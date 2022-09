Seit dem Ukrainekrieg aktueller wie selten zuvor

Von: Jörg Domke

Jan Patrick Fischer aus Markt Schwaben ist Arbeitskreisvorstand © kn

Außenpolitik war zuvor selten etwas, was im Landkreis die Massen zu Abendveranstaltungen mobilisierte. Ein CSU-Arbeitskreis spürt inzwischen aber, dass solche Themen interessanter geworden sind.

Markt Schwaben/Landkreis – Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs heuer am 24. Februar waren im Landkreis Ebersberg außenpolitische Fragestellungen eher etwas für ganz speziell Interessierte. Ja, da gab es zwar bereits ab Mitte der 60er Jahre den wehrpolitischen Arbeitskreis der CSU – auch auf Kreisebene übrigens. Später wurde daraus der Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik (ASP).

Deren Veranstaltungen sprachen hierzulande lange aber eben nur einen überschaubaren Kreis an Interessierten an. Es ging zum Beispiel um Syrien, Südostasien oder den Iran – halt die Dauerkrisengebiete des 21. Jahrhunderts.

„Nach der Krimbesetzung war es klar, dass Russland die Ukraine angreifen wird“

Inzwischen hat sich das alles ziemlich geändert. Schon vor Corona nahm man sich im Kreisverband Ebersberg die Ukraine und Russland zum Thema. Schließlich, so sagt der amtierende Kreisvorsitzende Jan Patrick Fischer, sei ihm schon seit der Besetzung der Krim im Jahr 2014 klar gewesen, dass es einen russischen Einmarsch auch in die Ukraine geben werde.

Und dann kam Corona. Und mit der Pandemie eine Zwangspause von über zwei Jahren, in der hierzulande keinerlei direkte Zusammenkünfte mehr möglich waren. Inzwischen hat es wieder einen ersten Abendtermin gegeben. Da lag es natürlich auf der Hand, sich dem aktuellen Konflikt in Osteuropa zu widmen, so Fischer in einem Gespräch mit der Heimatzeitung.

Mitte Juli hatte der CSU-nahe Arbeitskreis zwei Experten zum Thema Ukraine zu einem Infoabend nach Markt Schwaben geladen. Einem Abend, der laut Fischer zwei Aufgaben erfüllen wollte: die Bürger möglichst aus erster Hand zu informieren und zugleich Wissen und Meinungen zu sammeln, um sie ggf. weiterzuleiten an die Landesversammlung und damit hineinzutragen in die eigene Partei.

Fischer: „Arbeitskreis ist keine Quasselbude“

Auch wenn Außenpolitik für viele manchmal weit weg zu sein scheint: „Wir sind keine Quasselrunde“, betont der 49-Jährige. Und er unterstreicht zugleich, dass der Arbeitskreis zur Ukrainefrage eine klare Position einnehme: Pro Sanktionen gegen Russland.

Gut 15 waren es immerhin, die sich in Markt Schwaben aus erster Hand über den laufenden Krieg informieren wollten. Nicht viel, aber im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltungen selbst mit direktem lokalen Bezug doch ganz ordentlich. Man habe, so bedauert der Diplom-Chemiker, inzwischen eine Zeit erreicht, in der es immer schwieriger geworden sei, Leute zu motivieren, um überhaupt politisch gefärbte Abendterminen wahrzunehmen. „Das geht aber allen so“, so der Markt Schwabener. Und das sei schade.

Dabei habe man es aus seiner Sicht gerade in dem außen- und sicherheitspolitischen Kreis nicht selten mit ziemlich spannenden Themen zu tun. Etwa, wenn ein deutscher Botschaftsmitarbeiter in Peking aus dem Alltag berichten; oder ein Fregattenkapitän schildert, wie Piraterie im Roten Meer vor sich geht.

Fischer und Co. sehen nicht nur eine lohnenswerte Aufgabe darin, als einzige Partei überhaupt solche Themen auch lokal in den öffentlichen Fokus zu holen. Zugleich habe man, mit Blick auf das aktuelle Ukraine-Thema, auch den CSU-Ortsvorsitzenden im Landkreis Argumentationshilfen an die Hand gegeben – im Falle eines Falles. Zum Beispiel gehe es hier inhaltlich darum, zu widerlegen, dass sich die Nato-Osterweiterung gegen bestehende Verträge gerichtet habe. Oder dass es angeblich kein Bestandsrecht der Ukraine gebe.

Argumentationshilfen für die CSU-Ortsvorsitzenden

Insgesamt glaubt Fischer im Landkreis nach wie vor eine gewisse Ukrainefreundlichkeit ausgemacht zu haben. Die sich zum Beispiel äußere in den immer wieder zu entdeckenden, zahlreichen blau-gelben Nationalflaggen. Fischer, der im Arbeitskreis auch Funktionen auf Bezirks- und Landesebene bekleidet, spricht sogar von einer spürbaren Sympathie für die Ukraine. „Die Ukraine führt für uns gewissermaßen einen Krieg zur Verteidigung unserer westlichen Werte“, so der Vater einer siebenjährigen Tochter im Duktus vieler Experten, die sich dazu schon im Fernsehen geäußert haben.

Wir fragten auch nach Fischers persönliche Einschätzung zum aktuellen Krieg? Die Antwort: „Ich fürchte, dass er noch einige Jahre weitergehen wird, bis es Veränderungen in Russland gibt. Selbst wenn die Ukraine erobert werden sollte, wird sie nicht befriedet sein. Ich rechne in diesem Fall mit einem Guerillakrieg.“ Am besten wäre es, so der 49-Jährige, der sich ansonsten seit vielen Jahren recht intensiv mit dem Land Ost-Timor befasst, das System Putin breche möglichst bald zusammen.

