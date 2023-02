Letzte Filiale schließt: Postbank gibt den Landkreis Ebersberg auf

Frust über die Dauer-Schließungen wegen Personalmangels äußerte bereits 2020 ein Bürger per Aushang an der Filiale.

Kunden-Ärger in Finanzsachen

Mit der Postbank-Filiale in Baldham schließt die letzte Niederlassung, in der es noch alle Finanzdienstleistungen gab. Immerhin: Für die Post gibt es vor Ort eine Lösung.

Baldham/Landkreis – Nun ist es endgültig: Die Postbank-Filiale in Baldham stellt zum 15. März ihren Betrieb ein. Die gute Nachricht: Beim Rewe-Supermarkt gleich nebenan werden ab dem 14. März zumindest die Dienstleistungen der Deutschen Post angeboten und das zu besseren Öffnungszeiten, als das bisher bei der Postbank der Fall war. In der bisherigen Filiale in Baldham wurden sowohl die Serviceleistungen der Deutschen Post/DHL angeboten als auch die der Postbank, die mittlerweile zur Deutschen Bank gehört.

In der neuen Filiale im Rewe werden keine Leistungen der Postbank mehr angeboten. Somit gibt es dann im gesamten Landkreis Ebersberg keine Postbank-Filiale mehr,. Lediglich die Partnerfilialen der Deutschen Post in Anzing, Glonn, Kirchseeon und Poing bieten auch einige Basisleistungen der Postbank an, wie etwa die Bargeldauszahlung. Geld abheben können Vaterstettener Postbank-Kunden auch bei der Hypovereinsbank in der Zugspitzstraße, an der Shell-Tankstelle in Neufarn sowie in zahlreichen Geschäften.

Die Fahrt für Postbank-Kunden führt nun nach Haar oder Trudering

Wer jedoch weitergehende Dienstleistungen der Postbank in Anspruch nehmen will, muss dafür künftig nach Haar oder Trudering fahren Das strapaziert vor allem die Kunden aus dem Herzen des Landkreises, die nun für den Gang in die Filiale noch weitere Wege auf sich nehmen müssen: Zwei kurz aufeinander folgende Schließungen im vergangenen Jahr 2022 bedeuteten das Aus für die Postbank-Anlaufstellen in Grafing und in Ebersberg.

+ Bald Geschichte sind die Postbank-Dienstleistungen in der Baldhamer Filiale. Damit schließt die letzte „Vollsortiment“-Niederlassung der Geschäftsbank im Landkreis Ebersberg. © Susanne Edelmann

Post-Filiale in Baldham macht schon länger Ärger

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Ärger um unangekündigte Schließungen der Baldhamer Filiale, Kunden standen vor verschlossenen Türen. Ein Postbank-Sprecher begründete dies mit Personalmangel aufgrund von Krankheiten und erläuterte, dass sich die Filiale im Hinblick auf die Postbank-Dienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich betreiben ließe, was nun zur endgültigen Schließung geführt habe. „Wir stellen fest, dass unsere Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden und zwar über alle Altersgruppen hinweg“, betont Postbank-Pressesprecher Oliver Rittmaier.

Neue Lösung: Postdienstleistungen im Rewe-Supermarkt

Die Deutsche Post verspricht in einem Schreiben an die Gemeinde Vaterstetten einen reibungslosen Übergang zur neuen Partnerfiliale im Baldhamer Rewe City-Supermarkt und neue Öffnungszeiten von 8-20 Uhr von Montag bis Samstag. Laut Rewe Süd-Pressesprecherin Ursula Egger soll die Post im Eingangsbereich des Supermarktes situiert werden.

Die Gemeinde verkündete die Neuigkeit auf ihrem Facebook-Kanal, Bürgermeister Leonhard Spitzauer ist froh, dass für die Baldhamer zumindest der Post-Service erhalten werden konnte. Die Reaktionen der Nutzer dort fallen allerdings gemischt aus: „Der Rewe in Baldham is eh schon so eng. Das wird interessant“, fürchtet einer, während eine andere sich freut: „6 Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr ist Weltklasse! Das gab’s in der Postfiliale noch nie.“ Eine dritte meint: „Postbank-Kunden werden dann wohl ihre Bank wechseln müssen.“

Packstation und Briefkasten: Auch in der Einkaufspassage bleiben Services erhalten

Übrigens: Briefkasten und DHL-Packstation bleiben am vorhandenen Standort in der Einkaufspassage erhalten, die Postfächer werden jedoch aufgelöst und der Geldautomat wird abgebaut. Das teilte die Post auf EZ-Nachfrage mit. Was mit dem alten Postbankgebäude künftig passiert, ist laut Post und Postbank noch offen.

