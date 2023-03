Lehrermangel als Warnsignal für gesellschaftlichen Niedergang

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

EZ-Redakteur Josef Ametsbichler. © Stefan Roßmann

Der Lehrermangel im Landkreis Ebersberg ist nicht nur belastend für die Schulfamilien, sondern ein gesellschaftliches Problem, kommentiert unser Autor. Ein Meinungsbeitrag.

Der EZ-Bericht zum Thema: „Wir löschen nur noch Brände“: Wie der Lehrermangel an Grund- und Mittelschulen regiert

Lehrer sind für die öffentliche Sicherheit wichtiger als Polizisten, Richter und Staatsanwälte. Im Medizinsprech würde man sagen: Letztere bekämpfen die Symptome gesellschaftlichen Niedergangs – Erstere sorgen dafür, dass er gar nicht erst eintritt. Kinder sind das Wichtigste, was wir haben, ihre Bildung das A und O für eine gute Zukunft.

Fachfremde müssen den Unterricht stemmen: Das kann es doch nicht sein

Umso alarmierender ist es, dass unser Schulsystem offenkundig erschreckend vor sich hin zerbröselt und plötzlich Kompromisse gemacht werden, die früher undenkbar waren. Mangel war schon immer ein Thema, nicht nur an den Schulen – und Klappern gehört auch zum Geschäft eines Lehrerverbands. Aber dass Fachfremde an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Ebersberg plötzlich den Unterricht übernehmen müssen – ihr Engagement in allen Ehren –, das kann es doch nicht sein.

Ein Schulsystem zerbröselt - und das Kultusministerium streitet alles ab

In der neuen Realität, die das Kultusministerium einfach verleugnet, rutschen die hehren Ideale des bayerischen Bildungssystems der alleingelassenen Basis Stück für Stück durch die Finger. Das Lehramtsstudium ist aus guten Gründen ein anspruchsvolles. Jeder, der es – wie der Autor dieser Zeilen – nach 2009 mitgemacht hat, kann die damals erschienene „Hattie-Studie“ zitieren. Über 800 Meta-Untersuchungen sind in ein Ergebnis eingeflossen: Nichts ist für schulischen Erfolg so wichtig wie die Lehrperson. Für die Zukunftsperspektive einer Gesellschaft ist es geradezu beängstigend, wenn es nicht mehr genügend davon gibt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.