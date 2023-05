Anspruchsvolle Konzepte: Weil Kinder das Beste verdienen

Von: Jörg Domke

Teilen

Die Idee war, Kinderlieder für die ganze Familie zu machen. Margit Sarholz und Werner Meier. © Dziemballa

Das Künstlerehepaar Margit Sarholz und Werner Meier bekommen in ein paar Wochen den oberbayerischen Kulturpreis. Ein Gespräch mit den beiden.

Landkreis – Plötzlich flatterte da diese behördlich ausschauende Nachricht ins Haus. Mitte Dezember war’s, also vor gut einem halben Jahr, bei Margit und Werner Meier im „Ritterland“ in Ottenhofen. So heißt die Straße daheim unweit der Gemeinde- und Kreisgrenze zu Markt Schwaben. Der Bezirkstag hatte gerade eben beschlossen, auch heuer wieder verdienten Künstlern den oberbayerischen Kulturpreis zu überreichen. Das macht er seit 1980.

Und nun das: Eine echte Überraschung. Und dann auch noch zusammen mit einem illustren Kollegen. Neben Sarholz und Meier, den beiden Köpfen der Band „Sternschnuppe“, steht seit jenen Adventstagen 2022 nämlich auch der bekannte Regisseur Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“, „Beste Gegend“, „Sommer in Orange“) mit auf der Preisgewinner-Liste.

Auszeichnung zusammen mit Marcus Rosenmüller

„Wir freuen uns sehr“, sagt Werner Meier – gut ein halbes Jahr später. Dass ihm, dem Wortakrobaten, hier im Gespräch mit der Heimatzeitung zuerst nur diese vier schlichten Worte einfallen, verdeutlicht wohl am besten, dass er und seine Bühnenpartnerin sowie Frau auch im wahren Leben, nämlich Margit Sarholz, noch immer irgendwie geflasht wirken. Geradezu berührt, möchte man sagen, von einer Auszeichnung, die sie in ein paar Wochen, exakt am 25. Juni, in Kloster Seeon überreicht bekommen werden. Als Würdigung dafür, sich um das kulturelle Leben in der Region verdient gemacht zu haben, wie es offiziell heißt. Der Preis ist, Nebenbemerkung, mit jeweils 5000 Euro datiert. Ihr Laudator der Kabarettist Christian Springer.

Anspruchsvolle Kindermusik ist noch nicht sehr oft gewürdigt worden

Es scheint jedoch weniger der Geldbetrag zu sein, der das musizierende Paar noch immer staunen lässt ob der einstimmigen Entscheidung des Bezirkstags. Doppelt schön sei das alles geradezu, präzisiert Margit Sarholz. Warum? Weil es nach ihrer Einschätzung bislang nur recht wenig ernsthafte Beurteilungen und damit Würdigungen von Kindermusik in Deutschland gegeben habe.

Anlass zu hochkarätigen Auszeichnungen für besonders gelungene Kindersongs hatte es allerdings auch lange Zeit nicht gegeben. Halbwegs Anspruchsvolles, so Werner Meier und Margit Sarholz übereinstimmend, existierte etwa vor drei Jahrzehnten, also zur Zeit ihres Starts, jedenfalls nicht; von ein paar Ausnahmen abgesehen.

Dabei sei genau diese ganz spezifische Hörerschaft, die Kinder nämlich, eigentlich von ganz besonderer Bedeutung. „Es ist nicht egal, was Kinder hören“, lautet längst eine der unumstößlichen Maximen der Gruppe „Sternschnuppe“, die formell im Jahr 1993 gegründet wurde.

„Kinderlieder für die ganze Familie“

Werner Meier, geboren 1953, wuchs in einem Bauernhof in Reichertsheim (Landkreis Mühldorf) auf. Margit Sarholz (Jahrgang 1959) stammt aus dem hessischen Nassau. Beide haben Sozialpädagogik studiert. Bereits in Jahr 1986 gründete Margit Sarholz, eine wie Meier ausgebildete Sozialpädagogin, das Kindertheater Sternschnuppe. Zusammen mit Meier schrieb und komponierte sie ab 1993 erste gemeinsame Lieder. So entstand dann auch die Band, die damit heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiern kann.

In einem Pressetext des Bezirks zur Preisverleihung heißt es über die beiden Ottenhofener weiter: „Die Idee war, Kinderlieder für die ganze Familie zu machen“. Noch im selben Jahr erschien die erste CD mit dem Titel „Taxi Maxi“, vier Jahre später das inzwischen legendäre Album „Die Brezn-Beißer-Bande“.

Darauf angelegt, in diesem Genre zum Erfolg zu kommen, hatte es das Paar nie. Um die erste Produktion überhaupt stemmen zu könne, musste man sogar erst noch 10000 D-Mark leihen. Eine Garantie, das Geld auch wieder einzuspielen, gab es damals nicht. Margit Sarholz: „Wir sind einfach mit den Gedanken gestartet, etwas zu machen und dann zu schauen, was passiert. Also komplett optimistisch“.

Anfangs arbeitete man noch mit einem Düsseldorfer Verlag zusammen. Bis sich recht schnell die Erkenntnis durchsetzte: „Das können wir auch“. Unter dem Label „Sternschnuppe Verlag“ sind inzwischen mehr als 30 Produktionen erschienen, die übrigens immer mit Kindern eingesungen werden. Inzwischen sind gut eine Million Tonträger verkauft worden.

Bis zu 70000 Streamer am Tag

Und, was die beiden Künstler ebenso stolz macht: Im Internet laden sich bis zu 70000 Hörer Songs der Band; pro Tag. „Streamen“ sagt die Fachwelt. Ein Wert, der kommerziell betrachtet natürlich erst einmal eine gute Sache ist, aber auch negative Aspekte in sich birgt.

Warum? Margit Sarholz verweist in einem Gespräch im heimischen Garten mit der Heimatzeitung darauf, dass die Alben eigentlich immer einem Konzept folgen: Zum Beispiel bestückt nur mit Liedern, die sich gezielt mit einer der Jahreszeiten befassen. Oder der Weihnacht, oder der bayerischen Tradition. Beim Streamen höre man die einzelnen Stücke also nicht in der von den Autoren wohlüberlegten Reihenfolge, sondern zumeist einzeln. Musik jedoch am Stück zu genießen auch über einen Zeitraum, der länger andauere als ein gewöhnlicher Song, erweitere nach ihrer Erfahrung deutlich spürbar die Konzentrationsfähigkeit.

Den Konzeptalben ist sich die Sternschnuppen-Band stets treu geblieben. Auch, dass sie den vielfach besungenen Figuren Gesichter gegeben haben auf den von dem Gautinger bzw. Berliner Künstler Stefan Berchthold liebevoll gestalteten Plattencovern. Dieser Wiedererkennungseffekt spiegelt sich auch in der Musik wider. Evelyn Huber, Rudi Zapf, Martina Eisenreich, Quadro Nuevo oder Ulrich Haider gehören unbedingt dazu, so Meier und Sarholz.

Bewusst auf sogenannte Konzeptalben gesetzt

Hinzu kamen, Stichwort Konzeptalben, bis 2011 noch drei Musicals, die seither erfolgreich laufen: „Die Kuh, die wollt‘ ins Kino gehen“, „Ritterland“ (benannt nach der Straße, in der die beiden in Ottenhofen wohnen) und „Ristorante Allegro“.

Inhaltlich gehe es dem Duo, so schreibt der Bezirk richtigerweise weiter, nicht nur um Spaß und Spiel, sondern auch um Themen wie Integration, Solidarität und Hilfsbereitschaft – ob mit Menschen mit Behinderungen oder Personen mit anderem kulturellem Hintergrund.

Auch der Dialekt spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Für das Album „Bayerische Kinderlieder“ (2015) besuchte das Sternschnuppe-Duo mit einem mobilen Aufnahmestudio zum Beispiel sieben bayerische Musikschulen. Herausgekommen ist ein lustiger Tradimix aus bekannten Liedern wie „Drunt in der greana Au“ oder „Leitl müssts lustig sei“ und neuen Liedern.

Ideen für das Sternschnuppen-Projekt, aber auch für seine solokabarettistische Arbeit, holt sich Meier, wie könnte es anders sein, aus dem echten Leben. Zum Beispiel auch schon mal in der Ecke sitzend und Leut’ beobachtend in Cafés in Markt Schwaben. Dann und dort entstehen auch schon mal so Schöpfungen wie der „fiese Riese“, der „Wiederkäuer-Kaugummi“, der „Regen-Pirat“ oder der „hirnlose Hein“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter