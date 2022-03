Bürger in Angst um den künftigen Jahnsportplatz

Von: Jörg Domke

Ein Modell des neuen Schulzentrums, so wie es der Öffentlichkeit im Dezember 2017 präsentiert worden war: Links die Gebäude für die künftige Grundschule und Mittelschule, im Hintergrund Sportflächen. Rechts ist eine Freifläche eingearbeitet worden, auf der ein neuer Sportplatz situiert werden sollte. Es ist der Bereich, auf dem sich u.a. aktuell der sogenannte Langbau befindet. Nun gibt es Gedankenspiele, auf den Sportplatz als Ersatz für den überbauten Jahnplatz zu verzichten. © Dziemballa

An diesem Wochenende geht der Marktgemeinderat in Klausur. Aus aktuellem Anlass wird dort ein Thema zu diskutieren sein, das derzeit den Bürgermeister besonders bewegt: Indiskretionen.

Markt Schwaben – Am Freitag bekamen Bürgermeister Michael Stolze und die Mitglieder des Marktgemeinderates Post von nicht alltäglichen Absendern. Mona Braun, Wolfgang Eiba und Franz Haslbeck – drei Bürger, die den örtlichen Freien Wählern nahestehen – sprechen darin die Möglichkeit an, dass der im Rahmen des laufenden Schulneubaus geplante neue Jahnsportplatz womöglich „anderweitig verwertet“ werden könnte. Die Rede ist von einer Wohnbebauung. In dem eineinhalbseitigen offenen Brief, der der EZ vorliegt, verteidigen die drei Markt Schwabener die Notwendigkeit eines Rasensportplatzes in unmittelbarer Nachbarschaft des Schulzentrums und erinnern zugleich an frühere Versprechungen. Mona Braun zum Beispiel war vor Jahren Wortführerin eines Bürgerbegehrens gegen eine Bebauung des alten Jahnplatzes. Es kam, zur Erinnerung, nie zustande.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des offenen Schreibens ist im übrigen keineswegs zufällig gewählt. An diesem Wochenende treffen sich die Gemeinderäte am Ammersee zu einer Klausur, bei der es u.a. um rechtliche Themen gehen soll, aber auch um Fragen, wohin sich der Ort insgesamt einmal entwickeln soll.

Offener Brief sorgt in diesen Tagen für Aufregung hinter den Kulissen

Nun scheint es jedoch so, dass sich die Runde auch noch über den Umgang unter- und miteinander neu wird verständigen müssen. Insbesondere wird es wohl nun auch noch um die Frage gehen, warum immer mal wieder Dinge aus nichtöffentlichen Sitzungen den Weg nach draußen finden.

Die Freien Wähler, denen die Unterzeichner des Briefes angehören, womöglich ein Quell der Indiskretion in Sachen Jahnsportplatz? Der Ortsvorsitzende Peter Widmann weist solche Zusammenhänge entschieden zurück. Braun, Eiba und Haslbeck seien im Ort gut vernetzt, sagt er. Fügt aber an, dass aus seiner Sicht hier offenbar ungelegte Eier öffentlich debattiert würden. Eine abschließende Erörterung in der Sache habe überhaupt noch nicht stattgefunden. Widmann machte in einem EZ-Telefonat zudem deutlich, dass sich die Freien Wähler noch nie als Gruppe verstanden habe, die einheitliche Linien vorgebe. Ohne den Brief bereits inhaltlich zu kennen, könne es gut sein, dass er dem Ansinnen der drei durchaus zustimme.

Bürger befürchten den Wegfall des neuen Sportplatzes

Dritter Bürgermeister Raphael Brandes sagte, dass er in den letzten Tagen schon mehrfach auf der Straße auf das Thema angesprochen worden sei. In einem Gespräch mit Bürgermeister Michael Stolze hat Brandes nach eigenen Worten darauf verwiesen, dass nicht die Grünen verantwortlich seien dafür, dass hier womöglich ein Kind sprichwörtlich in den Brunnen gefallen sei.

Und dann gab es noch das: Vor der Ratssitzung vor zwei Wochen hatte Stolze für gut eine Viertelstunde Nichtöffentlichkeit herstellen lassen wegen eines Grünen-Antrags. Laut Brandes sei es um eine mögliche Verlegung einer Regendrainage unter dem neuen Sportplatz gegangen. Über eine Bebauung sei nicht gesprochen worden. Der Antrag habe sich lediglich darauf bezogen, diesen Tagesordnungspunkt öffentlich zu debattieren. Eine Mehrheit gab es dafür nicht.

Mit maximaler Transparenz, wie sie im Vorfeld des Kommunalwahlkampfs 2020 kolportiert worden sei, habe das alles nichts zu tun, erwidern derweil die Autoren des offenen Briefs. Und wünschen für die Klausur viel kreativen Geist und eine gewisse Resistenz gegenüber „Beratungsspezialisten“.

Statt Sportfeld ein Neubaugebiet? Für Stolze ein noch unreifes Gedankenspiel

Michael Stolze sagte auf Anfrage, er sei aufgebracht ob der Indiskretionen in dieser Sache. Auch das Wort Vertrauensbruch nahm er in den Mund. Den Vorwurf, intransparent zu agieren, wies er weit von sich. Es gehöre sich nach seinem Selbstverständnis nicht, über völlig unreife Dinge schon öffentlich zu diskutieren. Er sei als Bürgermeister angetreten, die Kommunalpolitik strategischer auszurichten als bislang und so Dinge zum Guten zu wenden. Und dazu gehöre es auch wie in der freien Wirtschaft, über Dinge gemeinsam nachdenken zu können, ohne dass sie gleich herausposaunt würden. Hier habe er lediglich in einem geschlossenen Kreis erste zarte Überlegungen anstellen wollen, eine 9000 Quadratmeter große Fläche in Ortskernnähe auch in Anbetracht der finanziellen Situation der Marktgemeinde und des lokalen Wohnungsmangels in den Fokus zu nehmen und zu beleuchten, welche Optionen es gebe. Immerhin scheint nach Stolzes Erkenntnissen festzustehen, dass eine Änderung der Projektplanung, der Bürgermeister spricht von einer „Kurskorrektur“, zumindest theoretisch nach wie vor möglich sei.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.