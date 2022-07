Bei katholischen Frauenbünden bröckelt die Basis: Dachverbände verlieren die Tuchfühlung

Von: Josef Ametsbichler

EZ-Redakteur Josef Ametsbichler © Stefan Roßmann

Den Dachverbänden der katholischen Frauenorganisationen von kfd und KDFB ist im Landkreis Ebersberg die Tuchfühlung mit der Basis abhanden gekommen, findet unser Autor. Ein Meinungsbeitrag.

Wer sich mit örtlichen und überörtlichen Vertreterinnen der katholischen Frauengemeinschaften unterhält, bekommt den Eindruck, dass diese von zwei unterschiedlichen Organisationen reden: Erstere sind besorgt um „ihre“ Frauen vor Ort, denken darüber nach, wie sie den nächsten Ausflug finanzieren oder den nächsten Seniorennachmittag mit ihren Ehrenamtlichen personell stemmen können. Zweitere sprechen vom Mitreden in der Politik und von der Öffentlichkeitsarbeit über die Geschäftsstellen.

Zerbröselnde Struktur auf dem Land: Wirklichkeit in Pfarreien ist eine andere

Beides ist wichtig im Umfeld der katholischen Kirche, die Frauen schon immer und immer noch kleinhält, ihr oft aufopferndes ehrenamtliches Engagement mit überschaubarer Dankbarkeit und Anerkennung belohnt und sie unverhältnismäßig wenig mitreden lässt. Die zerbröselnde Struktur gerade in den für die Kirche so wichtigen ländlichen Gebieten zeigt aber, dass – zumindest aus Perspektive des Landkreises Ebersberg – der kdf und dem KDFB die Tuchfühlung zwischen Dachverbänden und Basis verloren gegangen ist – offenbar haben die Ansprüche der Oberen nicht genug mit der Wirklichkeit in den Pfarreien zu tun.

Und die Dachverbände haben es nicht gemerkt oder nicht merken wollen. Daran muss jede Organisation auf Dauer scheitern. Erst recht eine, die – obwohl unabhängig – von den Skandalen der katholischen Kirche ohnehin in Mitleidenschaft gezogen wird.

Immer mehr Frauengruppen merken, dass es ohne Dachverband geht

Wenn wegen eines solchen Auseinanderdriftens das soziale Angebot vor Ort in den Kirchengemeinden verarmt, dann erzeugt das persönliches Unglück, etwa wenn Seniorinnen mangels Angebot vom Gemeindeleben abgekoppelt werden. Umso ermutigender, dass offenbar immer mehr Frauengruppen merken, dass vieles auch ohne Dachverband geht.

