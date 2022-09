32 Einsätze in 24 Stunden: BRK und THW proben in Markt Schwaben Notfallszenarien

Von: Raffael Scherer

Teilen

Am Wochenende fand in Markt Schwaben eine Großübung statt. © Johannes Dziemballa

Mitglieder von BRK und THW haben in Markt Schwaben verschiedene Notfallszenarien geprobt. Insgesamt waren es 32 Einsätze in 24 Stunden. Mitgemacht haben 82 Teilnehmer.

Markt Schwaben – Als sie hören, der Notruf sei abgesetzt, sind die fünf Markt Schwabener am Kletterturm erleichtert: Das Warten im Regen hat ein Ende, endlich geht die Übung los. Sofort rennen die fünf Mimen auf ihre Position: Eine wirft sich zwischen zwei Holzhaufen, der andere verkeilt seinen Fuß zwischen Gitterstäben und der nächste legt sich quasi unter einen riesigen Felsbrocken.



Mal sehen, ob die Rettungskräfte auch Ariana Hofmann finden, die scheinbar bewusstlos gut versteckt im Gebüsch liegt, ist Bernhard Nowotny gespannt. Er ist Kreisbereitschaftsleiter und Katastrophenschutzbeauftragter des Ebersberger BRK, der den Einsatz der Rettungskräfte nach dieser scheinbaren Explosion eines Gaslecks beobachtet und beurteilt.



Mitglieder des BRK fungierten auch als Verletzten-Darsteller. © Johannes Dziemballa

Das Geschehen ist eine von insgesamt 32 Notsituationen, zu denen die Rettungskräfte im Landkreisnorden zu Übungszwecken gelotst werden: Schlaganfall am Steuer, Verbrennungen am Grill, bis hin zum beinahe Ertrinken im See ist innerhalb der 24-Stunden-Katastrophenschutzübung unter der Leitung von Arno Haase und Stefan Kratzlmeier alles dabei. An dem Übungswochenende nehmen 82 Menschen teil, allem voran die Jugendgruppe des Markt Schwabener Roten Kreuzes.



Markt Schwaben: Gasexplosion beim Kletterturm

Kaum schimmert über den Bäumen das Blaulicht, beginnt der verschüttete Christian Gutmann schon zu schreien wie am Spieß. Sonja Kluge humpelt währenddessen mit geschminkter Platzwunde am Kopf den Ersthelfern entgegen und bittet sie verzweifelt, doch endlich etwas zu unternehmen und ihr und den anderen Verletzten zu helfen, statt nur in ihr Funkgerät zu sprechen.



In der eigens eingerichteten Rettungsleitstelle wurden alle Einsätze koordiniert. © Johannes Dziemballa

Der erste Eintreffende des Rettungswagens, Alexander Ferres, lässt sich von Kluges Wehklagen nicht aus der Ruhe bringen: Via Funk gibt er durch, dass hier fünf Verletzte sind, von Stufe grün (ansprechbar und nur leicht verletzt) bis hin zu rot (bewusstlos und schwer verletzt) sei alles dabei. „Das macht er sehr gut“, lobt Nowotny über das im Dauereinsatz brabbelnde Funkgerät hinweg. Schließlich wäre keinem geholfen, wenn er auf die Frau eingehen würde, statt der Leitstelle alle nötigen Informationen zu geben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Auch die im Gebüsch versteckte Hofmann ist sogleich gefunden, um den verschütteten Gutmann unter dem Stein hervorzuholen, ruft Ferres zudem das Technische Hilfswerk (THW) zu Hilfe. Immer mehr Einsatzkräfte wie etwa Notärzte, Sanitäter, Polizisten und THWler kommen auf das matschige Übungsgelände, über ein Dutzend Menschen wuseln hin und her: „Das mag für Außenstehende chaotisch wirken, aber das geübte Auge erkennt, was passiert“, kommentiert Nowotny.



Versorgung eines Verletzen. © Johannes Dziemballa

Während zwei Polizisten die am Kopf verletzte Frau davon abhalten, ständig zwischen die Einsatzkräfte zu rennen, die gerade Hofmann versorgen und Stefan Dickls Bein schienen, hat das THW bereits mit Holzkeilen und Eisenstangen den Felsen angehoben und Gutmann befreit. Seine Schmerzensschreie haben mittlerweile aufgehört, er hat jetzt ein Beatmungsgerät am Mund.



Gymnasium in ein Krankenhaus umgewandelt

Die Darsteller, selbst Mitglieder der Rettungsdienste, wissen, worauf es ankommt: Möglichst viel Dazwischenrennen und laut und drängend den Druck auf die Einsatzkräfte erhöhen. Ruhe bewahren im Ernstfall will eben geübt sein.



Mittlerweile ist die Leitung des Einsatzes an Martha Stark vom BRK Ebersberg übergegangen, die bei der Übungsleitstelle abfragt, welche Krankenhäuser in der Umgebung Platz hätten. Doch gerade ist alles voll, so die Antwort der Zentrale. „Normalerweise könnte man fünf Verletzte locker unterbringen, aber wir wollten eben alle Szenarien einmal durchproben“, erklärt Nowotny.



Das Franz-Marc-Gymnasium fungierte als Krankenhaus. © Johannes Dziemballa

Darum bauen ehrenamtliche Bereitschaftshelfer ein Behelfskrankenhaus am Parkplatz des Markt Schwabener Sportgeländes auf. Innerhalb von etwa 15 Minuten steht ein beheiztes Zelt inklusive Strom, Tragen und allen nötigen medizinischen Utensilien, zu welchem die fünf Darsteller transportiert und dort weiter versorgt werden.



Etwa eine Stunde später ist endlich Platz im Franz-Marc-Gymnasium, heißt es via Funk. Dort simuliert der Katastrophenschutz das Krankenhaus, inklusive Notaufnahme, Ärzten und jeglichen nötigen Formularen, damit vom Notruf bis zur Übergabe im Krankenhaus wirklich alles einmal durchgeprobt ist – in der Hoffnung, dass möglichst wenig davon wirklich einmal benötigt wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.