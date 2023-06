Verein der Schwabener Bergfreunde entstand vor 70 Jahren eher durch einen Zufall

Von: Jörg Domke

Das Kletterzentrum des DAV Markt Schwaben auf dem Gelände des alten Klärwerks. © TAK/DAV

Sommerfest ist angesagt am Samstag auf dem Klettergelände des DAV Markt Schwaben. Zugleich gibt es sportliche Wettbewerbe. Die Anlage besteht seit 35 Jahren.

Markt Schwaben – Man könnte am morgigen Samstag gleich dreimal feiern: Vor genau 70 Jahren gründete sich der Markt Schwabener Zweig des Turner Alpen Kränzchens. Vor exakt 35 Jahren bezogen die Alpenfreunde die damals leer stehende Kläranlage der Gemeinde Markt Schwaben am Sägmühlenweg, um sich dort nach und nach eine Kletteranlage zu bauen. Und vor 15 Jahren machte sich das TAK-Zweigerl, wie man es in der Marktgemeinde lange nannte, selbstständig als eigene Sektion des Deutschen Alpenvereins DAV.

Weil alle drei Ereignisse im strengen Sinne aber keine echten Jubiläen sind, belässt man es beim DAV Markt Schwaben morgen, am 1. Juli, bei einem ganz normalen Sommerfest samt Austragung des 5. Bouldercup-Wettbewerbs im Schwabener Kletterzentrum.

Los geht’s um 10 Uhr, Gegrilltes gibt es ab 11.30 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr ist Schnupperklettern angesagt. Der sportliche Wettbewerb startet ebenfalls um 10 Uhr mit der Vorrunde. Das Finale in drei Kategorien (Kinder U 14, weiblich und männlich jeweils bis Jahrgang 2009) ist ab 15 Uhr vorgesehen.

Boulder-Cup startet am Samstag um 10 Uhr, die Finals sind ab 15 Uhr geplant

Einen Blick auf die Geschehnisse rund um den 9. Juli 1953, also vor fast genau auf den Tag 70 Jahren, werden die allermeisten Teilnehmer morgen sicherlich nicht haben. An jenem Tag trafen sich zwölf Schwabener Bergfreunde im Café Sonnblick, um einen neuen Verein ins Leben zu rufen. Die Versammlung endete in der Tat mit der Gründung des TAK-Zweigs Markt Schwaben. Ein Ereignis, das einen gut einjährigen Anlauf nahm, wie in der überörtlichen TAK-Chronik nachzulesen ist. Beim 80. Stiftungsfest im Scholastika-Festsaal in München am 7. Juni 1952 nämlich saßen mit Adolf Krause und Wolfgang Karrer zwei Mitglieder zufällig beisammen. Überrascht stellten sie fest, beide aus Markt Schwaben zu sein. Weil damals die Verkehrsverbindungen spät abends zwischen München und Schwaben eher schlecht waren, entstand gemeinsam die Idee, eine eigene Sektion zu bilden.

Vereinsgründung eher durch einen Zufall

Den Worten folgten umgehend Taten. Jede Menge Details weiß man bis heute um die Geschehnisse von 1952/53. Warum? Einer der Mitbegründer war Alfons Biermaier. Der war nicht nur als Lehrer bekannt und geschätzt, sondern auch als (im positiven Sinne) pedantischer Chronist. Von 1953 bis 2003 führte Biermaier akribisch Buch über alles, was im Verein passierte. Und das war reichlich. Natürlich konnte Biermaier nicht überall und zu jeder Zeit dabei sein, doch bei den regelmäßigen Stammtischen beim Schweiger wurde von ihm stets detailliert abgefragt, wer was in den letzten Tagen und Wochen erlebt hatte; um des Gehörte schließlich umgehend in die Chronik zu übertragen. So sind die ersten 50 Jahre TAK Markt Schwaben auch ziemlich gut nachzuverfolgen. Etwa, dass am 14. Februar 2003 Elke und Walter Kressirer mit 40 Mitgliedern eine „sehr interessante“ Nachführung in Hellabrunn ausrichteten. Oder am 27. Juni 2003 eine Jubiläumsfahrt zur Regensburger Hütte in den Dolomiten in ein wahres Blumenwelt führte.

Alfons Biermaier führt akribisch eine Chronik, die bis ins Jahr 2003 reiht

Biermaier versäumte nicht, als Lehrer an seiner Schule zugleich für das TAK zu werben. So kam etwa Karl Höpfl schon als 14-Jähriger dazu. „Die Jungen sind immer mit den Älteren mitgereist“, sagt er heute. Das gemeinschaftliche Erleben habe stets im Mittelpunkt gestanden – und ihm besonders Spaß bereitet. Zum Beispiel auch auf der Haushamer Alm beim Spitzingsee, wo die Schwabener ab Mitte der 50er und gut 20 Jahre lang Riesentorläufe ausrichteten. Die Piste wurde von allen zuvor gemeinsam getreten. Superskifahrer waren damals übrigens Karl Hammmann, Lenz Widmann und dessen Tochter Traudl.

Die Zeit ab 2003 hat der Verein mit Jahresposter verewigt, die im Kletterzentrum beeindruckende Zeugnisse abliefern. Hinweise findet man etwa auf besondere bergsteigerische Leistungen. 2009 gelang es Sebastian Lippacher, ohne Sauerstoff den 8201 m hohen Chu Oyu im Nepal zu besteigen. Marina Kraus war mit 22 im Jahre 2010 die erste Frau im Verein, die einen 7000er bestieg. Walter Kressirer bezwang alle 4000er in den Alpen. Der 16-jährige Aodhan Umlauf wurde als DAV-Nachwuchskadermitglied 2022 und heuer bayerischer Meister im Speedklettern, um nur einige Highlights zu nennen. Die Gefahr, jemanden zu vergessen, ist beim Blick auf die Schwabener Sektion riesig.

Um 1987/88 gelang es, in der damals leer stehenden Kläranlage mit einem Ein- und Ausbau von Kletter-Parcours verschiedener Art zu beginnen. Weil es seinerzeit neben diesem inzwischen zu einem Kletterzentrum ausgebauten Areal zugleich auch sehr engagierte Vereinsmitglieder gab, die ein offenes Herz für die Jugendarbeit hatten und auch der Familienarbeit große Aufmerksamkeit gewidmet wurde, stieg die Mitgliederzahl stark an auf heute 1675. Damit ist man zweitgrößter Verein in der Gemeinde nach dem TVM.

Herausragende bergsteigerische Leistungen

Inzwischen ist jeden Tag Betrieb auf der Anlage an der Grenze zu Ottenhofen. Das Gymnasium ist regelmäßig mit einem Kurs zu Besuch, sogar eine lockere Kollegenschaft der Firma Seidenader. Klettern boomt, 2024 ist der Sport erstmals olympisch.

Eine Superskifahrerin war Traudl Widmann © TAK/DAV

2008 folgte die Verselbstständigung, aus dem TAK wurde die Sektion Markt Schwaben des DAV. Diverse Meinungsverschiedenheiten zwischen Markt Schwaben und München gaben damals den Ausschlag.

Geblieben ist bis heute die alles überragende Intention, die Exvorstand Walter Kressirer so beschreibt: „Wir sind der größte Naturschutzverein weit und breit.“ Die nächste große Aufgabe ist schon definiert: So schnell wie möglich will der DAV Markt Schwaben klimaneutral werden. Problem: Um schon jetzt ausreichend CO-2-Bilanzierungen führen zu können, fehlt es noch hier und da an ausreichender technischer Ausrüstung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter