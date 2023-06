15 Jahre Maiandachten für Heimbewohner: Eine beliebte Institution in Markt Schwaben

Von: Jörg Domke

Relativ kurzfristig kam heuer die Maiandacht für Rollstuhl- und Rollator-Fahrer in Markt Schwaben zustande. Sie wurde diesmal im Garten des Seniorenheims im Burgerfeld ausgerichtet. Pfarrer Walter war sofort begeistert Beirat stellt den Teilnehmer Seniorenrikscha vor © privat

Seit 15 Jahren organisiert Rolf Jorga Maiandachten für Markt Schwabener Senioren. Ein echtes Erfolgsmodell.

Markt Schwaben – Der Mai ist der Monat der Andachten. So war es auch heuer wieder. Relativ kurzfristig – und daher vorher auch kaum kommuniziert – kam am 30. Mai in Markt Schwaben noch ein Termin zustande, bei dem es sich um eine ganz besondere Veranstaltung handelte; eine Maiandacht speziell für Rollstuhl- und Rollatorfahrer.

Vor mehr als 15 Jahren wurde bereits durch die damaligen Heimbeiräte Annemarie Gans und Rolf Jorga die Idee einer gemeinsamen Messe mit Beeinträchtigten heimbewohnern an der Maria-Hilf-Kapelle geboren. Die in den Pflegeheimen und in der eigenen Häuslichkeit in Markt Schwaben lebenden Rollstuhl- und Rollatorfahrer sollten an einem schönen Frühlingstag gemeinsam die Möglichkeit erhalten, an einer der traditionellen Andachten teilzunehmen. Der Weg sollte mit dem Rollstuhl oder dem Rollator zurückgelegt werden. So war die Idee einer „Rollstuhlwallfahrt“ geboren.

Alles wollen helfen

Pfarrer Herbert Walter stimmte damals mit Freude zu. Die Heim- und Sozialdienstleitungen, die Ergotherapeuten des AWO-Seniorenzentrums, des Pichlmayr Seniorenhauses am Burgerfeld und des Pflegeheims Walterhof sagten gleich ihre Unterstützung zu. In einem nächsten Schritt wurden die Angehörigen und Ehrenamtlichen persönlich angesprochen und gebeten, sich zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich konnten immer auch Schüler zur Unterstützung gewonnen werden.

Der Wallfahrtsweg ging zumeist von der AWO über die Brunnenseite des Schlossparks. Hier wurden die Teilnehmer u.a. mit Marienliedern empfangen. Das Bayerische Rote Kreuz Markt Schwaben stellte sich für die ganze Begleitung der Andacht mit einem Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Die Polizei kümmerte sich um die Sicherheit auf den Straßen.

Hochspannend war stets das Aufeinanderzugehen von Jung und Alt, von Menschen mit und ohne Behinderung, die sich vorher nicht kannten und teilweise anderen Religionen angehörten. Trotz Sprachbarrieren aber klappte es immer wieder, miteinander zu kommunizieren. Rolf Jorga erinnert sich: „Am Ende einer Rollstuhlwallfahrt kam einmal ein Schüler zu mir mit einem Fünf-Euro-Schein in der Hand. Er hätte ihn geschenkt bekommen und fragte, ob er ihn behalten dürfe. Er zeigte sich völlig hilflos. Ich konnte dem Schüler nur sagen, dass dies ein Dankeschön für seine Hilfe war und er sich auch darüber freuen könne.“

Unvergessliches Erlebnis

Die Teilnehmerzahlen stiegen stetig bis auf 140 Personen (2015) an. Die Andacht war sowohl für die Rollstuhl-und Rollatorfahrer wie auch die Teilnehmer, Unterstützer und Helfer immer ein nachhaltiges, unvergessliches und wieder nachgefragtes Erlebnis.

Pfarrer Walter hatte die Maria-Hilf-Kapelle einmal als idealen Ort für solche Gemeinschaftsaktivitäten bezeichnet. Hier handele es sich um ein sakrales Gebäude, in dem alle Trost finden könnten in all ihren Anliegen. Sie sei da für Leute, die Kraft haben, und ebenso für Menschen, denen die Kraft inzwischen verloren gegangen seien. Wenn man aber vereint was angehe, so gelinge vieles.

Leider mussten die Andachten 2020 und 2021 abgesagt werden. Die Gründe: Corona und die nahe Baustelle bei der Kapelle. Das führte zu deutlich weniger Teilnehmerzusagen. Auch 2022 blieb die gemeldete Teilnehmerzahl noch sehr gering. Das bisherige Format musste daher, so Jorga, deutlich reduziert werden. Mehr oder weniger ad hoc sei der Termin heuer entstanden; mit einer Andacht im Hause Pichlmayr im Burgerfeld.

Unerwartet viele Teilnehmer

Für die Organisatoren völlig unerwartet kamen mehr als 30 Teilnehmer. Die AWO hatte eigene Fahrzeuge eingesetzt. Die Andacht konnte in dem schön hergerichteten Garten der Einrichtung bei zuerst strahlendem Wetter beginnen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Pfarrer Walter stimmten Susanne Gammel und Albert Hones mit ihren fantastischen Stimmen auf die Maiandacht ein. Weiterer Gesang und Gebete führten zu einer sehr feierlichen Stimmung.

Markt Schwabens Seniorenbeirat Erich Siegert hatte am Ende eine Überraschung parat und zwei Teilnehmer mitgebracht auf der neu in Betrieb genommenen Seniorenrikscha (wir berichteten bereits ausführlich). Sie soll zukünftig auch den drei Markt Schwabener Pflegeheimen zur Verfügung stehen. Acht speziell ausgebildete Ehrenamtliche sollen demnach als Piloten zur Verfügung stehen.

