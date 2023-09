Autofahrer betrunken in Schlangenlinien und mit zwei Beifahrern zwischen Markt Schwaben und Anzing

Von: Armin Rösl

Der Alkoholtest im Restaurant ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille. © dpa

Der Mann saß in einem Restaurant in Markt Schwaben, als die Polizei kam. Er war zuvor beobachtet worden, wie er augenscheinlich betrunken Auto gefahren war. Der Alkoholtest bestätigte dies.

Markt Schwaben – Mit zwei Beifahrern an Bord ist ein 48-jähriger Markt Schwabener am Freitagabend betrunken Auto gefahren. Wie die Poinger Polizei meldet, teilte gegen 21.45 Uhr ein anderer Autofahrer mit, dass er soeben zwischen Anzing und Markt Schwaben hinter einem Fahrzeug herfahren würde, dessen Fahrer unsicher unterwegs sei. Er soll immer wieder nach links über die Mittellinie und nach rechts ins Bankett gekommen sein. Der betreffende Fahrer habe sein Fahrzeug schließlich in der Nähe eines Restaurants an der Herzog-Ludwig-Straße in Markt Schaben abgestellt.

In diesem Lokal trafen Beamte der Polizeiinspektion Poing den 48-Jährigen und seine beiden Beifahrer an und kontrollierten ihn, da er sichtlich alkoholisiert wirkte. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

