Entsteht bald schon ein neues Altenzentrum in Markt Schwaben?

Von: Jörg Domke

Am Hauserweg befand sich einst ein Tennisplatz, das Areal gehört der Familie Wandinger. Im Rat wurden nun Pläne für eine Neubebauung vorgestellt: Alteneinrichtung, Betreutes Wohnen und Wohnungsbau. © dz

Die Natur hat sich im Hauserweg am alten Tennisplatz schon wieder ein Stück zurückgeholt. Nun gibt es ein Konzept für ein größeres Quartier. Samt Altenzentrum.

Markt Schwaben – Das Areal am Hauserweg, das früher einmal Heimat des Tennisvereins TSC Bavaria war, soll nach vielen Jahren des Dahinsiechens wieder genutzt werden. Planfertiger Markus Steffelbauer, zugleich Mitglied im Marktgemeinderat, stellte am Donnerstag im Plenum ein Konzept vor, das für das Gelände in direkter Nähe zum Hennigbach im Kern drei Schwerpunkte aufweist:

Den Bau eines Seniorenzentrums, den Bau von Häusern zum Betreuten Wohnen und, drittens, weitere Wohneinheiten für Familien (Reihen- und Doppelhäuser sowie Geschosswohnungsbau). Der Marktgemeinderat nahm die erstmals öffentlich gemachten Pläne positiv zur Kenntnis. Erste konkrete Schritte der Bauleitplanung haben aber noch nicht begonnen.

Altenzentrum, Betreutes Wohnen und Wohnungen für Familien: So sieht das Konzept aus

Von besonderem örtlichen Interesse dürfte der mögliche neue Standort einer Senioreneinrichtung sein. Hintergrund dazu: Für das seit Jahrzehnten bestehende Altenheim der Arbeiterwohlfahrt in der Trappentreustraße existiert nur noch eine Frist bis Dezember 2027. Bis dahin muss es im Innern bauliche Voraussetzungen geben, dass mindestens 25 Prozent der Plätze rollstuhlgerecht sind. Investitionen, die man womöglich in das alte Gebäude nicht mehr reinstecken möchte. Zugleich sei auch, so hieß es, die Zukunft des Walterhofs nicht wirklich gewiss.

Ein Wegfall bestehender Betreuungsplätze im Ort sollte, so Tenor im Plenum, natürlich kompensiert werden. Wobei sich das Gelände zwischen Hennigbach und Trappentreustraße (dort, wo sich früher das alte Krankenhaus befand) im Eigentum der Marktgemeinde befindet.

Betrieb in der Trappentreustraße nur noch befristet bis 2027, heißt es im Marktgemeinderat

Das Areal am Hauserweg gehört hingegen der Familie Wandinger. Und es soll dem Vernehmen nach auch mit der Realisierung der jetzt vorgestellten Bebauung (oder so ähnlich) nicht verkauft werden. Das angedachte Seniorenzentrum könnte nach Steffelbauers Vorstellungen ein vollstationäres Haus mit 90 Plätzen beheimaten. Die Rede war auch von Langzeit- und Tagespflegeplätzen, Begegnungsräumen und einer Beratungsstätte, Senioren-WG und bezahlbarem Wohnraum für Senioren. Außerdem von Reihen- und Doppelhäusern und Geschosswohnungen (1 bis 4 Zimmer).

Dem Areal kommt aber zugleich eine hohe ökologische und städtebauliche Funktion zu. Zumindest ein Stück weit ist es Frischluftzufuhr für den Ortskern – ähnlich wieder Postanger. Besondere Bedeutung hat das Gelände auch beim Hochwasserschutz. Der Hennigbach grenzt unmittelbar an das potenzielle Neubaugebiet an. Steffelbauer warb für einen naturnahen Ausbau, wobei das Bachbett jedoch wohl verlegt werden müsse. In gewisser Weise gehe es hier auch um die logische Weiterführung der in diesen Tagen begonnenen Bach-Renaturierung, hieß es (wir berichteten).

Im Kern gab es für das vorgestellte Konzept breite Zustimmung. SPD-Ratsherr Manfred Kabisch gab zu Bedenken, dass durch die angesprochene Bebauung der Grünzug womöglich zu schmal ausfallen werde. Wolfgang Korda störte sich an einigen Formulierung in der mitgelieferten Powerpoint-Präsentation. Markt Schwaben, so der ZMS-Mandatsträger, sei nun wirklich nicht mehr das Pflaster, auf dem man bezahlbaren Wohnraum für Senioren und Familien realisieren könne, sagte er. Doch genau damit war versucht worden, das Konzept im Rat schmackhafter zu machen. Das Plenum nahm das Konzept trotzdem wohlwollend zur Kenntnis; bei zwei Gegenstimmen. Weitere Gespräche mit den Investoren sollen folgen.

