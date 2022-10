Aus Krankenhaus weggelaufen: Frau (49) sturzbetrunken und mit Infusionsnadel am Bahnhof Markt Schwaben

Von: Armin Rösl

Eine Frau aus Vaterstetten ist aus einem Krankenhaus entwichen. Stark alkoholisiert und mit Infusionsnadel wurde sie am Bahnhof Markt Schwaben aufgegriffen. (Symbolbild) © dpa/Sven Hoppe

Passanten haben die Polizei verständigt, weil sich am Markt Schwabener Bahnhof eine stark betrunkene Frau aufhielt, im Arm eine Infusionsnadel. Die Frau war aus einem Krankenhaus entwichen.

Markt Schwaben Kurz nach Mittag ist am Donnerstag der Poinger Polizei eine stark alkoholisierte Frau am Markt Schwabener Bahnhof mitgeteilt worden. Sie mache einen verwirrten Eindruck und habe eine Infusionsnadel sowie ein Krankenhausbändchen am Arm. Tatsächlich: Die Streifenbesatzung fand die Frau wie beschrieben vor.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 49-Jährige aus Vaterstetten bereits am Mittwoch wegen starker Alkoholisierung ins Krankenhaus Dorfen eingeliefert worden war. Am Donnerstagmorgen sei sie von dort entwichen. Die Polizeibeamten verständigten den Rettungsdienst, der die Infusionsnadel entfernte. Die Frau wurde zur Ausnüchterung in die Polizeizelle gebracht und am Freitagmorgen entlassen.

