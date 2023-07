Abifeier-Nachfeier: Corona-Jahrgang des Gymnasiums Markt Schwaben holt Party nach

Von: Armin Rösl

Endlich das Abi feiern: super Stimmung bei der Nachfeier. © Paul Wiese

Das gibt‘s selten: eine Abi-Feier, die gleichzeitig ein Klassentreffen und Wiedersehen nach Jahren ist. Der Corona-Jahrgang des Gymnasiums Markt Schwaben hat seine ausgefallene Party nachgeholt.

Markt Schwaben – Abiturfeier und Klassentreffen in einem – diese außergewöhnliche Kombination gab’s am Samstag in der Wolfmühle in Forstinning. Der Abi-Jahrgang 2020 des Franz-Marc-Gymnasiums Markt Schwaben hat dort seine Abschlussfeier nachgeholt. Gleichzeitig war es drei Jahre nach dem Abi ein erstes Wiedersehen.



Kathrin Nagy von der Wolfmühle mit dem Orga-Team (v.li.): Sophia Holley, Sebastian Hagn, Maja Rusack, Tamara Ippisch, Severin Meier und Liselotte Löffl. © Paul Wiese

Das kam so: Wegen Corona war 2020 keine Abi-Feier möglich, die Zeugnisvergabe fand aufgrund der damaligen Abstandsregeln im Autokino Aschheim statt. Jetzt wollten die Abiturientinnen und Abiturienten von damals die große Party, die komplett ausgefallen war, in Eigeninitiative nachholen. Gesagt, getan: die ehemaligen Stufensprecher taten sich zusammen und stellten ein würdiges, großes und fröhliches Fest auf die Beine. Dies fand auf dem Gelände der Wolfmühle von Andreas Löffl und seiner Frau Kathrin Nagy, deren Tochter Liselotte 2020 im Abi-Jahrgang und eine der Stufensprecher und somit Organisatoren der Nachfeier war.

In tagelanger Arbeit hat das Orga-Team Zelt und Ambiente aufgebaut. © Paul Wiese

Hierfür hat das Team an drei Tagen ein großes Zelt aufgebaut sowie vieles mehr, um endlich den würdigen Rahmen für den Schulabschluss nachholen zu können. Sektempfang, Drei-Gänge-Dinner und anschließend Party bis in die Puppen mit zwei DJs. „Es war super“, sagt Severin Meier, ein weiterer Stufensprecher und Organisator. Außerdem in diesem Team: Sophia Holley, Sebastian Hagn, Maja Rusack und Tamara Ippisch.



Wiedersehensfreude bei der Abi-Feier. © Paul Wiese

Von den 133 Abiturienten kamen zur Nachholfeier 100. Plus Begleitpersonen und etwa 15 Lehrkräfte feierten am Samstag über 200 Leute das Abi nach. Einige waren von weiter her angereist, sodass die Party gleichzeitig das erste Klassentreffen des Abi-Jahrgangs 2020 war. Finanziert übrigens hauptsächlich mit Geld, dass die Schülerinnen und Schüler noch während ihrer Gymnasialzeit vor Corona mit Aktionen und durch Spenden für die ursprünglich geplante Abifeier gesammelt hatten. Jetzt endlich konnte es auf den Kopf gehauen werden! Und das geschah mit und im großen Stil.

