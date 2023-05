Doppelter Schock: Bahnhofsumbau erst in fünf Jahren sowie drohendes Ende des Hallenbads

Von: Jörg Domke

Teilen

Ist das bald ein Bild fürs Langzeit-Archiv? Die Lebenszeit des Schwabener Hallenbads könnte zu Ende gehen, sagt Bürgermeister Stolze © J.Dziemballa

Das mögliche Ende des 40 Jahre alten Hallenbades und weitere Verzögerungen beim Umbau des Bahnhofs: Da kam ein Raunen auf bei den Markt Schwabenern.

Markt Schwaben - Ein Raunen geht durch den Bürgersaal im Unterbräu. Gerade eben hat Bürgermeister Michael Stolze während seines gut einstündigen, aber dennoch kurzweiligen Vortrags im Verlauf der regulären Markt Schwabener Bürgerversammlung mit einer Fernbedienung in der linken Hand eine von insgesamt 43 Folien an die weiße Wand hinter sich projiziert.

Im Rahmen seines Referats zur Lage der Gemeinde ist der 53-Jährige beim Thema Bahnausbau angelangt und verweist, quasi topaktuell, auf ein noch ganz junges Gespräch zwischen ihm, der Gemeindeverwaltung und Vertretern der Bahn. Mit einer Fertigstellung eines fünften Gleises im Bahnhof der Marktgemeinde, heißt es, seit erst in den Jahren 2928 bzw. 2029 zu rechnen. Vorher werde es auch keinen barrierefreien Zugang zu den Gleisen geben. Letzteres ein Zustand, mit dem sich viele am Ort schon viel zu lange irgendwie arrangieren müssen.

Bürgermeister Stolze schenkt den Markt Schwabenern reinen Wein ein

In seiner bisherigen Amtszeit seit 2020, fügt der Rathauschef an, habe er inzwischen verinnerlicht, dass man es als Vertreter einer Anrainer-Kommune bei der Bahn und ihren unzähligen, irgendwie angeschlossenen Verästelungen mit einem zähen Partner zu tun habe. Um wenigstens kleine Erfolge zu erzielen, sei es nötig, immer und immer wieder auf die Belange der Gemeinden einzugehen bis hin zu einer gewissen Penetranz. Von daher sei das, was er hier neu verkünde, zumindest im Idealfall nicht das letzte Wort. Er werde weiter versuchen, wenigstens eine provisorische Zwischenlösung zu finden, so Stolze. Wohl zugleich wissend, dass es hier um die legendären dicken Bretter gehen werde, die noch zu bohren sein werden.

Wer in diesen Anmerkungen des Ersten Bürgermeisters sozusagen eine Hiobsbotschaft erkannte, der hatte es im Verlauf der über zweistündigen Versammlung kommunalpolitisch interessierter Bürgerinnen und Bürger aber noch mit einer Art Zugabe zu tun. Man werde sich demnächst intensiv in den örtlichen Gremien mit der Zukunft des Hallenbades in der Herzog-Ludwig-Straße zu beschäftigen haben, so Stolze (parteilos). Die Sportstätte sei, so seine Worte, am Ende ihrer Lebenszeit angelangt; nach rund 40 Jahren. Und das, wie ein Bürger kritisch anmerkt, obwohl das Bad zuletzt regelmäßig im Sommer für mehrere Wochen geschlossen worden sei, um Jahr für Jahr dringende Reparatur- oder Wartungsarbeiten für nicht wenig Geld durchführen zu können.

Bürger forderten schon vor Jahren den Fortbestand einer Schwimmmöglichkeit am Ort

Einig sei man sich, so versichert der Rathauschef, dass es für die Markt Schwabener weiterhin Schwimmmöglichkeiten am Ort geben müsse. Zur Erinnerung: Schon vor Jahren hatten die Bürgerinnen und Bürger in eindruckvoller Weise und ebenfalls im Verlauf einer Bürgerversammlung genau das zum Ausdruck gebracht. Damals hieß der Bürgermeister noch Georg Hohmann.

Ein nicht behindertengerechter Zugang zu einem der Gleise im Bahnhof Markt Schwaben © J.Dziemballa

Was jetzt mit Blick auf das Hallenbad kommen werde, werde die nächste Zukunft erweisen, heißt es am Donnerstag. Immer wieder fällt im Verlauf des Abends der Begriff ISEK, das von der Marktgemeinde in Auftrag gegebene Integrative Städtebauliche Entwicklungskonzept. Mit ISEK soll der Markt fit gemacht werden für die Zukunft, wirbt Stolze wiederholt. Mit Hilfe involvierter Fachleute sollen so entscheidende Weichenstellung erfolgen. Etwa: Was passiert mit der demnächst alten Grundschule, was am Bahnhof, was mit dem Hallenbad? So dominierend scheint der Begriff ISEK bei manchem inzwischen schon geworden zu sein, dass es gar auch mahnende Hinweise von Bürgern an die lokale Politik gibt, das Konzept dahinter nicht als Alibi-Argument zu missbrauchen; weil am Ende ja doch nichts passiere.

Diskussionen um das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept ISEK

Derartige Kritik weisen nicht nur Stolze, sondern assistierend auch CSU-Fraktionssprecher Heini Schmitt entschieden zurück. Schmitt nennt derartige Auslassungen im Plenum gar typisch „marktschwabenerisch“: Und meint damit die Tendenz mancher, gleich mal alles schon im Vorfeld zu zerreden. Es ist ein Moment, an dem sich Schmitt eindringlich bemüht, um mehr Vertrauen in die örtlich gewählten Mandatsträger zu werben. Seine Anmerkungen werden mit großem Beifall quittiert.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter