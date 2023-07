Allen Krisen zum Trotz: Urlaubsfreude ist ungebrochen

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Urlaub (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Trotz Kriegs, Feuer, Krisen: Die Menschen im Landkreis Ebersberg zieht es in die Ferne – Reisebüros erzählen, wohin und geben Tipps.

Landkreis – Waldbrände, Hitze und Wasserknappheit – wer in den vergangenen Monaten die Nachrichten aus dem Süden verfolgt hat, möchte meinen, die Ferien kann man eigentlich nur daheim verbringen. Die Buchungen in den Reisebüros sprechen aber eine andere Sprache: „Die Umsatzzahlen von vor Corona sind spätestens heuer übertroffen“, sagt Petra Margrandner von der Reisewerk GmbH in Poing. „Und 2019 war wirklich ein gutes touristisches Jahr!“

Eine Präferenz, oder das gezielte Meiden bestimmter Orte, könne sie nicht feststellen: „Bei uns wird wirklich alles gebucht.“ Türkei, Spanien, Griechenland, zählt sie auf, überhaupt: Kurz- und Mittelstrecke seien total ausgebucht, und auch bei den Fernstrecken gebe es nur noch wenig. „USA sind bei uns jedes Jahr der Renner“, erzählt Margrandner. Und heuer wollen, der Inhaberin zufolge, sehr viele Menschen ihre Ferien in Kenia oder auf Sansibar verbringen.

Auch die Malediven und Thailand seien der Hit – obwohl dort eigentlich Regenzeit ist. „Aber Buchungs-Prognosen nach der Klimatabellen und die Realität sind mittlerweile zwei Paar Stiefel“, so Margrandner. Aktuell habe sie noch sehr viele Anfragen für die Sommerferien, von den Spätentschlossenen – denn Last Minute gibt es nicht mehr, heute setzen die Anbieter auf Frühbucherrabatte. „Man findet natürlich immer noch was, man muss nur lang genug suchen.“ Aber dafür seien die Reisen so kurz vor den Ferien um einiges teurer.

„Was immer gut geht, sind Kreuzfahrten“

Sehr viele Reisen ans Mittelmeer, nach Kanada oder in die USA, hat auch Birgit Bößer vom Reisebüro „Mein Urlaubsglück“ in Baldham für diesen Sommer vermittelt. „Was immer gut geht, sind Kreuzfahrten“, sagt sie. Im Sommer vor allem auf dem Mittelmeer, im Winter ziehen mehr die Fernreisen, dorhin, wo es wärmer ist.

Anfragen für Urlaub daheim bekomme sie aber so gut wie gar keine, sagt Bößer. Vielleicht noch Österreich oder Südtirol, wenn es nicht ganz so weit weg sein soll; ihr Tipp für alle die, die für die Ferien nicht weit weg wollen – oder können – wäre aber auch der Bayerische Wald oder das Allgäu.

Die Ziele empfiehlt auch Margrandner, grade zum Wellnessen gebe es dort sehr schöne Fleckchen. „Und der Bayerische Wald ist auch einfach preislich ein recht attraktives Ziel.“

Auch in der Region gibt es Ziele

Chiemgau und Bertchesgadener Land fügt Andrea Meer vom Hallo Reiseservice Grafing der Liste noch hinzu. „Das Allgäu ist sehr zu empfehlen“, sagt sie. „Da gibt es sehr viel Unterschiedliches zu machen.“

Vor allem die Balearen, Türkei und Portugal könne sie jedem empfehlen, der sich Sorgen ob der Nachrichten um Hitze und Waldbrände mache – „da ist es noch ein bisschen ruhiger“. Und natürlich Nord- und Ostsee. Eine Präferenz habe sich aber auch im Grafinger Reisebüro heuer nicht abgezeichnet. „Wir haben heuer alles dabei, Rundreisen, Fernreisen und viel Europa.“ Und auch sie merkt einen klaren Aufwärtstrend: Mehr Reisen als letztes Jahr seien heuer gebucht worden.

Geheimtipp: Ganz bestimmte griechische Insel

Einen kleinen Geheimtipp hat sie für alle, die es wegzieht: Karpathos. Eine kleine griechische Insel, die für Naturliebhaber und Strand-Faulenzer gleichermaßen interessant ist. „Einfach wahnsinnig entschleunigend“, beschreibt sie das wildromantische Flair der Insel. Und für alle, die nicht so weit weg wollen, hat sie auch einen Tipp parat: „Es lohnt sich immer, mal beim örtlichen Fremdenverkehrsamt nachzufragen“, rät Meer. Dort erhalte man oft ein umfangreiches Angebot, mit dem man sich in Ruhe auseinander setzen könne.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.