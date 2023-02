Als Markt Schwaben noch echte Hochburg der Faschingsfreunde war

Von: Jörg Domke

Herbert Engl (r.) hatte in 70er Jahren die legendären Faschingsumzüge in Markt Schwaben maßgeblich geleitet. 1980 war dann Schluss damit. © privat

Eine tolle Idee: Im Heimatmuseum wurden am Rosenmontag zwei Filme gezeigt, die die Schwabener Faschingsumzüge von 1976 und 1978 dokumentieren.

Markt Schwaben - Wie wird’s heute gemacht? Handy raus, Kamerafunktion an. Los geht’s mit der Filmerei. Macht man sich nachher tatsächlich noch die Mühe und fügt die Filmschnipsel zu einem Datengesamtpaket zusammen, ist eigentlich alles fertig, wenn auch selten perfekt. Dann alles per Knopfdruck auf eine angesagte Internetplattform - und die Gaudi kann beginnen.

Filmen in den 70er Jahren, zumeist in Super-8-Technik, war da noch etwas ganz anderes. Eine Filmkassette bot damals maximal drei Minuten Drehvergnügen. Alles musste nachher erst im Fachhandel entwickelt und tatsächlich dann zerschnitten und wieder, je nach Wunsch, zusammengefügt werden. Die Arbeit am Ton einschließlich Synchronität war eine besondere, zusätzliche Herausforderung. Beim Camera Club Markt Schwaben (CCMS) hatte man sich in den besagten 70ern diesen Aufgaben gerne gestellt. Ein Hobby halt.

Camera Club machte sich sehr viel Mühe

Es ist reine Teamarbeit, als Gerd Burkhardt, Manfred Etzelsberger, Eugen Knäble und Klaus Koll am 29. Februar 1976 losziehen zwischen Bahnhof und Marktplatz, um bei herrlichstem Wetter den Schwabener Faschingszug für immer und ewig zu dokumentieren. Die Hobbyfilmer schauen genau hin. Halten ihre Kameras nicht nur auf die vielfach bunt kostümierten, vorbeiziehenden Schwabener, sondern finden immer wieder besondere Perspektiven: Zuschauer etwa, die das alles vom Fenster ihrer Wohnungen beobachten. Hier und da schwenken sie auch auf eine langbeinige Dorfschönheit. Oder einen offenbar mühevoll „hergestellten“, männlichen Bierbauch.

Die gut 40 vorwiegend älteren Besucher im Museumskino am Rosenmontag geraten schnell in heitere Laune. Gibt es doch auf diese Weise ein Wiedersehen mit guten Bekannten aus früheren Zeiten: Und mit Schwabener Originale. Allen voran der „Egal“ Geisberger, dessen legendäre Lebensfreude bereits auf viele Faschingsfreunde 1976 übergeschwappt zu sein scheint. Der Haller Willi kommt ins Bild. Herbert Engl, der Faschingspräse und Cheforganisator des Umzugs.

Gut 40 Interessierte im Museumskino am Rosenmontag

In einem nachgebauten Feuerwehrauto sitzen Reiner Schwarz, Alfred Vogelberger und Sepp Bacher. Und holen alles raus, was ihre „Verschönerungsspritze“ so hergibt. Ein Blick auf die Fassaden mancher Häuser lässt, aus heutiger Sicht, in der Tat die Vermutung zu, dass Mitte der 70er durchaus Nachholbedarf in dieser Beziehung bestand. Auch die Pfarrkirche St. Margaret zeigt sich nicht von ihrer glänzendsten Seite.

Es sind zwei lokale Themen, die herausragen: Was soll passieren mit dem alten Rathaus? 1972 wurde das neue Domizil neben dem alten Schloss bezogen, das alte Gebäude aber ist noch immer nicht abgerissen. Das passiert erst 1983. Und: Unter den Narren scheint es große Zweifel zu geben, ob das wirklich einmal was werden kann mit einen Sportzentrum.

Im Filmkommentar wird derweil auf frühere Faschingsgrößen verwiesen: Alois Bischof, Albert Jell, Georg Wurm, Jakob Wutz.

Die 26 Minuten Film sind schnell vorbei, doch Archivarin Andrea Frick hat noch einen zweiten Streifen anzubieten. Ebenfalls eine Premiere für Markt Schwaben. Die CCMS-Leute waren nämlich zwei Jahre später abermals beim Faschingsumzug unterwegs. Die Herren Baudisch, Funk, Petschinka und Burkhardt an den Kameras. Und den Sprecher machte erneut Eugen Knäble.

Es ist der 5. Februar 1978. Abermals ein wunderschöner Wintertag. Die Bilder von 1978 und 1976 gleichen sich auf den ersten Blick. Doch das Motto ist anders: „Markt Schwaben im Jahr 2000“ heißt es. Wieder geht es ums alte Rathaus, wieder um den Sportpark. Aber auch darum, dass künftig 55 Linienbusse pro Tag die Bahnhofstraße zu einer Autobahn machen könnten. Ein anderer Wagen kümmert sich um den Neubau einer Bahnunterführung in der Finsinger Straße, die dann schließlich in der Tat 1983 kommen wird.

Erste Umzug in Markt Schwaben war wohl 1913, der letzte fand 1980 statt

Im Filmkommentar wird verraten, dass der erste Schwabener Faschingsumzug auf das Jahr 1913 zurückgeht. Dass es zwischen den Vereinen und den Gewerbetreibenden mit Blick auf den Zug Meinungsverschiedenheiten gab. Dass es Faschingszeitungen gab, die recht derb das lokale Geschehen kommentierten. Doch im Fasching, sagt der Sprecher, sei es schließlich erlaubt, auch örtliche Themen „ungestraft“ anzuprangern.

Gut besucht: das Museumskino am Rosenmontag © J.Dziemballa

Schließlich kommt, wir sind zurück im Film, ein besonderer Wagen ins Bild. Der „Ebersberger Zeitungs-Enten-Verein“ gibt sich die Ehre. Ein Raunen geht durch den Kinosaal im Museum. Offenbar hat sich der Klub aber nicht lange gehalten. Jedenfalls ist nicht Gegenteiliges überliefert. Ganz gewiss gehören die Entenzüchter nicht zu den 14 ältesten Vereinen im Ort, denen der Verein Heimatmuseum ab Ende März eine ganz besondere Plattform bieten möchte. Monatelang hatte man dazu Material zusammengetragen und sich Gedanken gemacht, wie man die Vereinen angemessen würdigen kann.

