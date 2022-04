Landkreis muss blechen: Ukraine-Krieg treibt Baukosten in die Höhe

Von: Robert Langer

Teilen

Wer baut, muss mit erhebliche Preissteigerungen wegen des Ukraine-Kriegs rechnen. Das spürt auch der Landkreis Ebersberg (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt

So viel steht fest: Der Ukraine-Krieg hat drastische Auswirkungen auf die Preise von Baumaterial. Das spürt auch der Landkreis Ebersberg, der derzeit zwei Schul-Baustellen hat.

Landkreis – Ob das Budget von rund 11,7 Millionen Euro für das Bauprojekt an der Johann-Comenius-Schule in Grafing eingehalten werden kann, ist unklar. Das Vorhaben ist gerade in der Startphase. Laut Landratsamt muss nach derzeitigen Erkenntnissen festgestellt werden, dass seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den dadurch verhängten Embargos die Kosten für Energie und Erzeugerprodukte sprunghaft angestiegen seien. Durch Materialknappheit könne es zu nicht unwesentlichen Lieferverzögerungen und damit auch Bauzeitverzögerungen kommen. Derzeit sei das Budget gedeckt, hieß es im zuständigen Ausschuss des Kreistages. „Wir gehen aber davon aus, dass aufgrund des derzeitigen Weltgeschehens und der damit verbundenen negativen Auswirkungen es zu Baukostensteigerungen kommen und das Budget deshalb nicht ausreichend sein wird.“

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grafing wird erweitert

Im Blick ist die Erweiterung des sonderpädagogischen Förderzentrums am Stadtrand von Grafing in der Nähe des Eisstadions. Gründe sind steigende Schülerzahlen und zusätzliche Angebote. Vorgesehen sind ein Neubau plus die Sanierung im Bestand. Baumfällarbeiten für den Neubau wurden bereits im Januar ausgeführt. Nach den Osterferien sollen während der Bauarbeiten Klassen umziehen. Die Rede ist als Alternative von der Containeranlage am Gymnasium Grafing. Abbrucharbeiten sind ab Pfingsten vorgesehen. Der Rohbau für das neue Gebäude ist ab Ende Juli geplant. Der Neubau könnte nach derzeitiger Planung im Sommer 2023 in Betrieb genommen werden.

Interessant an diesem Projekt ist der energetische Aspekt. Für die Versorgung des Neubaus soll nämlich für Wärme und Kühlung eine bestehende Brunnenanlage aus dem Jahr 1985 mit Hilfe einer Grundwasserwärmepumpe genutzt werden. In allen Bereichen des Neubaus sollen Raumheizflächen als Bodenheizung verlegt werden. Durch die Ausrichtung der Erweiterung nach Süd-Westen würden in den Räumen ohne Kühlung in den Sommermonaten hohe Raumtemperaturen erreicht. Deshalb ist vorgesehen, das kalte Grundwasser aus dem Brunnen zur Kühlung zu verwenden. Dazu sollen die für die Fußbodenheizung verlegten Heizschlangen mit kühlem Brunnenwasser durchspült werden. Die Fußbodenoberfläche soll dennoch im behaglichen Bereich bleiben und nicht für kalte Füße sorgen, heißt es vom Landratamt.

Bauprojekt Realschule Ebersberg ist auf der Zielgeraden

Weniger betroffen von den möglichen Preissteigerungen wegen des Krieges in der Ukraine ist das Bauprojekt an der Realschule in Ebersberg, das jetzt quasi auf der Zielgeraden ist. Denn die Mehrzahl der Aufträge ist bereits erteilt, das Vorhaben soll zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Der Verwaltungsbereich wird saniert und aufgestockt. Das Gesamtbudget beläuft sich derzeit auf rund 9,4 Millionen Euro.

Der Start der Maßnahmen hatte sich wegen Corona verzögert, da die Turnhalle der Schule als Notkrankenhaus eingerichtet wurde. Nun aber ist alles weitgehend im Zeitplan.

Probleme waren dennoch zu bewältigen. Es hatte unter anderem im vergangene Jahr, also vor dem Krieg in der Ukraine, aber während der Corona-Krise, Abstimmungen mit der Metallbaufirma und der Zimmerei wegen extrem gestiegener Stahl- und Holzpreise gegeben. Bei Entkernungsarbeiten waren statischen Mängel aufgefallen. Das verursachte Mehraufwand und Verzögerungen. Zudem wurden Waschbetonplatten und Asbestrohre entdeckt. Das Material musste fachgerecht entsorgt werden. Am rund 60 Jahre alten Flachdach fielen Undichtigkeiten auf. Und: „Das Bestandsgebäude wurde anders gebaut, als nach den Plänen zu erwarten war“, hieß es in der Sitzung des zuständigen Ausschuss des Kreistags.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.