Heimatmuseum besteht seit 30 plus zwei spannenden Jahren

Von: Jörg Domke

Teilen

Kümmern sich mit anderen liebevoll ums Museum: Bernd Romir, Richard Neumeier und Herbert Weiß. © dz (Archiv)

Die 30-Jahr-Feier wäre schon 2020 gewesen, fiel aber aus. Am kommenden Wochenende wird sie in Gestalt einer Jahresausstellung als „30-plus-2“-Feier nachgeholt.

Markt Schwaben – Wegen Corona war es nicht möglich, 2020 eine Feier zum runden Geburtstag des Markt Schwabener Heimatmuseums durchzuführen. Das wird am kommenden Wochenende sozusagen nachgeholt. Zur Eröffnung der Jahresausstellung 2022 wurde, mathematisch korrekt, der Titel in „30+2 spannende Jahre Heimatmuseum“ umgewandelt. Eine feierliche Eröffnung mit Überraschungen gibt es am kommenden Samstag, 12. November, um 14 Uhr im Museum in der Bahnhofstraße 28.

Der Verein Heimatmuseum Markt Schwaben blickt jetzt auf über 30 Jahre sehr erfolgreiche Aktivität zurück, so Vereinschef Bernd Romir. Der Gründung des Vereins 1990 folgte 1992 der Erwerb der „Schweigervilla“ durch die Gemeinde. Das denkmalgeschützte Haus wurde aufwendig saniert und ab 1999 schrittweise zum Heimatmuseum ausgebaut.

Reichlich ehrenamtliche Arbeit über drei Jahrzehnte geleistet

Der Raum „Schwabener Porzellan“ war das erste, museal gestaltete Zimmer, eröffnet im Januar 2001. Die Herzstücke des Museums folgten 2002 mit dem Archäologie-Raum und 2004 mit den Zimmern Burg Schwaben und Schloss Schwaben.

Weitere Museumsräume entstanden und fanden großen Anklang bei den Schwabener Bürgerinnen und Bürger. Höhepunkt des Ausbaus waren 2018 und 2019 die Zimmer der Zeitgeschichte von 1900 - 1950 und 1950 - 2000. Eine moderne Medienstation wurde erst vor ein paar Wochen eröffnet.

Romir: „Wir stellen in der Ausstellung nicht nur die Entstehung des Museums vor, sondern vor allem die Menschen, die das Museum voranbrachten und besuchten. Deshalb dürfen weder die Gäste und Protagonisten der Kirta-Montage fehlen, noch die Museumsmusi, die viele Veranstaltungen begleitete“.

Besonderes Augenmerk legt der Museumsverein unter Leitung des ehemaligen Grundschulleiters auf die Jahresausstellungen, die bis 2000 im Rathausfoyer und seit 2001 im Museum stattfanden. Stellvertretend für über 30 unterschiedlichste Ausstellungen werden hier die Themen „Von der Römerstraße zur Autobahn“, „Heimat der Flüchtlinge und Vertriebenen“, „Partnerstadt Ostra“, „Fasching in Markt Schwaben“ und „Kindheit in Markt Schwaben“ genannt.

Auch moderne Technik ist längst eingezogen in der ehrwürdigen Schweiger-Villa

Romir: „Außerdem zeigen wir noch einige Überraschungen aus der Historie von Markt Schwaben, nämlich einen Schwabener Kinderstar und eine Vitrine mit Exponaten, die sicher Emotionen auslösen werden“.

Selbstverständlich sind auch die 14 Museumsräume am kommenden Samstag und Sonntag geöffnet: Porzellanraum, Regionale Archäologie mit Grabrekonstruktionen, Burg und Schloss Schwaben, Kammer mit Sach für Mannaleit und Weibaleit, Schwabener Ansichten, Markt Schwabener Brauereien und Poststüberl, Raum Druckkunst, eine Küche aus den Zwanzigerjahren, eine Schuhmacher- Werkstatt, ein historisches Schulzimmer, die sakrale Abteilung und die zwei Räume Zeitgeschichte 1900 - 1950 und Zeitgeschichte 1950 - 2000. Die Termin:

Das Heimatmuseum ist zur Jahresausstellung geöffnet am:

Samstag, 12.11.22, von 14 bis 18 Uhr,

Sonntag, 13.11.22, von 14 bis 18 Uhr,

Mittwoch, 16.11.22, von 18 bis 20 Uhr und

Sonntag, 20.11.22, von 14 bis 17 Uhr

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter