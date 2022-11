Alois Glück in Markt Schwaben zum Thema Klimawandel: „Meine Generation hat versagt“

Von: Jörg Domke

Bernhard Winter spricht vor geladenen Gästen bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen der Schwabener Dialoge © Dziemballa

111. Begegnungen in 30 Jahren: Die Schwabener Sonntagsbegegnungen sind eine Erfolgsstory ohnegleichen. Alois Glück und Martin Neumeyer nutzen das Jubiläumstreffen, um für ein Mehr an Miteinander in der Gesellschaft zu werben.

Markt Schwaben – Wenn sich nun schon mal mit dem geschätzten und vielfach noch immer hoch respektierten Vordenker der CSU, Alois Glück, und dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden der Bayerischen Staatsforsten, Martin Neumeyer, zwei ausgewiesene Fachleute in Sachen Umweltpolitik im Saal befinden, um Gedanken auszutauschen über das Klima, die Natur und den Frieden, liegt es natürlich nahe, gleich auch mal wieder ein Thema in den Fokus zu rücken, das die Menschen gerade hierzulande, rund um den Ebersberger Forst, seit geraumer Zeit besonders ans Herz geht: Der Schutz des erwähnten Waldes und die Frage, ob es wirklich noch immer nötig ist, mittendrin bis zu fünf Windräder zu installieren.

Viele Fragen zum Thema Windkraft im Ebersberger Forst

Unter anderem ist es die Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Ebersberger Forst, Kerstin Mertens, die quasi die Gunst der Stunde nutzt und gleich mal nachfragt, ob es wirklich sein muss, dass hier, im Forst, gezielt Schutzgüter gestört werden sollen, indem Windkraftanlagen ins schützenswerte Grün gebaut werden. Martin Neumeyer, in dessen Richtung diese (und ein halbes Dutzend weitere) Bürgerfrage geht, scheint jedoch vorbereitet zu sein auf genau dieses lokale (wie längst auch überregionale) Thema. Doch was bleibt ihm auch übrig, als als Chef einer staatlichen Einrichtung darauf zu verweisen, dass es schließlich einen landkreisweiten Bürgerentscheid gegeben habe? Oder, übrigens unter Beifall, zu betonen, dass „unser Wald nicht dazu da ist, Versäumnisse der Politik auszugleichen“. Gemeint ist damit, und das wenig verblümt, die Windkraftpolitik der letzten Staatsregierungen. Und für die hat nicht mal Neumeyers Dialogpartner am gestrigen Sonntag im Bürgersaal Unterbräu, Exlandtagspräsident Alois Glück, nur Lobendes übrig. Im Gegenteil: Mehrfach wählt er ebenfalls recht deutlich und kritische Worte in Richtung seiner Parteifreunde. Frei von jeder Diplomatie, wie der CSU-Vordenker schmunzelnd unterstreicht.

Referenten stellen eine Zunahme an Respektlosigkeit fest; auch unter Waldbesuchern

Nein. Das ist an diesem Dialogsonntag keine extrem kontroverse, aber trotzdem sehr interessante Auseinandersetzung zweier Fachleute über die Bedeutung des Waldes für das Klima, seine ökologische Funktion oder seine psychologischen Wirkungen auf alle erholungssuchenden Menschen. Vielmehr gerät der Dialog anlässlich seines 30-jährigen Bestehens in seiner 111. Auflage sogar zu einer bisweilen schonungslosen Bestandsaufnahme der bundesdeutschen Gesellschaft, als die beiden Hauptreferenten übereinstimmend feststellen, dass sich längst eine immer krasser daherkommende Respekt- und Rücksichtslosigkeit auch unter Waldbesuchern breitgemacht habe. Eine Entwicklung, so die beiden Referenten, die sich massiv entwickelt habe mit Beginn der Pandemie. Es gebe bereits Überlegungen, das verfassungsmäßig verbriefte Betretungsrecht zumindest zu kanalisieren bzw. zu lenken, deutet Neumeyer an. Ein Hinweis, der an Mountainbiker ebenso gerichtet zu sein scheint wie an Zeitgenossen, denen Regeln wurscht sind, aber auch an Jagdverbände. „Ein Zusammenführen der Menschen ist dringender denn je“, so Neumeyer vor den 140 Zuhörern im Bürgersaal. Froh darüber, dass es in Deutschland bislang der Union und der SPD noch gelungen sei, in der Mitte der Gesellschaft einen Ausgleich geschaffen zu haben. In anderen Ländern, besonders in den USA, sei das ganz anders.

Warnung vor einer Zunahme an Polarisierung

Eine weitere Polarisierung sei, so Glück, hochgefährlich. Der 82-Jährige (bis 2015 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken) warnt vor einem Trend hin zu noch mehr Radikalisierung und appelliert daran, wieder konstruktiver zu debattieren und Respekt und die Regeln des Rechts zu befolgen. Man habe es gerade, leider, mit einer besonderen Zeit zu tun; mit einer Klima-, Corona- und Friedenskrise. Und alles zusammen zwinge uns zu Güterabwägungen, die wir uns vor Jahren noch nicht haben vorstellen können. Glück: „Noch nie hat sich so viel in so kurzer Zeit weltweit verändert. Und das hat Unsicherheiten geschaffen“.

Turmbläserin Annika Gripp: Sie spielt vom alten Wasserturm aus auf anlässlich des Jubiläums. Auch die Ebersberger Jagdhornbläser waren vertreten. © Dziemballa

Selbstkritisch meint er mit Blick auf die Klimaproblematik: „Meine Generation hat schrecklich versagt, wir kennen die relevanten Daten und Fakten seit 30 Jahren. Heute können wir uns nur noch fragen: Sind wir bereit, die unübersehbaren Entwicklungen wenigstens noch zu stabilisieren.“

Glück: „Meine Generation hat versagt“

Aussagen, an die Neumeyer nahtlos anknüpft. Ein Gegeneinander bringe uns nicht weiter, nicht mit Blick auf die Zukunft des Waldes und erst recht nicht mit Blick auf die Gesellschaft insgesamt, so der gebürtige Ludwigshafener. Um die angesprochene Stabilisierung zu schaffen, müsse der Umbau des Waldes wissenschaftlich fundiert und kompromisslos fortgesetzt werden; konkret durch den gezielten Einsatz von mehr Tannen und Eichen.

Übrigens: Ein Quiz gab es auch: Ein Dutzend fragen waren dazu zu beantworten. Sieger wurde Gotthard Dobmeyer (Erdweg, Landkreis Dachau).

