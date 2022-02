Landrat zu Bahn-Plänen: „Auch meine Seele kocht“

Von: Michael Acker

Teilen

Hofft, bei der nächsten Demo dabei sein zu können: Landrat Robert Niedergesäß. SRO © Stefan Rossmann

Viele Menschen im südlichen Landkreis Ebersberg sind aufgebracht und in großer Sorge wegen der Trassenpläne der Deutschen Bahn für den Brenner-Nordzulauf. Wir sprachen mit Landrat Robert Niedergesäß über das Thema.

Die Trassenvorschläge der Bahn für den Brenner-Nordzulauf bringen die Menschen im südlichen Landkreis auf. Die Volksseele kocht, von Ihnen ist dazu – zumindest öffentlich – nichts zu hören? Woran liegt’s?

Auch meine Seele kocht bei diesem Thema, das dürfen Sie glauben und ich habe mich dazu auch schon öffentlich geäußert, wenn auch nicht bei den Demonstrationen. Ich nehme nahezu an allen Dialogforen und Videokonferenzen mit politischen Vertretern oder Vertretern der Landwirtschaft zu diesem Thema teil, äußere mich dort auch klar und unmissverständlich. Der Kreistag hat dazu bereits Beschlüsse gefasst und wir sind uns bei diesem Thema über die politischen Ebenen von der Kommune bis zum Bund und parteiübergreifend einig, dass wir gemeinsam für die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger kämpfen. Auch den offenen Brief an die Vertreter der DB bzgl. der vorübergehenden Nichtteilnahme an den Dialogforen habe ich mitunterzeichnet und er wurde auch vom Landratsamt aus versandt.

Niedergesäß: Diese Art des Protests ist sehr angebracht

An den Demonstrationen haben Sie bisher nicht teilgenommen, Ihr Stellvertreter Walter Brilmayer war zwei Mal vor Ort. Finden Sie diese Art des Protests gegen die aktuellen Bahn-Trassenpläne, an denen sich viele Bürgermeister des Landkreises Ebersberg und Ihr Rosenheimer Landratskollege Otto Lederer beteiligen, etwa unangebracht?

Ich finde diese Art von Protest sogar sehr angebracht, zielführend und auch notwendig, um der Sache Nachdruck zu verleihen. Leider war mir bisher eine persönliche Teilnahme aus rein familiären Gründen nicht möglich, was ich sehr bedaure. Ich hoffe aber, dass ich bei künftigen Demonstrationen dabei sein kann. Der Landkreis Ebersberg war bisher mit meinem Stellvertreter Walter Brilmayer aber auch immer stark vertreten.

Wo stehen Sie genau in der Frage des Brenner-Zulaufs? Wie beurteilen Sie den Vorschlag der „Bürgertrasse“ des Aßlingers Andreas Brandmaier, wie beurteilen Sie den Vorschlag des Brucker Bürgermeisters Josef Schwäbl?

Meine und unsere gemeinsame Position war hier immer deckungsgleich: Entweder eine komplette Untertunnelung oder ein bestandnaher Ausbau. Die Argumente dagegen seitens der Bahn haben selbstverständlich auch mich nicht überzeugt. Wie ich den Vertretern der Bahn letzte Woche auch direkt geschrieben habe: Wir fühlen uns nicht ernst genommen! Die beiden neuen Vorschläge von Andreas Brandmaier und Josef Schwäbl finde ich sehr gut und unterstützenswert, es ist beeindruckend, mit welcher Sachkunde die beiden neuen Vorschläge erarbeitet worden sind. Die Bahn kann doch nicht ernsthaft die Berührung eines FFH-Schutzgebietes über den Schutz der hier lebenden Menschen stellen und eine nicht akzeptable Durchschneidung der Landschaft in Kauf nehmen, die auch die Existenz zahlreicher landwirtschaftlicher Betriebe kosten wird. Die Entscheidung über Dimensionierung und Verlauf darf nicht über die Köpfe der Betroffenen in unserem Landkreis hinweg getroffen werden.

Unseren Kommentar zur Bürger-Trasse finden Sie hier.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.