200 Tonnen schwerer Koloss in Markt Schwaben - Verkehrsbehinderungen wegen Transport

Von: Armin Rösl

Am Sonntag kam die riesige Spule in Markt Schwaben an. © Johannes Dziemballa

Das Umspannwerk in Ottenhofen bekommt eine neue Spule. Die wird diesen Montag und Dienstag vom Bahnhof Markt Schwaben dorthin transportiert, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Markt Schwaben - Für das Umspannwerk Ottenhofen wird seit dem gestrigen Montag eine 380-kV-Kompensationsspule vom Bahnhof Markt Schwaben nach Ottenhofen transportiert. Laut Mitteilung der verantwortlichen TenneT TSO GmbH aus Bayreuth wiegt die Spule knapp 200 Tonnen. Am Sonntag ist sie am Bahnhof Markt Schwaben angekommen.

Am Montag und am heutigen Dienstag wird der Koloss auf 32 Achsen zum Umspannwerk transportiert. Aufgrund dessen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und teilweise zu Sperrungen und Parkverboten. TenneT zufolge dient die neue Spule zur Stabilisierung der Netzspannung. „Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit im hoch ausgelasteten Übertragungsnetz rund um München“, heißt es in einer Mitteilung.

