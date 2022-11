Heimatmuseum Markt Schwaben: 14 Räumen gefüllt mit historischem Leben

30 plus zwei Jahre am Ort

Die 30-Jahr-Feier konnte es wegen Corona nicht geben. Nun feiert man in Markt Schwaben im Museum trotzdem: 30 plus 2.

Markt Schwaben - Auf „30 spannende Jahre“ blickt das Team des Heimatmuseums zurück. Daher gibt es nun eigens aus diesem Anlass eine Sonderausstellung in der ehemaligen Schweiger-Villa, zu deren Eröffnung am Samstag viel Ortsprominenz kam. Und natürlich ein Großteil jener Menschen, die dieses Museum über all die Jahre ehrenamtlich aufgebaut, geführt und liebevoll gepflegt haben.

Bernd Romir, der Leiter des Heimatmuseums, war sichtlich stolz, als er den Gästen über Entstehung und Ausbau dieser lokalen Geschichtsstätte berichten konnte. „Eigentlich feiern wir 30 plus zwei Jahre, denn wegen Corona mussten wir eine Zwangspause einlegen. Dieses Haus bekamen wir von der Firma Infraplan einst als Geschenk sowie 100 000 Mark, die Gemeinde steuerte zudem dank der Initiative von Altbürgermeister Richard Huber weitere 470 000 Mark hinzu. Im Übrigen gab´s einst auch Geld vom Freistaat sowie von örtlichen Sponsoren, die uns bis heute unterstützen“.

Stolz und Dankbarkeit beim aktuellen Vorstand

Vor allem aber wolle er jenen rund 250 Helfern danken, die in dieser langen Zeit mitwirkten. Er sprach die mittlerweile Verstorbenen an, etwa Willi Haller, die Archivarin Irmgard Köhler, die Porzellan-Expertin Leni Pelzer oder Heini Schmitt, der vor vielen Jahren die Kirta-Montage ins Leben gerufen hatte. Selbstverständlich hob Romir auch Josef Blasi hervor, „unser mittlerweile 94-jähriges historisches Gewissen des Marktes“. Und er würdigte die Arbeit von Andrea Frick: Sie hat bis heute etwa 8000 Fotos und Videos aus der Ortsgeschichte zusammen getragen und digitalisiert, hilft immer noch gerne allen, die Details über den Ort suchen, auch im Archiv des Rathauses.

Es sei „nicht leicht gewesen“, so Romir, „14 komplett leere Räume in der Villa mit historischem Leben zu füllen“. Nun aber kann das Heimatmuseum eine breite Palette früheren Lebens vorzeigen, immer wieder ergänzt um Sonderausstellungen.

Dafür bedankte sich Romir auch bei den ständigen Begleitern in Geschichts-Sachfragen, Dr. Albrecht Gribl und Kreisheimatpfleger Thomas Warg. Dieses Haus habe nicht nur jährliche Ausstellungen präsentieren können, auch 16 Kirta-Montage seien hier gefeiert worden mit musikalischer Unterstützung durch Karl Haushofer. Es gebe mittlerweile auch ein Forum für Vereine am Ort sowie eine Medien-Station mit Touch-Pad, um die jüngere Zeitgeschichte von 1950 bis 2000 modern und anschaulich zu präsentieren.

Bernd Romir hat eine lange Liste von Persönlichkeiten dabei, die sich in vielen Jahren engagierten

Als Überraschung ist eine Stellwand eigens zu diesem Jubiläum aufgebaut worden, die den einstigen Kinderstar Toxi beschreibt. Schließlich seien in einer Vitrine einige Objekte zusammengetragen worden, „die sicher bei vielen Emotionen auslösen“. Da gibt es etwa einen sogenannten Volksempfänger zu bestaunen, einen Löscheimer der Feuerwehr von 1872 oder einen Reservistenstock aus dem Jahr 1906.

Bernd Romir gab einen kurzen Ausblick in die Zukunft: „Wir planen für das kommende Frühjahr eine Ausstellung über die 14 ältesten Vereine am Ort und wollen zudem unsere Dauer-Ausstellung etwas erweitern“.

In den nächsten Tagen ist die Jahresausstellung noch zu besuchen

Nur mit einer schönen Tradition müsse er momentan brechen, Kaffee und Kuchen könne derzeit aus Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht ausgegeben werden. „Wir wollen ja nicht, dass sich unsere Freiwilligen infizieren - denn sonst liegt unser schönes Museum flach“. Immerhin ist die Jubiläumsausstellung noch zu sehen am Mittwoch, 16. November, von 18 bis 20 Uhr, am Sonntag, 20. November, von 14 bis 17 Uhr, sowie am Montag, 21. November, von 18 bis 20 Uhr.

