103 Mal hat es sich gelohnt, am Franz Marc Gymnasium Schüler gewesen zu sein

Von: Jörg Domke

Eine antike Kulisse hatten die Schwabener Abiturienten heuer aufgebaut für ihre große Zeugnisübergabefeier in der Dreifachsporthalle. © dz

Große Abifeier in der Dreifachturnhalle des FMG im Markt Schwaben. 103 Schülerinnen und Schüler haben heuer die Hochschulreife erlangt.

Markt Schwaben – Vor ein paar Tagen hatte Peter Popp, zunächst eher aus Spaß, auf seinem Computer ein KI-Programm aktiviert und sich einen Text verfassen lassen. „Warum lohnt es sich, am Franz-Marc-Gymnasium in Mark Schwaben unterrichtet zu werden?“: Genau das wollte er wissen. Mithilfe der sogenannten künstlichen Intelligenz wurde dem Schulleiter auch schnell ein Textvorschlag unterbreitet.

Offenbar war der aber nicht so gut, dass er am Freitag auch nur ansatzweise Einzug gehalten hätte in die Abiturrede vor Kollegen, stolzen Eltern und den 103 jungen Leuten, die heuer am FMG erfolgreich ihre Abiturprüfungen absolvierten. Jeder von ihnen hätte wohl auch ohne KI-Assistenz ein Liedchen davon singen können, warum es sich lohnt, ....

Sporthalle bekommt einen antiken Anstrich

Insgesamt sind es bereits rund 4000, die via Markt Schwaben die Allgemeine Hochschulreife erreichten, bilanzierte Popp in seiner Festansprache. Und verwies damit gleich mal auf das 50-jährige Bestehen des Schwabener Gymnasiums, das noch heuer vor den Sommerferien ausgiebig gefeiert werden wird.

Der aktuelle Abijahrgang absolvierte die Prüfungen mit einem Notschnitt von 2,22, was erneut etwas besser ist als der bayernweite Durchschnitt von 2,24, wie es nicht ohne Stolz hieß. Mit Tamara Koberwitz, Annika Felber und Annsophie Ehlich gab es drei 1,0-Absolventinnen, Moritz Freihoff und Benedikt Kreidl waren die leistungsstärksten Buben mit jeweils 1,2. Tamara Koberwitz wurde im Verlauf der Feierstunde in der Dreifachturnhalle noch ein weiteres Mal ausgezeichnet. Einen Sonderpreis des Fördervereins erhielt sie wegen einer, wie es hieß, herausragenden Seminararbeit zum Thema Märchen und der speziellen Frage, ob sie wirklich so harmlos sind, wie es die Gebrüder Grimm schon vor Jahrhunderten darstellten. Ihr Fazit: So unschuldig wie oft beschrieben sind die Geschichten keineswegs. Hannah Kromm St-Onge bekam ebenfalls eine Extraauszeichnung für eine in englischer Sprache verfasste Auseinandersetzung mit dem Thema „doppelte Diskriminierung schwarzer Frauen“. Renate Schönberger und Andreas Streng vom Förderverein hatten schließlich die Ehre, die Preise zu übergeben.

Dreimal die Note 1,0, und alle an Schülerinnen

Zuvor gratulierte noch die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Astner den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern. Sie sprach über das Gefühl, nach harter Arbeit und anstrengenden Zeiten oben auf einem Berg stehen zu dürfen. Genau das sei jetzt von 103 jungen Leute erreicht worden. Aber weitere Bergen würden - mit Blick auf die Arbeitswelt - schon bald folgen.

Die Abifeier 2023 bot Popp übrigens die Gelegenheit, sich vor einem größeren Auditorium und öffentlich von Brigitte Federschmidt zu verabschieden, die in den letzten 16 Jahren als Oberstufenkoordinatorin wertvolle Arbeit geleistet hatte.

