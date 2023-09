200 Störche auf einem Schlag: Ungewöhnliches Treffen zwischen Markt Schwaben und Forstinning

Von: Jörg Domke

Die Störche zwischen Markt Schwaben und Forstinning beim Abflug. © Klaus Lüders

Schätzungsweise etwa 200 Störche hat der Hobbyfotograf Klaus Lüders zwischen Markt Schwaben und Forstinning vor die Linse bekommen. Weil ein Freund ihn informiert hatte.

Markt Schwaben -„Klaus, du musst unbedingt kommen. Hier spielt sich etwas Besonderes ab“: Das war am Telefon die kurze Information der Familie Löffl aus Forstinning an Klaus Lüders. Er steht nicht nur in freundschaftlichem Kontakt mit der Familie Löffl von der gleichnamigen Mühle, sondern ist auch ein sehr aktives Mitglied beim Camera Club Markt Schwaben. Lüders jedenfalls ließ sich nicht zweimal auffordern, schnappte sich sofort Radl und Kamera – und fuhr Richtung Löffl-Mühle.



Die Störche am Boden zwischen Markt Schwaben und Forstinning. © Klaus Lüders

Was er dort wenig später vor die Linse bekam, war und bleibt wohl in der Tat außergewöhnlich: Geschätzt gut 200 Störche konnte er gleich mal auf ein Bild bannen. Betont vorsichtig näherte er sich der stattlichen Ansammlung nahe der Sempt, bis dann doch plötzlich Alarmstimmung aufkam und das gefiederte Treffen – am Boden zumindest – vorläufig ein Ende fand, die Störche abhoben und durch die Luft segelten. Ebenfalls ein schönes Fotomotiv. Der gut halbstündige Ausflug hat sich für den Hobbyfotografen gelohnt. Freundlicherweise stellt Klaus Lüders uns und somit den Leserinnen und Lesern der Ebersberger Zeitung einige seiner besonderen Storchen-Aufnahmen zur Verfügung.

