„Der Gegner“: Dieser 85-Jährige ist der unbequemste Politiker im Landkreis Ebersberg

„Ich bin halbrechts“, sagt AfD-Kreisrat Manfred Schmidt (85). Auf dem Bild steht er in seinem Garten in Baldham.

Sein Weg: Beschwerden und Anzeigen

Wie ein Reißnagel auf dem Samtsofa sitzt einer im Kreistag, der der restlichen Politik das Leben schwer macht. AfD-Kreisrat Manfred Schmidt (85) bombardiert Behörden von Gemeinde bis EU mit Anträgen und Beschwerden. Ein Besuch bei einem, der viel Ärger erzeugt – und manchmal Bewegung.

Baldham/Ebersberg – Neulich haben sie dem alten AfD-Schmidt eins ausgewischt. Als er während einer Ausschusssitzung zum Bieseln ging, stimmten die anderen Kreisräte über seinen Antrag ab, bevor er zurück im Saal war. Es ging darum, ob das Landratsamt in seinen Abteilungen Geld zur freien Verfügung zurücklegen darf. Ein Feinschmeckerthema. Gerne hätte Manfred Schmidt dazu den großen Redeauftritt hingelegt, den er so liebt. Dann liest er seinen Text vom Blatt ab, über alle Zwischenrufe hinweg, als sei sein Hörgerät defekt. Eigentlich gehört es im Ebersberger Kreistag zum guten Ton, dem Antragssteller das erste Wort zu überlassen. Und eigentlich gehört es sich nicht, den Harndrang eines 85-Jährigen politisch gegen ihn zu verwenden.

27 Jahre CSU - dann kam der Austritt

Bei Manfred Schmidt, AfD-Kreisrat aus Baldham, läuft es anders. Statt Empörung löste die versäumte Abstimmung in den anderen Fraktionen amüsiertes Schmunzeln aus. Was dabei fast unterging: Schmidts Anliegen bekam Zustimmung, etwas, das dem AfD-Rat sonst so gut wie nie passiert und vermuten lässt, dass er mit seiner Beschwerde Recht hatte. Dass die Budgetpraxis der Amtsabteilungen fehlerhaft war.

Die fraktionsübergreifende, quasi einhellige Abneigung, die Schmidt von Grünen bis hin zu CSU/FDP entgegenschlägt, hat er sich erarbeitet. Als der Baldhamer bei der Kommunalwahl 2020 nach vier Amtsperioden aus dem Vaterstettener Gemeinderat flog, kursierte der Witz, dass sich das Rathaus dadurch eine ganze Personalstelle spare – der pensionierte Beamte hatte die Verwaltung über die Jahre mit unzähligen Anfragen und Anträgen geflutet. Die wenigsten mit verwertbarem Ergebnis. 27 Jahre war er CSU-Mitglied, gründete als Unzufriedener beim Thema Migration die Ortsgruppe Vaterstetten der rechtskonservativen Freien Bürger-Union mit, die er später mit der AfD fusionierte.

Wahlskandal: AfD-Kandidaten wider Willen

Ein Wahlskandal dürfte ihn das Mandat gekostet haben: Mehrere von ihm angeworbene Listenkandidaten für Kreistag und Gemeinderat erklärten öffentlich, sie hätten unwissentlich und gegen ihren Willen für die AfD kandidiert. Schmidt habe sie bewusst getäuscht und übertölpelt. Gegen den AfD-Mann läuft deshalb immer noch ein Parteiausschlussverfahren. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen hat er ohne juristische Folgen überstanden. Den vorgeworfenen Listenbetrug bestreitet er.

Um den Witz zum Kalauer auszutreiben: Wenn sich das Vaterstettener Rathaus ab 2020 seine Schmidt-Beschäftigungsstelle sparen konnte, dann musste das Landratsamt gleichzeitig zwei Stellen aufbauen. Im Kreistag hat der Baldhamer mit seinem Einzug dort seine Paraderolle gefunden. Als 1937er-Jahrgang ist er der mit Abstand älteste Mandatsträger im Landkreis – Stadt- und Gemeinderäte eingerechnet. Und der umtriebigste. Im Ton immer höflich, aber in seiner Penetranz kennt Manfred Schmidt keine Schmerzgrenze.

Seine Antragsflut: Penetranz jenseits der Schmerzgrenze

Teil seines Antragsfeuerwerks, das vom Kreisjugendring-Budget bis zum Kirchenasyl alle denkbaren Themen betrifft, ist der Kampf gegen die Nutzung des Alten Bahndamms zwischen Glonn und Moosach als Fahrradweg. Was die Grünen bei ihrer Herzensangelegenheit nicht fertiggebracht haben, hat der AfD-Mann mit Beschwerden über das Landratsamt beim Bezirk und über den Bezirk beim Umweltministerium womöglich erreicht: Das Ministerium wies die Bezirksregierung Oberbayern jüngst an, beim Landratsamt dafür zu sorgen, dass das Fahrradverbot im Landschaftsschutzgebiet durchgesetzt wird.

Der Beschwerdeweg nach ganz oben: ein klassischer Schmidt. Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Amtspersonen führt er gern, oder auch mal eine Strafanzeige. Gegen einen Büttenredner aus dem ZDF zum Beispiel, oder vor einigen Jahren gegen Reporter der Ebersberger Zeitung. Kritik an ihm oder der AfD liebt er nicht. Gegen die Windkraft im Forst petitioniert er direkt bei der EU. Dem Landratsamt flogen dazu so viele, teils irrlichternde Anfragen des rechten Don Quichottes um die Ohren, dass es zu einem Kreistagsbeschluss kam, den man getrost „Lex Schmidt“ nennen kann: Die Kreisbehörde muss beim Thema Windkraft keine Fragen mehr beantworten, für die sie nicht zuständig ist.

Mit 85 der älteste Mandatsträger im Landkreis - und der umtriebigste

„Ich habe erkannt, dass ich politisch keine Chance habe. Ich kann bringen, was ich will. Der Kreistag lehnt das total ab“, sagt Manfred Schmidt. Die Opferrolle ist ihm ganz recht, das hat er mit seiner Partei gemein. Er sitzt zum Gespräch mit der EZ in seinem Baldhamer Wohnzimmer. Durch die großen Fensterscheiben des villenartigen Baus leuchten grün der Garten und der Waldrand herein. Der milde Chlorgeruch des doppelgaragengroßen Hallenbads hängt in der Luft. Spazierengehen im nahen Wald und Schwimmen unterm eigenen Dach – so hält Schmidt sich fit für seinen Kampf durch die Instanzen, den er noch drei Jahre führen will, bis die aktuelle Wahlperiode endet.

„So Gott will“, sagt der für sein Alter drahtige 85-Jährige oft, wenn er über seine Zukunft und seine Gesundheit spricht. Dann gestikuliert er raumgreifend aus dem Wohnzimmersessel hervor, wie auch wenn er über Politik spricht. Gern mit einem wachen, spöttischen Funkeln, wenn er seine Handvoll politischer Erfolge erklärt. Abgesehen von seinem nachlassenden Gehör, scheint ihm der jahrzehntelange Polit-Streit nicht nahezugehen. Seine Schimpftiraden, wenn er sich im Kreistag mal wieder übergangen fühlt: längst mehr Pro-Forma-Angelegenheit als echte Entrüstung.

Warum ist Schmidt so unangenehm? - Er kennt sich juristisch und mit Verwaltungen aus

Die Ebersberger Zeitung hat die Opposition im Kreistag jüngst in einem Meinungsbeitrag als „praktisch nicht existent“ bezeichnet, mit Blick auf das laue Lüftchen, zu dem der Gegenwind abgeflaut ist, mit dem Landrat Robert Niedergesäß (CSU) von Grünen oder SPD rechnen muss. Umso unangenehmer ist der Quertreiber Schmidt, weil er sich noch dazu mit Behörden auskennt. Er hat eine jahrzehntelange Verwaltungslaufbahn im Rathaus von Kirchheim (Kreis München) bis zwischenzeitlich zum geschäftsführenden Beamten hinter sich und ist seit 20 Jahren Gasthörer an der juristischen Fakultät der LMU, wie er erzählt.

Im Beruf galt Schmidt als „Kotzbrocken“

An seinem ehemaligen Arbeitsplatz hat der 1995 mit 58 Jahren Frühpensionierte verbrannte Erde hinterlassen. Einen „Kotzbrocken“ nennen ihn unabhängig voneinander mehrere Personen aus dem damaligen politischen und beruflichen Umfeld gegenüber der Redaktion. Schmidt habe sich damals gegen eine Degradierung von seinem Geschäftsleiterposten durch die Instanzen geklagt – erfolglos. Die einstigen Bezugspersonen wollen hier nicht namentlich auftreten, aus Angst vor erneuten juristischen Rachefeldzügen.

Entmachtet habe ihn der damalige Bürgermeister, weil Schmidt „nicht tragbar“ gewesen sei. Er habe mehr auf sich und die eigene Profilierung geschaut, als auf die Gemeinde, sagt jemand, der es wissen muss. So habe er etwa in seiner Zweit-Position als Kulturbeauftragter „Gelage“ auf Gemeindekosten veranstaltet, die er auch genutzt habe, um private Netzwerke zu knüpfen. Zugute halten ihm die Quellen der Redaktion, dass er Hochkaräter wie den Schweizer Autor Friedrich Dürrenmatt nach Kirchheim gelotst habe. Schmidt erzählt schmunzelnd, wie er die Frau des Georg-Büchner-Preisträgers mit einem Schmankerl-Geschenkkorb „bestach“. Als der Gemeinderat die Frühpensionierung durchgewunken habe, stieß man, in der Verwaltung auf Schmidts Weggang an, berichten Eingeweihte. Wenig im Einklang mit der wohlwollenden Würdigung im Gemeindeblatt.

Radikalisierung der AfD: Für Schmidt kein Problemthema

Die Vergangenheit dahingestellt: Wahrscheinlich hätte es Schmidt ohne sein AfD-Parteibuch im Ebersberger Kreistag leichter. Es macht ihn für die anderen Fraktionen zum Unberührbaren. Das scheint ihn nicht zu kümmern. Genauso wenig, dass sich die einstige Anti-Euro-Professorenpartei, in die er 2013 eingetreten ist, zu einer rechtspopulistischen und in weiten Teilen stramm völkisch-nationalen und rechtsextremen Gruppierung radikalisiert hat, die der Verfassungsschutz im Auge hat.

Der Baldhamer wirkt eher desinteressiert, wenn er sich von Geschichtsrevisionisten wie Björn Höcke und Alexander Gauland distanziert – und will auch von den wiederholten rassistischen, rechtsextremen und umstürzlerischen Entgleisungen des bayerischen Landesverbandes nichts wissen. „Ich habe da keinen Kontakt“, sagt er. Selber ordne er sich als „halbrechts“ ein – keine völkische Ideologie, aber gegen die „ungebremste Migration“ und das, was er als „teutonischen Größenwahn“ bezeichnet:

Er vergleicht Entwicklungshilfe mit Angriffskriegen

Dieser habe Deutschland in zwei Weltkriege geritten und führe heutzutage dazu, dass das Land bei Geberkonferenzen für die Entwicklungshilfe zu viel Geld ausgebe. Für Schmidt steckt dahinter dieselbe Geisteshaltung: „Früher war es militärisch, jetzt ist es finanziell“, sagt er. Entwicklungshilfe und Vernichtungskriege: Das bekommt der AfD-Mann geistig unter einen Hut. Auch mit drunter passt sein Wahlspruch: „Ich bin nur ein gläubiger Sünder.“ Sonntags geht er in die Kirche und sagt: „Man darf die Augen vor der Not in der Welt nicht verschließen.“

Angeschaut habe er sich ÖDP und Bayernpartei. Beide seien ihm bei Migrationsthemen zu harmlos. Allerdings wirkt es streckenweise eher so, als habe er die Immer-dagegen-Partei AfD im Landkreis zu seinem politischen Vehikel geformt. Der Kreisvorsitzende Christoph Birghan ist, wenn er nicht auf Querdenker-Demos mitläuft, politisch unsichtbar. Der Beitrag der zwei weiteren AfD-Fraktionsmitglieder im Kreistag beschränkt sich darauf, den Mund zu halten und mit dem Fraktionsvorsitzenden die Hand zur Abstimmung zu heben. Schmidt, ihr Chef, übernimmt das Denken, Reden und Schreiben. „Ich habe ja Zeit“, sagt er.

Engagement in seiner Stiftung – und in der Politik

Weder fahre er mit seiner etwas jüngeren Frau Ute in Urlaub, noch pflegen die beiden teure Hobbys, sagen sie. Stattdessen betreiben sie eine kleine Stiftung, die, nachdem der Name Schmidt bei den Sozialträgern in Vaterstetten durch den Wahllistenskandal verbrannt war, den Fokus vom Sozialen auf den Naturschutz geändert hat. Jetzt will Schmidt mit dem Kapital ein Biotop finanzieren.

Die Stiftung soll den Nachlass des kinderlosen Paars bilden. 2026, bei der nächsten Kommunalwahl, werde er wohl altersbedingt nicht mehr antreten. „Sonst besteht die Gefahr, dass mir meine Frau die Fraktionsgemeinschaft aufkündigt.“ Bis dahin, „so Gott will“, wie er so gerne sagt, brauchen sich Kreistag und Landratsamt nicht auf ein Abebben der Schmidtschen Antragsflut einstellen. Dazu ist sein Einmischungsbedürfnis zu groß. Wegen des Biesel-Vorfalls in der Sitzung hat er dem Regierungspräsidenten von Oberbayern „einen sehr deutlichen Brief“ geschrieben, sagt er. Nur eins von drei Schreiben an diese Adresse binnen weniger Tage. Warum auch nicht? Schmidt hat ja Zeit.

