50 Jahre Gottesdiensthelfer an Pfarrers Seite

Von: Jörg Domke

Stefan Lebiotzky (ganz links) mit Pfarrer und Pastoralreferent sowei den anderen Ministranten-Jubilaren. © privat

Wahrscheinlich muss man lange suchen, um noch jemanden zu finden, der auf 50 Jahre Ministrantendienst zurückblicken kann. Stefan Lebiotzky fing im August 1972 an. Damals, als gerade die Olympiade in München lief.

Markt Schwaben - Ministranten kommen und gehen früher oder später. In diesen Tagen fanden beziehungsweise finden in der katholischen Pfarrei St. Margaret wieder Wechsel statt. Junge Leute scheiden aus. Neue werden noch feierlich vorgestellt und dann ins Amt eingeführt.

Verdiente Kräfte wurden schon im Rahmen eines Gottesdienstes zu Erntedank ausgezeichnet. „Genau 100 Jahre Ministrantendienst wurden bei uns geehrt“, sagt Stefan Lebiotzky. Und lacht dabei. Er alleine bringt es nämlich schon auf 50 Jahre.

„Ich weiß nicht, ob es weit und breit überhaupt jemanden gibt, der das aufweisen kann?“, sagt er in aller Bescheidenheit. Statistiken, die hier mehr Aufschlüsse geben könnten, kennt der langjährige Markt Schwabener nicht. „Wenn es jemanden geben sollte, der so lange dabei ist wie ich oder gar noch länger, der kann sich ja mal bei mir melden auf ein Bier“, so Lebiotzky.

Aufgewachsen in einem katholischen Umfeld

Der „Methusalem“ unter den Minis fühlt sich durch und durch als Markt Schwabener, auch wenn er 1963 in Frankfurt am Main zur Welt kam. Drei Jahre später zogen die Eltern in die Marktgemeinde im nördlichen Landkreis Ebersberg. Hier ging Stefan zur Schule – bis zum Abitur. Und mit neun Jahren zu den Ministranten bei St. Margaret.

Damals, sagt er, habe man als Jugendlicher am Ort eigentlich nur zwei Optionen zur eigenen Freizeitgestaltung gehabt: Sport oder Kirche. Lebiotzky entschied sich für die Kirche. Das war im August 1972. In München war gerade Olympiade. Und die Pfarrei in Markt Schwaben feierte gerade 300 Jahre Pfarrkirche. „Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es wurde wohl nicht so groß gefeiert wie heuer das 350-Jährige“.

Schon damals, Anfang der 70er, hatte sich der junge Stefan, aufgewachsen in einer auch in der Praxis katholischen Familie, ein Lebensmotto zugelegt: „Entweder mache ich was vernünftig oder gar nicht“. Ein Motto, das sich durchziehen sollte bis heute.

Früher hatten die junge Leute die Wahl: Sport oder Kirche

Den Mini-Dienst vernünftig machen; dazu gehörte in der Folge, regelmäßig und zuverlässig da zu sein, wenn es erforderlich war: zu Taufen, Kommunionen, Hochzeiten und auch Beerdigungen. Zu Frühmessen noch vor Schulbeginn. Und an Samstagen, wenn sich andere irgendwie und irgendwo vergnügten. „Es gab einen Tag, da war ich gleich viermal gefordert“, erinnert sich der 59-Jährige. Warum genau, das ist ihm allerdings entfallen.

Dem neulich verstorbenen Pfarrer Hans Hagl fiel der eifrige Ministrant natürlich irgendwann einmal auf. Heute sagt Lebiotzky, dass es da schon den Versuch gegeben habe, ihn für den Beruf eines Pfarrers zu begeistern. Das aber war etwas, was für den 50-Jahre-Ministrant nie wirklich in Frage kam. 1983 baute er erst einmal sein Abi am Franz-Marc-Gymnasium, ging dann zur Bundeswehr nach Sonthofen und München und war danach – mit ein paar Jahren Unterbrechung – eigentlich immer in Markt Schwaben. Oder in der Nähe Markt Schwabens.

Der Pfarrei und dem Mini-Team aber blieb er stets treu. Schließlich sei der Dienst dort nie nur ein Geben für ihn gewesen, sondern auch ein Nehmen. Persönliche Kontakte mit Kardinälen wie Ratzinger, Wetter oder Marx nennt Lebiotzky echte Highlights, aber eben auch die ganz besondere Atmosphäre etwa bei der Altarweihe mit Kardinal Reinhard Marx vor ein paar Jahren in der Pfarrkirche; oder auch der stete Kontakt mit jungen Leuten. Der Ministrantenjob sei so auch eine Art „Jungbrunnen“ geworden.

Seit 2014 wohnt der Single in Buch am Erlbach nahe Landshut. Nicht gerade um die Ecke. Aber auch diese Distanzen hindern ihn nicht daran, den Kontakt zu St. Margaret weiterhin zu pflegen.

Nebenbei ist Stefan Lebiotzky nach wie vor Mitglied bei den Reservisten und dem Theaterverein.

Trotz Wegzugs den Kontakt nach Markt Schwaben nie verloren

Ja, räumt er ein, der Beruf als Mitarbeiter bei Lufthansa Cargo am Flughafen und die Entfernung vom Wohnort nach Markt Schwaben schränke den Ministrantendienst natürlich etwas ein, aber ans Aufhören mag Lebiotzky dennoch noch nicht denken. Zumal er natürlich auch längst bemerkt hat, dass es früher, in den 70ern, noch ganz anders zuging bei den Minis als heute. „Die Kontinuität ist einfach heute nicht mehr so da“, will der Neuniederbayer festgestellt haben. Dass Leute aufhören, weil sie berufliche Wege einschlagen weit weg von ihrem Heimatort, sei nachvollziehbar und völlig in Ordnung. Dass es aber auch Ministranten gebe, die einfach nicht kämen trotz einer anderen Absprache, nicht. Und da ist er wieder, Lebiotzkys Lebensmotto: Entweder ich mache es richtig der gar nicht.

Sehr positiv sieht Stefan Lebiotzky, dass sich die katholische Kirche mit Blick auf die Minis geöffnet habe und längst auch Mädchen wie selbstverständlich aufnehme. Ohne diesen Schritt, da ist er sich sicher, gebe es heute bei den Minis wohl kaum noch zu überwindende Probleme.

Die Kirchen, so sagt er in einem Gespräch mit der Heimatzeitung im Pfarrgarten neben dem Pfarrhaus, haben es derzeit nicht nur mit Austritten und rückläufigen Besucherzahlen bei den Gottesdiensten zu tun, sondern leider auch damit, Buben und Mädchen als Minis zu akquirieren, die dann auch wirklich beständig dabei bleiben. Es müssen ja nicht immer gleich fünf Jahrzehnte sein.

Noch keine Gedanken ans Aufhören

Wann die Ministrantenkarriere einmal beendet sein wird, ist noch offen. Solange er noch als Vorbild für andere dienen kann, sagt Lebiotzky, so lange werde er sich zur Verfügung stellen im Rahmen dessen, was ihm möglich ist. Dank ihm gibt es in der Pfarrgemeinde St. Margaret gerade sozusagen drei Generationen Minis. Eine Vierte, sagt er augenzwinkernd, soll es aber dann doch nicht mehr geben.

