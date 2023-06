Bankkarte gestohlen: 7000 Euro sind weg

Die Polizei ermittelt in dem Fall: Einem Mann ist in Markt Schwaben die Bankkarte gestohlen worden. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Zuerst war die Bankkarte weg - dann fehlten 7000 Euro auf dem Konto. Ein Mann (67) ist in Markt Schwaben zum Opfer geworden.

Markt Schwaben - Einem 67-jährigen Mann ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Burgerfeld in Markt Schwaben die EC-Karte aus der Brusttasche seines Hemdes gestohlen worden. Später bemerkte er beim Online-Banking mehrere unrechtmäßige Abbuchungen in Höhe von 7000 Euro.

Darüber berichtete die Polizei Poing am Freitag. 2. Juni, der Vorfall hatte sich schon Dienstag, 30. Mai ereignet.

Auf dem Parkplatz war der Mann von einer jungen Frau angesprochen worden, die den schnellsten Weg zum Krankenhaus wissen wollte.

Der 67-Jährige zückte sein Smartphone und zeigte der Frau den Weg über eine App. „Dem Mann kam das Verhalten der Frau komisch vor“, berichtet ein Polizeisprecher. Zu Hause habe er dann das Fehlen der Bankkarte bemerkt.

So wird die Täterin beschrieben

Die Frau wird so beschrieben: ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südländischer Typ, schulterlanges dunkelbraunes Haar, normale Figur, bekleidet mit einem Einteiler in der Farbe Beige. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 81 21) 99 17-0.

