren, Schlafsäcke, Isomatten, Rucksäcke, Schulranzen, Verbandszeug, Babynahrung und haltbare verschlossene Lebensmittel.

Leonhard Martz: „Andere Artikel als auf der Homepage von Seite an Seite (www.seiteanseite.net/spenden-seebruecke) angegeben können wir leider nicht annehmen.“

Weiter geht die Kampagne mit einem Kinoabend am 10. November im Jugendzentrum Grafing (gezeigt wird der Film „Route 4 - A Dreadful Journey“) und einer Soliparty für „Sea Eye“ am 25. November ebendort mit einem Rap- Konzert. Die freiwillig erhobenen Eintrittsgelder beider Veranstaltungen gehen direkt an „Sea Eye“.

Sie stehen für die Seenotrettung: Dieses Gruppenfoto entstand bei der Spendenkampagne im vergangenen Jahr. © Privat

Die gesamte Aktion findet im Rahmen der diesjährigen Wochen der Toleranz, deren Schwerpunktthema dieses Jahr Solidarität ist, statt. Und noch etwas wird versucht: man will die 21 Landkreisgemeinden dafür gewinnen jeweils eine Schiffs-Patenschaft zu übernehmen. Heißt im Klartext: man wünscht sich von jeder Gemeinde eine jährlichen Zuwendung für das Seenotrettungsschiff SEA-EYE 4 über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. „Unsere Spendenempfehlung liegt hier bei einem Betrag ab 2000 Euro jährlich,“ erklärt Martz, „weniger geht natürlich auch.“ Drei Absagen hat man allerdings bereits erhalten.

Die Seebrücke im Landkreis Ebersberg ist übrigens Teil einer Bewegung, getragen vorwiegend von Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft, die für eine solidarische und menschenrechtsbasierte Migrationspolitik steht – kurz: „Weg von der Abschottung und hin zu Bewegungsfreiheit für alle Menschen!“

