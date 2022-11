Aus dem Gelben Sack soll die Gelbe Tonne werden

Marktgemeinderat entscheidet

Gravierende Änderungen können demnächst bevorstehen bei der Plastikmüllentsorgung in Markt Schwaben. Der Gemeinderat spricht sich gegen den Gelben Sack aus und will stattdessen die Gelbe Tonne.

Markt Schwaben - Alles deutet darauf hin, dass es die Markt Schwabener in absehbarer Zeit statt mit den nicht wirklich geliebten Gelben Säcken mit einer Gelben Tonne bei der Entsorgung von Plastikabfall zu tun bekommen. In jedem Fall soll es jedoch bei einem Holsystem bleiben, lautete der einstimmige Beschluss am Donnerstag im Marktgemeinderat.

Das Plenum nahm, so die Beschlussformulierung, „zur Kenntnis, dass das Holsystem bei der Entsorgung der Leichtverpackungen bis auf Weiteres bestehen bleiben muss, da in den Sammelstellen kein zusätzlicher Platz für entsprechende Container zur Verfügung steht und im Wertstoffhof lediglich eine Presse für den gesamten Ort im Bringsystem zur Verfügung stehen würde“. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt, nach Möglichkeit mit dem Landratsamt Ebersberg in Verhandlung zu treten, um das Holsystem baldmöglich auf die Gelbe Tonne umzustellen.

Ausgangspunkt war ein Antrag von CSU und FDP

Ausgangspunkt für die einmal mehr ausführlich geführte Müll-Debatte im Plenum war ein gemeinsamer Antrag der CSU und der FDP vom 18. März 2021. Darin wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, Lösungen oder zumindest eine Alternative zum Gelben-Sack-System zu finden, das sich offenkundig am Ort nur einer begrenzten Zustimmung erfreut. Da es, so die Sachbearbeiterin für Abfallwirtschaft, Rebecca Stiegler, derzeit im Landkreis zwei Systeme gebe, nämlich das Hol- und das Bringsystem, habe die Gemeinde Markt Schwaben nur wenig Spielraum bei der Umsetzung.

Derzeit ist in Markt Schwaben das Holsystem aktiv. Dies bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger legen die Gelben Säcke am Vorabend oder am Tag der Abholung vor deren Grundstücken bereit. Zusätzlich haben sie derzeit die Möglichkeit, Gelbe Säcke zwischen den Abholungsterminen auch an den Wertstoffhof zur Presse zu bringen.

Probleme mit den Wertstoffinseln in Markt Schwaben

Mit dem Antrag der CSU/FDP aus dem vergangenen Jahr wurde die Verwaltung außerdem gebeten zu prüfen, ob anstelle des Sackholsystems auch Container an den Sammelstellen aufgestellt werden können oder eine Gelbe Tonne eingeführt werden kann. Das Problem in der Marktgemeinde aber ist: Aus diversen Gründen verfügt der Markt Markt Schaben über zu wenig Wertstoffsammelstellen, die vielfach außerdem für den erforderlichen Bedarf zu klein und nicht ausbaufähig sind. Zusätzliche Container für Leichtverpackungen könnten, so die Sachbearbeiterin im Plenum, nicht mehr aufgestellt werden. Der Wertstoffhof Am Erlberg, der ab dem neuen Jahr wieder vollends unter der Regie der Marktgemeinde betrieben werden wird (siehe auch untenstehenden Extrabericht), wäre dagegen als einzige Anlieferstelle mit einer Presse für den gesamten Ort als alternatives Bringsystem vollkommen ungeeignet. Eine Änderung des Holsystems sei daher nicht möglich.

