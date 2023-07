Autofahrer fährt in Markt Schwaben in Gartenzaun - und scheitert hinterher am Alkoholtest

Unfall am Sonntagmorgen

Von Armin Rösl schließen

Als die Polizisten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durchführen wollten, scheiterte der 40-Jährige mehrmals daran. Er war zuvor betrunken mit dem Auto in Markt Schwaben in einen Gartenzaun gekracht.

Markt Schwaben - Ein 40-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Markt Schwaben die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einen Gartenzaun gekracht. Der entstandene Gesamtschaden an Auto und Zaun wird auf rund 6000 Euro geschätzt, teilt die Poinger Polizei mit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Auf Nachfrage der Streifenbeamten am Unfallort habe der Mann angegeben, dass er auf der Heimfahrt von einer Feier sei, wo er Bier getrunken habe. Weil der 40-Jährige laut Polizeibericht „mehrfach an dem Versuch, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen, scheiterte“, wurde er zur Polizeiinspektion Poing zur Blutentnahme gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.