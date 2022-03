Landkreis Ebersberg rechnet mit über 1000 Kriegsflüchtlingen

Von: Michael Acker

Der Landkreis Ebersberg wird Privatwohnungen anmieten, um Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. © Stephan Rumpf/MZV

Der Landkreis Ebersberg rechnet in den nächsten Tagen mit der Zuteilung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Er will in einem ersten Schritt Kapazitäten für über 1000 Menschen schaffen.

Landkreis - Die Flüchtlingssituation aus der Ukraine entwickelt sich rasant. Derzeit werden bereits Sonderzüge aus Berlin mit je 500 bis 600 Personen auf Deutschland verteilt, teilte das Landratsamt Ebersberg am Sonntag, 6. März, mit. Hauptsächlich handele es dabei um Frauen und Kinder. In der nächsten Woche werde mit einem schnellen Anwachsen der Flüchtlingszahlen auch in Oberbayern gerechnet. Um dem gerecht zu werden, sei der Landkreis Ebersberg von der Regierung von Oberbayern gebeten worden, stufenweise die Kapazitäten zur Unterbringung auf bis zu 1068 Plätze aufzubauen, hieß es.

Landkreis mietet Privatwohnungen für Flüchtlinge an

„Dies bedeutet vor allem die Anmietung von Privatwohnungen. Der Freistaat Bayern übernimmt dabei die Kosten für die ortsüblichen Mieten. Die Dauer der Mietverträge soll zunächst sechs Monate betragen“, sagte eine Sprecherin der Kreisbehörde.

Wenn die Unterbringungsmöglichkeiten in Privatwohnungen im Landkreis erschöpft sind, ist eine Unterbringung in leer stehenden Behinderteneinrichtungen, Altenheimen, Wohnheimen etc. oder auch in Hotels, Pensionen und Privatzimmern vorgesehen. Gegebenenfalls werden leer stehende feste Gebäude, Turnhallen etc. in Unterkünfte umgewandelt.

Neben einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis und sozialer Absicherung über das Asylbewerberleistungsgesetz, welche ukrainische Staatsangehörige erhalten, soll den ankommenden Flüchtenden ein niedrigschwelliges Impfangebot unterbreitet werden, so das Landratsamt.

Koordinierungsstab nimmt am Montag seine Arbeit auf

Der noch geltende Katastrophenfall im Freistaat Bayern werde dafür genutzt, um einen Koordinierungsstab einzurichten, welcher am Montag, mit Unterstützung von BRK, THW, Feuerwehr und Polizei, seine Arbeit aufnehmen wird.

„Auch wenn wir aktuell noch keine Informationen darüber erhalten haben, wie viele flüchtende Menschen aus der Ukraine tatsächlich bei uns Schutz suchen werden, wollen wir doch gemeinsam gut vorbereitet sein. Ich bedanke mich für die große Hilfsbereitschaft der Landkreisbürgerinnen und –bürger, welche bereits Wohnraum zur Verfügung gestellt und Spenden gesammelt haben, sowie für die solidarische Zusammenarbeit der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis. Ich bin mir sicher, dass wir auch diese Krise gemeinsam gut bewältigen können“, so Landrat Robert Niedergesäß.

Bürgerinnen und Bürger, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, werden gebeten sich per E-Mail an ukraine@lra-ebe.de zu wenden. Ankommende Flüchtlinge können sich über das Online-Meldeformular, welches man auf der Homepage des Landratsamtes unter der Rubrik „Aktuelles“ findet, anmelden.

